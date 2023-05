FILM Miercuri, 31 Mai 2023, 11:09

Sebastian Jucan • HotNews.ro

„Fubar” al lui Arnold Schwarzenegger a ajuns pe primul loc în topul celor mai vizionate seriale Netflix în perioada 22-28 mai, detronând „Queen Charlotte: A Bridgerton Story”, după ce serialul de epocă a fost cel mai urmărit timp de trei săptămâni, relatează revista Variety și News.ro.

Arnold Schwarzenegger in serialul „Fubar” de pe Netflix Foto: Skydance Television / Album / Profimedia

Comedia de acţiune, care este primul serial TV în care joacă Schwarzenegger, a acumulat 88,94 milioane de ore vizionate în primele patru zile de disponibilitate, devenind cel mai vizionat titlu în acest intervaldupă lansarea sa pe 25 mai.

Fubar arată ce se întâmplă când un tată şi fiica lui descoperă că întreaga lor relaţie s-a bazat pe o minciună şi că amândoi sunt agenţi CIA. Pe măsură ce ei îşi unesc forţele, acest serial abordează tematici legate de dinamicile familiale cu umor, scene de acţiune şi, desigur, spioni.

„Peste tot unde merg, oamenii mă întreabă când voi face o altă mare comedie de acţiune în genul filmului 'True Lies'. Ei bine, iat-o! 'Fubar' o să vă dea pe spate şi vă va face să râdeţi - şi asta nu doar pentru două ore. Veţi avea parte de un sezon întreg”, a declarat Schwarzenegger la sfârșitul lunii februarie, când Netflix a anunțat oficial serialul.

La ce seriale se mai uită lumea pe Netflix

Queen Charlotte a căzut pe locul trei în clasament cu 42,9 milioane de ore vizionate, ceea ce este încă o performanţă solidă, în ciuda scăderii semnificative faţă de cele 82,39 milioane de ore vizionate de săptămâna precedentă. De la debut, seria a avut peste 66 de milioane de vizualizări generale şi a fost în Top 10 în 91 de ţări.

Netflix calculează numărul total de vizionări împărţind numărul total de ore vizionate (432,2 milioane) la orele de rulare (6,49 ore).

Sezonul 2 din Bridgerton a rămas şi el în top, pe locul 10, cu 12,54 milioane de ore vizionate.

Queen Charlotte, o serie prequel pentru Bridgerton, s-a clasat pe 3 după un alt spin-off, XO, Kitty, bazat pe personaje din filmele To All the Boys. XO, Kitty a acumulat încă 63,78 milioane de ore vizionate, totalul fiind de 135,86 milioane de ore vizionate în primele 11 zile de vizionare.

Sezonul 6 din Selling Sunset a ocupat locul patru în clasament, cu 33,35 milioane de ore vizionate în prima săptămână completă de disponibilitate.

Acum, cu noi membri ai distribuţiei, Bre Tiesi şi Nicole Young, agenţii imobiliari reality au obţinut 22,78 milioane de ore vizionate săptămâna trecută, după debutul din 19 mai.

Titlurile achiziţionate SWAT şi All American Sezonul 5 au ocupat poziţiile a cincea şi a şasea în top cu 20,23 milioane şi, respectiv, 18,05 milioane de ore vizionate.

