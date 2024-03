FILM Luni, 18 Martie 2024, 12:48

1

„The Magical Society of Magical Negroes”, un film care încearcă să speculeze conceptul de „fragilitate” a albilor, nu a reușit să impresioneze la box office-ul nord-american și a dus la o situație contradictorie pe site-urile de recenzii.

Secventa din filmul „The Magical Society of Magical Negroes” Foto: LMK / Imago Stock and People / Profimedia Images

Termenul de „fragilitate” a oamenilor albi a fost folosit pentru prima oară în 2011 de către Robin DiAngelo, o profesoară universitară specializată în analiza critică a discursului și studii despre cultura albă („Whiteness studies”).

Această disciplină își propune să studieze structurile de putere care cauzează „privilegiul albilor” și „rasismul sistemic” ca parte a unei analize integrante privind rasa, cultura și alte fenomene sociale. DiAngelo a scris și o carte despre conceptul de „fragilitate a albilor”, numită „Fragilitatea albilor: De ce le este atât de greu persoanelor albe să vorbească despre rasism” și publicată în 2018.

The Magical Society of Magical Negroes, filmul de satiră lansat weekendul acesta în cinematografele nord-americane, se învârte în jurul societăți secrete de afro-americani a cărei menire este să le facă viața mai ușoară albilor.

Filmul cu pretenții de satiră a aterizat cu nota 2,7 pe IMDb

Filmul de comedie produs de studioul Focus Features a reușit însă să obțină încasări de doar 1,25 milioane de dolari din 1.146 de săli de cinema, debutând pe poziția a 9-a în clasamentul box office. Comediantul și actorul american Kobi Libii a regizat filmul în care joacă Justice Smith şi David Alan Grier.

The Magical Society of Magical Negroes, care este totodată debutul regizoral al lui Libii, pare să fi avut însă parte de o primire deloc călduroasă din partea publicului larg. Pe IMDb filmul are o notă medie de 2,7 / 10 din peste 2.400 de recenzii.

Pe celelalte două site-uri mari de recenzii, Rotten Tomatoes și Metacritic, situația este oarecum contradictorie. Pe Rotten Tomatoes filmul are o rată a probării de doar 30% din partea criticilor, dar de 65% din partea fanilor. Pe Metacritic în schimb lungmetrajul lui Libii are un rating de 52 / 100 din partea criticilor de film și de doar 0,6 / 10 de la spectatorii de rând.

Însă pe aceste site-uri există doar câteva zeci de recenzii iar contradicția dintre ele pare să sugereze existența unei campanii concertate de a ridica, respectiv scădea, notele pentru film, foarte probabil în linie cu clivajul ideologic din Statele Unite.

The Magical Society of Magical Negroes a atras atenția americanilor în parte și datorită absenței unor noi lansări notabile în cinematografe.

Noul film „Kung Fu Panda” și „Dune 2” continuă să domine box office-ul

Lungmetrajul Kung Fu Panda 4, produs de Universal şi DreamWorks Animation, a rămas pe prima poziție la box office-ul nord-american, cu încasări solide de 30 de milioane de dolari în al doilea weekend de la lansare.

După 10 zile pe marile ecrane, filmul de animaţie a obţinut încasări de 107,7 milioane de dolari în America de Nord şi 176,5 milioane de dolari la nivel global, potrivit revistei Variety, citată de News.ro.

Pe locul al doilea, la mică distanţă, Dune: Part Two al regizorului Denis Villeneuve a vândut bilete în valoare de 29 de milioane de dolari din 3.847 de cinematografe în al treilea weekend de la lansare.

Vânzările de bilete au scăzut doar cu 37% faţă de weekendul precedent, când noul film Duneși-a pierdut în mod surprinzător coroana la box office după doar o săptămână în fața celui de-al patrulea titlu Kung Fu Panda.

Până în prezent, continuarea SF-ului din 2021 a avut încasări de 205 milioane de dolari în America de Nord şi peste 400 de milioane de dolari la nivel global.

Săptămâna trecută Dune 2 a depăşit încasările predecesorului său, care a avut încasări de 433 de milioane de dolari la box office-ul mondial în condițiile în care a fost lansat simultan în cinematografe și streaming din cauza pandemiei de COVID-19.

Nou weekend fără noutăți majore în cinematografe

Încasările Kung Fu Panda 4 și Dune 2 au fost cu mult peste cele realizate de debutul dramei canine a lui Mark Wahlberg, Arthur the King, care a intrat în top pe locul al treilea, cu o sumă modestă de 7,5 milioane de dolari din 3.003 săli de cinema.

Lionsgate a cheltuit 19 milioane de dolari pentru această poveste despre un bărbat care se împrieteneşte cu un câine vagabond rănit, astfel că încasările sale modeste vor fi mai ușor de suportat, dacă el nu va reuși să vândă mai multe bilete în următoarele săptămâni.

Un alt film distribuit de Lionsgate, Thrillerul Imaginary produs de studioul Blumhouse, a ocupat locul al patrulea, cu 5,5 milioane de dolari din 3.118 de săli de cinema. După două săptămâni de la lansare, filmul, o peliculă horror despre o femeie care este chinuită de bătrânul ei ursuleţ de pluş pe nume Chauncey, a obţinut 19 milioane de dolari.

Din fericire pentru studio, Imaginary a costat în jur de 11 milioane de dolari, aşa că este poziţionat decent în rulajul său în cinematografe, chiar dacă notele de pe site-urile de recenzii sunt de la slabe în jos.

Drama creștina Cabrini, produsă de Angel Studio, a completat topul cinci.

Alejandro Gómez Monteverde a regizat Cabrini, o poveste biografică despre misionara catolică Francesca Cabrini, care întâmpină rezistenţă în faţa eforturilor sale caritabile şi de afaceri în New York City. Cabrini este a doua lansare în cinematografe a distribuţiei independente Angel Studios, după Sound of Freedom, lansat vara trecută.

Acel film, un thriller de suspans regizat tot de Monteverde, a devenit un succes neaşteptat de box office cu încasări de 242 de milioane de dolari la nivel global.

Ca întotdeauna, poți afla mai multe informații noi din lumea filmelor și serialelor, dar și alte știri interesante, în rubrica Nerd Alert de weekendul acesta: