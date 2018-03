Cazul Skripal Rusia: O substanta toxica militara ar fi facut mai multe victime

Utilizarea unui substante toxice militare pentru otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, in Salisbury, versiunea aparata de Londra, "ar fi facut mai multe victime", a declarat miercuri diplomatul rus Vladimir Ermakov, relateaza AFP.





"Orice substanta militara otravitoare ar fi cauzat mai multe victime in locul de otravire, dar in Salisbury nu a fost cazul deloc", a declarat reporterilor diplomatul rus Vladimir Ermakov, in cadrul unei intalniri cu diplomatii straini organizata de Moscova pentru a-si expune pozitia.





De asemenea, acesta a mai spus ca otravirea fostului spion rus in Anglia ori a fost un "atac terorist", iar Londra nu a reusit sa protejeze victimele, ori a fost, direct sau indirect, o inscenare a autoritatilor britanice pentru a face responsabili cetatenii rusi.





Marea Britanie a acuzat Rusia ca este direct implicata in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, pe 4 martie, la Salisbury.





Rusia a sustinut ca nu a existat niciodata un program cu numele "Noviciok", neurotoxicul care ar fi fost folosit. Totusi, un cercetator rus povesteste, pentru o agentie de presa a statului rus, ca a participa la conceperea temutilor agenti toxici