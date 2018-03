VIDEO Chisinau: Doi morti si trei raniti dupa explozia unei grenade intr-un magazin

Odata ajunsi la fata locului, oamenii legi au constatat ca doua persoane au decedat iar altele doua au fost ranite. O a treia persoana, ranita in deflagratie, a solicitat ambulanta la domiciliu si a fost transportata la Institutul de Medicina Urgenta.Surse ale Deschide.md spun ca tragedia s-a produs in urma unei certe banale intre doi clienti ai magazinului si vanzatoarea, care ar fi refuzat sa le vanda acestora bauturi alcoolice. Cei doi ar fi amenintat-o pe femeie cu o grenada.Potrivit Radio Chisinau, martorii au declarat politistilor ca un barbat a intrat, la ora 11:00, in magazinul respectiv si a luat zece pachete de tigari. Cand a fost rugat sa achite pentru pachetele de tigari, a refuzat si in acel moment, "sau din mana sau din rucsac a cazut un obiect explozibil".Barbatul care avea asupra sa obiectul explozibil a decedat. De asemenea, a murit si un alt barbat, care era in strada si se afla in apropierea magazinului. Persoana care detinea obiectul explozibil a fost identificat. Este un locuitor al orasului Chisinau, nascut in anul 1968, care a fost judecat anterior, mai noteaza sursa citata.