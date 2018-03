Un inalt oficial american acuza rolul "distrugator" al Rusiei in Balcani

"Vedem ca Rusia joaca un rol din ce in ce mai distrugator intr-o mare parte a Balcanilor practicand dezinformarea, subminand institutiile democratice", a declarat secretarul de stat adjunct interimar pentru Afaceri europene, Wess Mitchell, in vizita la Pristina, capitala autoproclamatei republici Kosovo."Le-am spus clar rusilor ca nu este nici in interesul lor, nici in interesul oamenilor din regiune", a continuat diplomatul american, in fata presei, la capatul unei intalniri cu presedintele kosovar Hashim Thaçi.Declaratia sa vine la mai putin de trei saptamani de la vizita la Belgrad a ministrului rus de Externe Sergheï Lavrov, care a acuzat occidentalii ca tensioneaza situatia in aceasta regiune devastata de mai multe conflicte in anii 1990.Dupa vizita in Kosovo, Wess Mitchell se va deplasa in Serbia, tara care nu a recunoscut independenta kosovara proclamata in 2008.