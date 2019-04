"Documentul pervers" prin care Churchill şi Stalin au împărţit Europa de Est va fi prezentat publicului pentru prima dată

Documentul - care va fi prezentat de joi la Arhivele Naţionale britanice în cadrul expoziţiei Britain's Cold War Revealed - arată propunerile olografe ale lui Churchill, conform cărora Ungaria şi Iugoslavia urmau a fi împărţite "50:50?", iar Bulgaria îi revenea 75% Rusiei şi 25% Occidentului. (După cum se vede din fotografia documentului, care însoţeşte textul, România urma să revină în proporţie de "90%" Rusiei şi respectiv 10% Occidentului - n.red.) Stalin pare a fi aprobat sugestiile, scrijelind o bifă albastră mare în partea de sus a manuscrisului.





Mark Dunton, curator-şef al expoziţiei, a spus că Churchill a numit actul "documentul pervers, (care) nu este destinat ochilor publicului" deoarece el şi funcţionarii civili erau conştienţi că ar putea ajunge să fie considerat "câinos".









Expoziţia, care coincide cu aniversarea creării NATO în aprilie 1949, include şi dosare ale MI5 despre spioni ai Uniunii Sovietice.





Klaus Fuchs, fizician german care a divulgat secrete occidentale cruciale din domeniul atomic Uniunii Sovietice, a fost condamnat la 14 ani de închisoare în 1950, după ce a recunoscut că se face vinovat de spionaj.





În pofida acţiunilor sale trădătoare, Fuchs scrie despre afecţiunea sa pentru britanici, pe ultima pagină a confesiunii semnate de el care poate fi văzută în cadrul expoziţiei dedicate Războiului Rece.





În ianuarie 1950, Fuchs notează: "De când am venit la Harwell am întâlnit britanici de toate felurile şi am ajuns să constat la mulţi din ei o fermitate profund înrădăcinată care le permite să aibă un mod de viaţă decent. Eu nu ştiu de unde izvorăşte această maree şi cred că nici ei nu ştiu, dar este acolo."





Expoziţia dezvăluie detalii ale pregătirilor făcute de guvern pentru cazul lansării unei bombe nucleare deasupra Londrei, inclusiv un bunker de urgenţă în care să fie evacuaţi premierul şi cabinetul, în Corsham, Wiltshire.





Vizitatorii expoziţiei vor primi totodată facsimile ale manualelor "Protejează şi supravieţuieşte" înmânate gospodăriilor britanice spre folosire în cazul unui atac nuclear.





"Documentul pervers" prin care Winston Churchill şi Iosif Stalin au împărţit Europa de Est, la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, va fi prezentat publicului pentru prima dată. Documentul este scris în octombrie 1944, noaptea târziu, în timpul unei întâlniri udate cu whiskey, la Kremlin, în care Churchill şi Stalin au încercat să "stabilească un acord de principiu" privind modul în care Rusia şi Occidentul urmau a-şi împărţi Ungaria, Bulgaria, Iugoslavia şi România atunci când Hitler a fost în cele din urmă învins, potrivit The Telegraph , citat de Rador.Dl Dunton a spus: "Acesta a fost rezultatul unor discuţii din orele târzii ale nopţii, dintre Churchill şi Stalin, după ce ambii băuseră o cantitate corespunzătoare de whiskey. Ei încercau să ajungă la un acord de principiu despre sferele de influenţă după război. Eu cred că este important că acest document va fi arătat publicului, deoarece această bucată mică de hârtie are o relevanţă atât de mare. Este de o potenţială relevanţă incredibilă - soarta a milioane de oameni este hotărâtă printr-o trăsătură de condei, în urma unei întâlniri informale. Un ofiţer a spus ulterior că cifrele ar fi putut arăta foarte crude şi câinoase dacă erau văzute de public. Eu cred că Churchill era foarte conştient de asta. Evident, nu toate au ieşit aşa, dar cu toate acestea este un document foarte puternic şi o bucăţică uimitoare din istorie".Comentând pe marginea motivului care a dus la decizia Arhivelor Naţionale de a organiza expoziţia, dl Dutton a spus: "Am crezut că acesta este momentul potrivit pentru a face o expoziţie despre Războiul Rece. Eu cred că se manifestă un interes tot mai mare faţă de istoria contemporană, istorie pe care mulţi oameni au trăit-o. Un mesaj implicit pe care vrem să-l transmitem este că istoria pe care ne-o putem aminti este de fapt istorie propriu-zisă şi merită să o explorăm".