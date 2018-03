Adevaratul Brexit pentru sfarsitul lui 2020: ne dam inapoi ca sa sarim mai bine

In vreme ce ministrii afacerilor europene din UE se reunesc marti pentru a discuta despre liniile directoare ale viitoarei relatii cu Regatul Unit, Bruxellesul si Londra au depasit un punct calificat drept "decisiv" luni punandu-se de acord pe o mare parte a tratatului de iesire a Regatului Unit din UE. Progresul cel mai spectaculos tine in special de aceasta "scurta" perioada de tranzitie post-Brexit, care se va incheia pe 31 decembrie 2020, adica vreo 20 de luni dupa data oficiala a iesirii, 29 martie 2019, potrivit Rador, care citeaza Le Temps Termenul de "decisiv" nu a fost ales la intamplare de cei doi negociatori sefi - secretarul de stat pentru Brexit, David Davis, pentru Regatul Unit si Michel Barnier pentru Uniunea Europeana - de vreme ce cu doar cateva luni in urma, cei doi pareau innamoliti in "negocieri atroce", scrie "Daily Telegraph", si "fiecare dintre ei prezenta faptele diferit", britanicul vorbind de progrese "concrete" sau "considerabile" imediat dupa ce francezul a scos in evidenta ca nu existase efectiv "niciun progres real" si nicun rezultat "decisiv".Cuplul s-a impacat deci, "perechea se intoarce". Dar cotidianul conservator insista pe faptul ca in timpul perioadei de tranzitie, "Marea Britanie va pierde dreptul de vot si va trebui sa aplice toate legile noi sau existente la scara UE". E ca un paradox totusi, care le sta in gat adeptilor "hard Brexit".Ziarul "The Guardian" inscrie problematica intr-o viziune mai larga vazand o "veste buna" in faptul ca "acordurile de tranzitie mentin Regatul Unit aliniat cu UE pe chestiunile economice si comerciale comune" mai mult timp decat se prevedea. Dar si o "veste proasta" daca luam in calcul faptul ca Londra da inapoi pentru a sari mai bine, intr-un fel. Mai ales fata de Rusia: toata lumea ar castiga sa puna pe picioare "o abordare strategica coerenta" fata de Moscova. Cititi: "Obiectivul pe termen lung este de a intari si a recompensa o ordine internationala bazata pe reguli si de a penaliza orice perturbare agresiva de felul celei a dlui Putin" in afacerea Skripal.Amenintari pentru "ordinea liberala""Acest lucru este cu atat mai important in urma realegerii" acestuia din urma, continua cotidianul britanic, caci "a trata cu Rusia va fi dificil in anii urmatori. Aliantele strategice intre natiunile europene sunt vitale daca lungul proces de aparare a democratiei liberale impotriva amenintarilor externe vrea sa fie incununat de succes. In aceasta lupta, unitatea europeana este esentiala pentru a impiedica tarile europene sa devina teren de joc pentru Rusia. In acest sens, Europa ar trebui, pe viitor, sa vada ca ea are un "aliat fiabil" la Londra. Caci "Brexit nu-i ofusca numai pe aliatii si pe vecinii sai, [...] slabeste de asemenea activ ordinea liberala". Iata "de ce Brexit reprezinta o amenintare nu numai pentru Marea Britanie insasi, ci si pentru interesele de securitate esentiale si comune cu Europa"."Malvinele" Theresei MayDeci, Theresa May traieste momentul ei de "razboi al Malvinelor", cum se intreba in week-end "Sunday Times" preluat de "Courrier International"? "La fel ca Margaret Thatcher, criticata pe scena natinala pana la conflictul armat cu Argentina in 1982, premierul britanic isi revine gratie politicii sale externe. Daca, in ce privest Brexit, ea a dat dovada de o indecizie care ii este impusa de adancile divizari din cadrul atat al Partidului conservator cat si al guvernului sau, in ce priveste Rusia, ea s-a aratat limpede si ferma". Astfel, este "un moment cheie al madatului sau".Mai ramane de evitat un obstacol major: cel al Irlandei de Nord si al frontierei eventual restabilite cu Sudul, problema care risca sa faca totul sa esueze, dupa cum arata intre altele "Independent". Mergem spre "o imensa ciocnire" cu Belfastul, accentueaza "Daily Miror". Daca Londra si Bruxellesul si-au reafirmat atasamentul la statu-quo, nicio solutie concreta nu a fost gasita. Cei doi negociatori s-au angajat sa stabileasca o "plasa de siguranta" pe care n-o definesc, in vreme ce UE propusese in urma cu cateva saptamani mentinerea Irlandei de Nord in uniunea vamala, ceea ce evident ca a scos-o din sarite pe Theresa May.Dar pana atunci, "The Times" de la Londra rasufla ceva mai usor, constatand ca "intreprinderile saluta acest acord de tranzitie revolutionar". Acesta "va acorda toate drepturile cetatenilor europeni care sosesc in Marea Britanie in timpul tranzitiei [...] dupa ce Theresa May a facut concesii pe drepturile cetatenilor din UE" care vin in Regatul Unit."Marea Britanie si-a pierdut mintile"Libera circulatie nu era castigata dinainte, chiar daca partizanii Brexit au vorbit luni de "un pas in urma" pe care erau totusi in masura sa-l accepte. "Guvernul a cedat", apreciaza saptamanalul "New Statesman", caci Brexiterii "au spus da unui acord privind tranzitia pe care l-au considerat mult timp inacceptbil". Consolare, echipele lui David Davis "au facut UE sa dea inapoi pe un punct: Regatul Unit va fi autorizat sa negocieze si sa semneze acorduri comerciale cu terte tari [...] dar acestea nu vor intra in vigoare decat odata ce perioada de tranzitie va fi terminata". Aceste analize clare, dar masurate, nu impiedica ziarul "Daily Mail" sa tune inca o data. Tabloidul vorbeste despre ziua in care "Marea Britanie si-a pierdut mintile" repetand afirmatiile unui deputat conservator care sustine ca tara ar trebui acum sa aleaga intre "lucrurile serioase si glume".