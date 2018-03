Comunicat comun Theresa May, Emmanuel Macron, Angela Merkel si Donald Trump: Responsabilitatea Rusiei, singura explicatie plauzibila pentru otravirea fostului spion Serghei Skripal

"Noi, sefii de stat si de guvern din Franta, Germania, Statele Unite si Marea Britanie, ne exprimam consternarea dupa atacul impotriva lui Serghei si (a fiicei sale) Iulia Skripal", afirma cei patru lideri, intr-un comunicat comun."Folosirea unui agent neurotoxic de calitate militara, de un tip dezvoltat de Rusia, constituie prima folosire ofensiva a unui agent neurotoxic in Europa dupa al doilea Razboi Mondial", subliniaza premierul britanic Theresa May, presedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Angela Merkel si presedintele american Donald Trump."Este un atac la suveranitatea federala", "securitatea noastra a tuturor este amenintata", spun cei patru lideri."Marea Britanie si-a informat in detaliu aliatii asupra faptului ca este foarte probabil ca Rusia sa fie responsabila pentru atac. Impartasim constatarea britanica potrivit careia nu exista o alta explicatie plauzibila".Cei patru aliati cer Rusiei "sa raspuna la toate intrebarile legate de atacul de la Salisbury. Rusia trebuie in special sa declare de maniera intreaga si completa programul Novociok la organizatia pentru interzicerea armelor chimice".Aceasta demonstratie de unitate a celor patru tari vine la o zi dupa anuntarea de catre Theresa May de sanctiuni impotriva Rusiei.