FOTO Kim Jong Un a inspectat un submarin de mari dimensiuni abia construit, ce pare capabil să poarte rachete nucleare

Kim a inspectat datele operaționale și tactice și sistemele de armament al submarinului care a fost construit sub ”atenția sa specială”, potrivit KCNA. Agenția oficială de știri a Coreei de Nord a adăugat că lansarea operațională a submarinului va avea loc în viitorul apropiat.”Capacitatea operațională a submarinului este o componentă importantă a apărării țării, mărginită la est și la vest de mare”, a spus Kim Jong Un. KCNA nu a precizat cu ce arme este dotat submarinul, nici data la care a avut loc inspecția.Experții spun că, ținând cont de dimensiunile noului submarin, acesta pare menit să fie dotat cu rachete.”Se vede clar că este un submarin masiv, mult mai mare decât cel existent, cunoscut din 2014”, spune Ankit Panda, cercetător principal la Federația Oamenilor de Știință Americani. ”Ce consider important la acest mesaj politic este că, pentru prima oară de la o paradă militară din februarie 2018, el a inspectat un sistem de militar evident menit să poarte arme nucleare”, a afirmat Panda.”Cred că este un semn de rău augur ce ne avertizează că ar trebui să tratăm cu cea mai mare seriozitate termenul pe care Kim Jong Un l-a dat, sfârșitul acestui an, pentru o schimbare în politica Statelor Unite”, a mai spus expertul.Coreea de Nord are una dintre cele mai numeroase flote de submarine din lume, dar multe dintre ele ”îmbătrânesc” rapid, existând semne de întrebare despre numărul celor care sunt și operaționale, potrivit organizației Nuclear Threat Initiative din Washington.Cea mai mare a flotei este constituită din mici submarine de coastă, dar în ultimii ani a făcut progrese rapide în cadrul programului SLBM, potrivit unui raport al NTI publicat la sfârșitul anului trecut.În anul 2016, după câțiva ani de dezvoltare, Coreea de Nord a lansat cu succes o rachetă balistică de pe un submarin, testul fiind important ținând cont că Phenianul lucra și la programul de rachete balistice intercontinentale.