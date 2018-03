Cambridge Analyitica isi suspenda seful, Facebook primeste citatii privind utilizarea datelor personale

Robert Mercer : om de afaceri american, care si-a construit averea in fondurile de investitii, este unui dintre principalii donatori ai Partidului Republican. A finantat Cambridge Analytica cu 15 milioane de dolari

: om de afaceri american, care si-a construit averea in fondurile de investitii, este unui dintre principalii donatori ai Partidului Republican. A finantat Cambridge Analytica cu 15 milioane de dolari Steve Bannon: consilier apropiat al lui Donald Trump inainte de a fi alungat de la Casa Alba in vare lui 2017. The Observer spune ca el s-a aflat "la butoanele" CA.

consilier apropiat al lui Donald Trump inainte de a fi alungat de la Casa Alba in vare lui 2017. The Observer spune ca el s-a aflat "la butoanele" CA. Aleksandr Kogan: psiholog al universitatii din Cambridge. Dezvoltator, prin societatea Global Science Research (GSR), al "thisisyourdigitallife", o aplicatie care recolta date personale pe Facebook si care apoi erau transmise CA si SCL, potrivit retelei sociale.

psiholog al universitatii din Cambridge. Dezvoltator, prin societatea Global Science Research (GSR), al "thisisyourdigitallife", o aplicatie care recolta date personale pe Facebook si care apoi erau transmise CA si SCL, potrivit retelei sociale. Christopher Wylie: fost angajat al CA si lansator de alerte.



Inregistrarile televiziunii lasa sa se inteleaga ca firma era dispusa sa foloseasca mijloace de seductie, sa publice rapoarte false pe internet, sa angajeze subcontractori nedeclarati si sa infiinteze institutii false si site-uri de internet pentru a obtine date, potrivit Agerpres. O ancheta sub acoperire realizata de Channel 4 News dezvaluie modul in care Cambridge Analytica desfasoara campanii electorale in intreaga lume. Sefii au fost filmati vorbind despre mita, ex-spioni, ID-uri false si prostituate. Directorii executivi ai Cambridge Analytica- compania de date careia i se datoreaza victoria in alegeri a lui Trump- au fost filmati spunand ca ei i-ar putea surprinde pe politicieni in situatii compromitatoare cu mita si prostituate ucrainiene, potrivit channel4.com Facebook se afla in centrul unui scandal care pare sa se amplifice, dupa ce compania Cambridge Analytica a fost acuzata ca a folosit fara consimtamint datele a 50 de milioane de utilizatori ai retelei sociale pentru a elabora un soft care sa prezica si sa influenteze votul alegatorilor. Datele ar fi fost recuperate prin intermediul unei aplicatii de teste psihologice conceputa de psihologul rus Aleksandr Kogan. Acesta s-a nascut in Moldova si a trait pana la 7 ani la Moscova, inainte de a pleca in Statele Unite, scrie AFP.Acuzatiile, negate de Cambridge Analytica (CA), au condus la o depreciere a actiunilor Facebook de 6,8% pe Wall Street, declansand promisiuni de ancheta pe ambele maluri ale Atlanticului.Cine sunt actorii principali: