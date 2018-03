China limiteaza drepturile de transport ale persoanelor cu un "credit social scazut"

Incepand cu luna mai, tara va interzice cetatenilor care prezinta un credit social scazut sa utilizeze transportul aerian sau cel feroviar timp de un an.Printre persoanele care se vor confrunta cu aceasta restrictie se afla persoanele care au mintit intr-un fel sau altul in legatura cu terorismul, au provocat probleme in timpul unui zbor, au folosit bilete expirate sau au fumat in trenuri.De asemenea, sunt afectate si persoanele care nu si-au platit diverse amenzi, dar si angajatorii care nu achita asigurarile sociale.