Luna septembrie aduce pe Netflix primul serial doar pentru adulți creat de compania americană de streaming, o nouă adaptare a unei povești clasice de dragoste, sezonul 5 al serialului Cobra Kai, două seriale noi despre baroni ai drogurilor și, ca în fiecare lună, multe alte titluri noi.

Netflix Foto: Nicolas Maderna / Dreamstime

Cu alte cuvinte, cele mai așteptate titluri ale lunii septembrie sunt: Blonde, o dramă care explorează prăpastia din ce în ce mai adâncă dintre persoana publică și cea privată a lui Marilyn Monroe; Do Revenge, o comedie neagră în stilul lui Hitchcock, despre o prietenie secretă și neașteptată care duce la răzbunare; The Empress, povestea de dragoste dintre Prințesa Sisi și Împăratul Franz Joseph, care zguduie din temelii polii de putere de la curtea vieneză.

La acestea se adaugă Santo și Narco-Saints, două seriale despre baroni ai drogurilor și lumea infracționalității, unul dintre ele bazat pe o poveste reală (și spectaculoasă). Uite însă toate titlurile noi pe care le propune Netflix luna aceasta:

Titlurile lunii septembrie pe Netflix

Do Revenge (din 16 septembrie)

Drea se află la apogeul popularității ei din perioada liceului, fiind eleva alfa a campusului, totul până când întreaga ei viață este distrusă de faptul că, cel mai probabil, Max, iubitul ei și „regele” liceului, face publică o înregistrare cu scene de sex care o înfățișează.

Cu acțiunea plasată în al doilea an de liceu și regizat de Jennifer Kaytin Robinson, Do Revenge este o comedie neagră în stilul lui Hitchcock, având cele mai înfricoșătoare protagoniste posibile: niște adolescente.

Blonde (28 septembrie)

Bazat pe un bestseller semnat de Joyce Carol Oates, Blonde prezintă într-o manieră nouă și îndrăzneață viața lui Marilyn Monroe, una dintre cele mai mari legende de la Hollywood.

De la copilăria volatilă a micuței Norma Jeane, la drumul spre celebritate și complicata ei viață amoroasă, Blonde transformă granița dintre realitate și ficțiune într-o zonă difuză și explorează prăpastia din ce în ce mai adâncă dintre persoana publică și cea privată.

După cum menționam într-o rubrică Nerd Alert din luna aprilie, Blonde este primul film 18+ creat de Netflix, el primind un rating NC-17 în Statele Unite, ceea ce înseamnă că va putea fi văzut doar de spectatorii trecuți de 18 ani.

The Empress (din 29 septembrie)

Când tânăra rebelă Elisabeta (SISI) îl întâlnește pe Franz, împăratul Austriei, povestea de dragoste intensă dintre cei doi zguduie din temelii polii de putere de la curtea vieneză. După nuntă, tânăra împărăteasă trebuie să se impună nu doar în fața soacrei, suverana însetată de putere, Sophie, ci și în fața fratelui lui Franz, Maxi, care visează și el la tron (și la Sisi).

Pe măsură ce trupele inamice se adună la granițele Imperiului Habsburgic, locuitorii Vienei se revoltă împotriva împăratului. Elisabeta trebuie să afle în cine poate avea încredere și cât de mare este prețul pe care trebuie să-l plătească pentru a fi o împărăteasă în adevăratul sens al cuvântului și o rază de speranță pentru oameni.

Serialele lansate de Netflix în luna septembrie

Off the Hook (din 1 septembrie)

Văzând că relația lor cu internetul este toxică, colegele de cameră Léa și Manon decid să facă imposibilul și să renunțe la dispozitive timp de 30 de zile.

Buy My House (din 2 septembrie)

Proprietari americani de case își prezintă proiectele unui număr de patru magnați imobiliari, în speranța că vor încheia instant o afacere care le va schimba viața.

Devil in Ohio (din 2 septembrie)

Hotărâtă să protejeze o tânără care a scăpat dintr-un cult misterios, o psihiatră îi oferă adăpost fetei, punându-și viața și familia în pericol.

Fabulous Lives of Bollywood Wifes: Sezonul 2 (din 2 septembrie)

Un sezon cu noi începuturi în care soțiile își redefinesc relațiile, cariera și scopurile personale, toate pe fondul autentic al unor ironii obraznice și camaraderești.

Fakes (din 2 septembrie)

Adolescentele Zoe și Becca, bune prietene, creează un imperiu al buletinelor false, dar de îndată ce afacerea înflorește, viețile lor de infractoare devin copleșitoare.

You're Nothing Special (din 2 septembrie)

Viața în noul orășel al Amaiei devine mult mai palpitantă după ce la școală începe să circule zvonul că fata a moștenit talentele magice ale bunicii ei.

Entrapped (din 8 septembrie)

În acest serial derivat din „Trapped”, Andri și Hinrika anchetează moartea membrului unui cult legată de disputa teritorială a unor motocicliști și dispariția unei femei.

Cobra Kai: Sezonul 5 (din 9 septembrie)

Terry instaurează un nou regim la Cobra Kai, iar Daniel, Johnny și un vechi aliat își unesc forțele într-o luptă care depășește cu mult limitele sălii de antrenament.

Merli. Sapere Aude: Sezonul 2 (din 9 septembrie)

După ce primește vești care îi schimbă viața, Pol se chinuie să găsească o nouă normalitate. Între timp, colegii săi au de trecut obstacole personale și academice.

