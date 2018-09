Un tsunamii de până la 2 metri a lovit orașul indonezian Palu, dar apele s-au retras, scrie Reuters. Mai multe clădiri s-au prăbușit, dar nu există informații cu privire la eventuale decese. Asta s-a întâmplat după ce țara a fost lovită de două cutremure vineri.

Un cutremur cu magnitudinea de 7.5 grade pe scara Richter s-a produs vineri în insula Sulawesi din Indonezia, fiind emisă o alertă de tsunami, după ce anterior a avut loc un cutremur de 6,1 grade pe scara Richter.

Cutremurele sunt frecvente în Indonezia, situată în Cercul de foc al Pacificului, cea mai întinsă și activă zonă vulcanică de pe glob, concentrând 62% din vulcanii activi momentan.

This footage shows the catastrophic moment when #tsunami hit the city of Palu after 7.7 magnitude #earthquake shook the city this evening. #prayforpalu #prayforindonesia pic.twitter.com/I8JBi4dZjz