VIDEO Un acrobat de la Cirque du Soleil a murit in timpul unui spectacol din SUA

"Intreaga familie Cirque du Soleil este in soc si devastata", se spune intr-un comunicat al companiei, care a adaugat ca lucreaza impreuna cu autoritatile locale la investigatie pentru a stabili ce s-a intamplat.Trupa a anulat cele doua spectacole programate duminica la Tampa.Arnaud lucra cu Cirque du Soleil de peste 15 ani. "A fost iubit de toti cei care au avut sansa de a-l cunoaste", a spus directorul companiei, Daniel Lamarre.Acesta nu este primul membru al Cirque du Soleil care moare intr-un incident pe scena. In 2013, un acrobat a murit dupa ce a cazut pe scena in Las Vegas. Si fiul fondatorului Cirque du Soleil a murit in decembrie 2016 dupa ce a fost zdrobit de o rampa.Cirque du Soleil a fost fondat in 1984, in Montreal, cand trupa era formata din 20 de artisti de strada. Compania are acum 4.000 de angajati, incluzand mai mult de 1.300 de artisti din aproximativ 50 de tari. Peste 160 de milioane de spectatori din peste 400 de orase de pe toate continentele au urmarit, pana in prezent, spectacolele Cirque du Soleil.Atentie, imagini ce pot avea un impact emotional: