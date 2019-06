Președintele Consiliului European, Donald Tusk, i-a mulțumit, sâmbătă, pe Twitter, președintelui Klaus Iohannis și echipei sale pentru președinția „energică și de succes” a României la Consiliul UE.

”Ați reușit să aveți 90 de acte legislative acceptate în mai puțin de 100 de zile, ceea ce este impresionant. Ne vom aminti întotdeauna de Summitul de la Sibiu, pe care l-ați găzduit de ziua Europei.

Mulțumesc România!”, a scris pe Twitter președintele Consiliului European, punând alături un montaj video cu cei doi lideri, dar și cu alții de la Bruxelles, dar și de la summitul de la Sibiu.

Many thanks to @KlausIohannis and his team for an energetic and successful @ro2019eu presidency.

You managed to have 90 pieces of legislation agreed in less than 100 days, that is impressive.

We will always remember the #SibiuSummit you hosted on #EuropeDay.

Mulțumesc România! pic.twitter.com/py8XGlLt6E