Narco-Saints (din 9 septembrie)

Un antreprenor de rând se alătură unor trupe secrete care au misiunea să captureze un baron al drogurilor sud-coreean activ în America de Sud. Bazat pe evenimente reale.

Heartbreak High (din 14 septembrie)

O pictură murală incendiară scoate la iveală toate aventurile romantice secrete din liceul Hartley. Ca urmare, Amerie, artista în cauză, începe să fie tratată ca paria.

The Lorenskog Disappearance (din 14 septembrie)

Când soția unui miliardar dispare, poliția norvegiană caută să afle adevărul și se confruntă cu presa dezlănțuită și cu informatori mincinoși. Bazat pe evenimente reale.

Fate: The Winx Saga: Sezonul 2 (din 16 septembrie)

Elevii de la Alfea trebuie să apere Solaria de puternicii dușmani care ar putea deja să se afle în școală. Bloom încearcă să-și controleze puterile.

Love is Blind: After the Altar: Sezonul 2 (din 16 septembrie)

Începe o nouă călătorie pentru cei singuri care caută iubirea transformatoare, dar „oarbă”. Cine va găsi dragostea și cine va suferi de pe urma ei?

Santo (din 16 septembrie)

Doi polițiști (Bruno Gagliasso, Raúl Arévalo) trebuie să facă echipă pentru a-l prinde pe cel mai căutat baron al drogurilor din lume, fără să știe măcar cum arată.

Thai Cave Rescue (din 22 septembrie)

O lume întreagă se mobilizează pentru a salva o echipă de fotbal thailandeză și pe antrenorul acesteia, rămași captivi în peștera Tham Luang. Bazat pe evenimente reale.

The Girls in the Back (din 23 septembrie)

Cinci femei trecute de 30 de ani, prietene din liceu, se întâlnesc pentru escapada lor anuală. Însă anul acesta, una dintre ele tocmai a fost diagnosticată cu cancer.

Inside the World's Toughest Prisons: Sezonul 6 (din 28 septembrie)

Raphael Rowe, un fost deținut condamnat pe nedrept, își continuă investigația în formidabilele închisori din Bosnia și Herțegovina, Cipru, Grecia și Moldova.

Entergalactic (din 30 septembrie)

Muzica, arta și moda se întâlnesc în acest lungmetraj animat care spune povestea a două suflete creative, aflate în căutarea iubirii în New York.

Filme noi pe Netflix

Love in the Villa (din 1 septembrie)

Călătoria de vis a lui Julie la Verona ia o întorsătură neașteptată când descoperă că vila pe care a închiriat-o e ocupată deja de un străin iritant de atrăgător.

The Festival of Troubadours (din 2 septembrie)

Reîntâlnirea neașteptată dintre un muzician itinerant și fiul lui deschide răni vechi atunci când aceștia pornesc într-o călătorie lungă spre un festival al trubadurilor.

Diorama (din 6 septembrie)

Neînțelegerile și tentațiile apar la fiecare pas, iar căsnicia cândva pasională a unui cuplu își pierde scânteia, iar declinul este descris prin diorame amuzante.

End of the Road (din 9 septembrie)

Recent rămasă văduvă, Brenda luptă să-și protejeze familia în timpul unei excursii terifiante, în care o crimă și o geantă cu bani pierdută îi expune unui pericol mortal.

No Limit (din 9 septembrie)

O dramă romantică încântătoare cu o scufundătoare extrem de talentată, care găsește dragostea profundă și distructivă cu instructorul, un recordmen la ținut respirația.

Broad Peak (din 14 septembrie)

După ce urcă pe muntele Broad Peak, Maciej Berbeka află că urcușul până în vârf a fost incomplet. După 25 de ani, el vrea să termine ce a început.

The Catholic School (din 14 septembrie)

În 1975, trei elevi de la un prestigios liceu catolic din Roma comit o crimă înfiorătoare, care le șochează colegii și comunitatea.

I Used to be Famous (din 16 septembrie)

O fostă vedetă dintr-o trupă de băieți primește o a doua șansă neașteptată după ce creează o legătură cu un tânăr toboșar talentat.

Mirror, Mirror (din 16 septembrie)

Cinci angajați se luptă cu propriile dorințe certându-se singuri în oglindă, înaintea petrecerii aniversare de 50 de ani a companiei lor de cosmetice.

The Perfumier (din 21 septembrie)

Pentru a-și recăpăta mirosul și a-și recâștiga iubitul, o detectivă își unește forțele cu un parfumier care folosește metode letale pentru a crea parfumul perfect.

A Jazzman's Blues (din 23 septembrie)

Povestea despre iubiri interzise și drame de familie semnată de Tyler Perry dezvăluie 40 de ani de secrete și minciuni pe acorduri de juke joint blues din sud-estul SUA.

Athena (din 23 septembrie)

Un băiat este ucis în mod tragic în cartierul Athena. Războiul izbucnește, iar frații săi mai mari sunt protagoniștii conflictului.

Lou (din 23 septembrie)

O pensionară morocănoasă care trăiește o viață liniștită alături de câinele ei înfruntă natura și propriul trecut când fetița unei vecine e răpită în timpul unei furtuni.

Fullmetal Alchemist the Final Alchemy

Călătoria lungă și sinuoasă a fraților Elric se încheie în această ultimă parte de poveste, în care cei doi înfruntă o amenințare nepământeană la adresa întregii țări.

În caz că nu îți face nimic cu ochiul deși oferta e destul de bogată, poți încerca și noutățile lunii august, poate conțin ceva mai pe gustul tău. Le găsești AICI.

