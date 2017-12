Nezavisimaia Gazeta: Si totusi, Putin este cauza sau rezultatul modului in care traim?

Anul care se incheie, cu toata ritmicitatea sa si a abia perceptibilelor schimbari spre mai bine din economie, este, pana la urma, unul interesant. Un lucru cu totul neasteptat a fost iesirea tineretului aproape de varsta scolara la un protest impotriva coruptiei, in ziua de 26 martie. Ancheta lui Navalnii (este vorba de filmul lui Navalnii care a facut mare valva "El nu este pentru voi Dimon. Palatele, iahturile, podgoriile - imperiul secret al lui Dmitri Medvedev" - n. trad.) a avut un efect foarte puternic asupra tinerelor minti din capitala Rusiei. Puterea s-a dovedit nepregatita si s-a apucat in graba sa umble la propria agenda referitoare la tineret, scrie Nezavisimaia Gazeta, citata de Rador.Putin "s-a molipsit" dintr-o data de economia celulara, s-a apucat sa caute cadre de conducere tinere, au fost pusi la loc de cinste voluntarii si, in general, "tineretul si studentii" din lumea intreaga a festivalurilor. Tema Rusiei viitorului, in care tanarul isi are locul in economia secolului al XXI-lea, a devenit spre sfarsitul anului o expresie banala. Ceva banal, fara ceva concret. Ca intotdeauna, diversitatea de idei s-a redus la o singura teza: Rusia - fara Putin.Si totusi, Putin este cauza sau rezultatul modului in care traim? Care este motivul pentru care rating-ul sau real este atat de ridicat dupa 18 ani la putere, in contextul stagnarii de un deceniu a economiei? De ce, in conditiile scaderii veniturilor reale, populatia nu ia atitudine impotriva cresterii cheltuielilor militare? Raspunsurile la aceste intrebari ar fi putut face ca programele politice ale candidatilor sa se contureze mai clar, ar fi facut ca agenda lor sa fie mai bine tintita.Amenintarea unor noi sanctiuni impotriva prietenilor mai apropiati sau mai indepartati ai lui Putin, beneficiari ai hotararilor sale, a reprezentat o realitate care a sporit gradul de incertitudine in destinele a sute de cetateni de vaza ai Federatiei Ruse. Acesta este si motivul pentru care toti acestia doresc inregistrarea unui progres in reglementarea situatiei din Donbass. Cu toate acestea, interesele contradictorii din interiorul elitei ucrainene nu permit sa se estimeze o iesire usoara din situatia creata. Prea multe pretentii economice si politice au legatura cu sanctiunile anti-rusesti si finantarea rezistentei impotriva "agresiunii rusesti".care a adus prejudicii reputatiei Federatiei Ruse si a debarcat echipa de la bordul Olimpiadei de Iarna de la Phenian. Multi campioni si medaliati ai "triumfalei" Olimpiade de la Soci au ramas fara medalii. Nimeni dintre functionarii nostri de rang inalt din domeniul sportului nu a primit vreo sanctiune, lucru care nu a facut decat sa sporeasca suspiciunea Comitetului Olimpic International in legatura cu coordonarea potlogariilor la nivelul organelor de stat.De exemplu, a fost adoptata legea care-i obliga pe deputatii de la toate nivelurile sa programeze de acord cu autoritatile intalnirile cu alegatorii. Poklonskaia cu pelicula "Matilda" a demonstrat cat de dificil este sa rezisti reactiunii de pestera in atmosfera reanimarii fantomelor fostei maretii imperiale. Lui Uliukaev i-au dat un termen de detentie real, desi din hotararea judecatoreasca a disparut acuzatia de escrocherie. Reiese ca fostul ministru este acuzat pentru ca a primit mita pe care acesta nu "a stors-o". Sentinta intr-o atare redactare este putin probabil sa pedepseasca raul pe care l-a comis, daca l-a comis, Uliukaev. Totusi aceasta situatie este tipica pentru justitia din tara noasta. Si Beria a fost condamnat nu pentru ca a fost calaul propriului popor, ci pentru ca era spion englez.Dupa ce Medvedev s-a hotarat sa nu dea societatii vreo explicatie in legatura cu acuzatiile lui Navalnii, a devenit clar ca nu va mai fi premier inca un mandat. Nu intamplator cea de-a doua parte a anului s-a scurs in incercarea de a ghici numele urmatorului sef al Cabinetului de Ministri. Insa in conditiile lipsei unei scurgeri de informatii din sfera in care se stie ceva precis, ghicitul a scos in evidenta incompetenta prorocilor.Expertii s-au ciondanit fara tragere de inima in studiourile posturilor de televiziune federale, dandu-le cu piciorul, cum se obisnuieste, liberalilor. Puterea nu a vrut sa zgandareasca memoria populara referitoare la expropierea expropriatorilor. Arhetipurile constiintei tin de inertie, iar tabloul simplificat de stanga al fericirii este usor de inoculat tinerilor.este tonul optimist in care se incheie analiza Nezavisimaia Gazeta.