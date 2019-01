VIDEO UPDATE Guvernul premierului Theresa May supraviețuiește moțiunii de cenzură

Premierul Theresa May rămâne premier, după ce moțiunea de cenzură depusă de către opoziția laburistă a picat la votul din Parlament. În favoarea demiterii Guvernului Theresa May s-au pronunţat 306 deputaţi britanici, iar împotrivă 325. Imediat după anunțarea rezultatului, Theresa May a spus că vrea să înceapă discuțiile cu liderii opoziției chiar în această seară pentru a găsi un plan alternativ de Brexit.





Liderul opoziției laburiste, Jeremy Corbyn, a spus în începutul dezbaterii moțiunii că Theresa May și-a pierdut ”încrederea și susținerea” Parlamentului i-a cerut ”să facă lucrul corect și să demisioneze”, relatează AFP.

Moțiunea ar avea puțin șanse de izbândă, atâta timp cât Partidul Coservator al lui May și aliatul său, micul partid unionist nord-irlandez DUP, având o majoritate absolută.

Dacă moțiunea lui Corbyn eșuează, Theresa May are la dispoziție cinci zile, până luni, pentru a prezenta un "plan B". Premierul s-ar putea angaja să revină la negocieri cu Bruxellesul sau să ceară o amânare a datei Brexitului. Este însă posibil și un divorț fără acord, cel mai prost scenariu pentru mediul economic, potrivit AFP.





O altă ipoteză, a unui al doilea referendum, a fost susținută de 71 de deputați laburiști într-o scrisoare publicată miercuri. Această opțiune, exclusă de Theresa May, este "singura credibilă", crede însă premierul scoțian Nicola Sturgeon.





Jeremy Corbyn a spus că nu vrea să înceapă discuțiile cu Theresa May până când aceasta nu exclude un Brexit fără acord. (The Guardian)Theresa May a anunțat că vrea să înceapă în această seară discuțiile cu liderii partidelor de opoziție pentru un plan alternativ de Brexit. (The Guardian)Moțiunea de cenzură a lui Corbyn a picat. Theresa May rămâne premier, cu o diferență de 19 de voturi în favoarea sa.: Parlamentul britanic votează moțiunea. Rezultatul ar urma să fie anunțat în 15 minute (Reuters)Liderul Partidului Democrat Unionist, Arlene Foster, a spus miercuri, mai devreme, că partidul său va sprijini guvernul la vot.Citește și John Procter, vicepreşedinte eurodeputaților conservatori britanici: Lucrăm la un nou acord privind Brexit-ul care să fie acceptat de către UE