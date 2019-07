Angela Merkel şi alţi lideri europeni vor asista la parada militară de Ziua Franţei de la Paris

Ziua de 14 iulie marchează căderea Bastiliei în 1789, care este văzută drept începutul simbolic al Revoluţiei franceze.Tema festivităţilor din acest an este cooperarea europeană. Macron a invitat la parada de la Paris participanţi din cadrul Iniţiativei europene de intervenţie (IEI) - un proiect convenit anul trecut de Franţa, Germania şi opt alte state UE în scopul de a permite reacţii militare rapide în situaţii de criză.Premierul britanic Theresa May, prim-ministrul olandez Mark Rutte, premierul belgian Charles Michel, preşedintele Finlandei Sauli Niinisto, preşedintele Portugaliei Marcelo Rebelo de Sousa, preşedintele estonian Kersti Kaljulaid, secretarul general al NATO Jens Stoltenberg şi preşedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker sunt printre cei aşteptaţi să participe, deşi potrivit AFP Theresa May nu confirmase încă participarea.După parada militară va avea loc un dineu la care vor participa, alături de lideri, şi miniştrii apărării din Spania şi Danemarca, Margarita Robles şi Trine Bramsen.În jur de 500 de militari din brigada franco-germană urmează să ia parte la paradă, la fel ca şi un contingent spaniol care revine dintr-o misiune de instruire a UE din Mali.Angela Merkel este urmărită cu atenţie după ce a suferit trei episoade de tremurat în ultima lună, în timp ce se afla la evenimente publice. În timpul paradei militare din Franţa, oaspeţii asistă de obicei de pe o platformă la defilare.