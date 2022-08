FILM Luni, 01 August 2022, 21:03

Netflix promite o lună incendiară în august, venind cu un amestec de mitologie modernă și fantezie întunecată, vânători de vampiri în L.A. & triunghiuri amoroase în care nu vrei să fii.

Altfel spus, compania de streaming va lansa luna aceasta:

The Sandman, un serial fantasy bazat pe îndrăgita și premiata serie de benzi desenate de la DC Comics, creată de Neil Gaiman, unde ficțiunea contemporană, drama istorică și legenda se împletesc subtil în diferite lumi și fire temporale;

Day Shift, o comedie în care Jamie Foxx interpretează rolul unui tată care muncește din greu, însă banala lui slujbă ascunde faptul că urmărește și ucide vampiri;



Loving Adults, primul film Netflix în limba daneză, un thriller plin de întorsături de situație și în care nimic nu este ceea ce pare a fi.

Pe lângă acestea, ne mai întâlnim și cu: Carter, Delhi Crime: Sezonul 2, Echoes, Kleo, Locke & Key: Sezonul 3, Look Both Ways, Lost Ollie, Me Time, Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie, The Girl in the Mirror, și multe altele.

Uite tot ce propune platforma americană de streaming luna aceasta:

Titlurile lunii august pe Netflix

The Sandman (din 5 august)

O altă lume ni se deschide când închidem ochii și dormim, un loc numit „Visarea”, unde Sandman, Stăpânul Viselor (Tom Sturridge), insuflă viață celor mai intime temeri și fantezii. Dar când Visul este capturat în mod neașteptat și ținut prizonier timp de un secol, absența sa declanșează o serie de evenimente care vor schimba atât lumea visării, cât și pe cea a treziei pentru totdeauna.

Pentru a restabili ordinea, Visul trebuie să călătorească în diferite lumi și fire temporale pentru a repara greșelile făcute în lunga sa existență, a-și vizita prietenii și dușmanii și a întâlni pe parcurs noi entități cosmice și umane.

Bazat pe îndrăgita și premiata serie de benzi desenate de la DC Comics, creată de Neil Gaiman, The Sandman este o combinație de mituri și fantezii întunecate, cu personaje bine conturate, care urmăresc numeroasele aventuri ale Visului de-a lungul a 10 capitole epice. Adaptat de Gaiman, care este și producător executiv. Realizatori: Allan Heinberg și David S. Goyer.

Day Shift (din 12 august)

Jamie Foxx interpretează rolul unui tată care muncește din greu și care pare că nu-și dorește nimic altceva decât să ofere o viață cât mai bună isteței sale fiice. Dar banala lui slujbă de om care curăță piscine ascunde de fapt adevărata sa sursă de venit, precum și faptul că urmărește și ucide vampiri, făcând parte dintr-o uniune internațională a vânătorilor de vampiri.

Loving Adults (din 26 august)

Loving Adults, primul film Netflix în limba daneză, este un thriller plin de întorsături de situație și în care nimic nu este ceea ce pare a fi. Pare că Christian și Leonora au totul. Ei trăiesc viața perfectă alături de fiul lor, care tocmai a fost declarat sănătos după o boală gravă de lungă durată.

Viitorul lor pare în sfârșit strălucitor, dar la o petrecere la compania lui Christian, Leonora își vede soțul cu o femeie mai tânără, arhitectal Xenia. Leonora își dă seama că Christian ar putea să o părăsească.

Cum a putut? Cum a putut să o părăsească pe femeia care și-a sacrificat cariera? Femeia care a sacrificat totul pentru a avea grijă de fiul lor și de familia lor? La fața locului, Leonora ia o decizie: refuză să fie femeia care rămâne în urmă - și e dispusă să facă orice în privința asta.

Seriale pe Netflix în luna august

Café Minamdang (din 1 august)

O afacere suspectă care oferă serviciile unui presupus șaman atotștiutor atrage atenția unei inspectoare de poliție tenace.

Good Morning, Verônica: Sezonul 2 (din 3 august)

Considerată moartă, Verônica face eforturi să dezlege misterele cultului religios care alimentează abuzurile și corupția din interiorul guvernului.

Lady Tamara (din 4 august)

În acest reality-show, în centrul atenției se află strălucitoarea viață mondenă a Tamarei Falcó, care se împarte între muncă, distracție și celebra ei familie.

Indian Matchmaking: Sezonul 2 (din 10 august)

Sima Taparia, pețitoarea preferată a tuturor, se întoarce cu un alt sezon în care ajută clienți eligibili, excentrici și nerăbdători să-și găsească perechea.

Instant Dream Home (din 10 august)

O echipă de renovare rapidă își asumă riscuri mari și face planuri minuțioase pentru a transforma de sus până jos casele unor familii, în doar 12 ore.

Locke & Key: Sezonul 3 (din 10 august)

În captivantul ultim capitol al serialului, familia Locke descătușează și mai multă magie în confruntarea cu un nou inamic demonic, care e hotărât să pună mâna pe chei.

School Tales The Series (din 10 august)

Orori inimaginabile bântuie pe coridoarele liceului în această antologie cu povești cu fantome, semnată de regizori thailandezi cu experiență în producțiile horror.

A Model Family (din 12 august)

După ce a furat, fără să vrea, bani de la un cartel, un profesor sărac descoperă că singura modalitate de a-și salva familia distrusă este să devină curier de droguri.

Never Have I Ever: Sezonul 3 (din 12 august)

Posibil ca Devi și prietenele ei să fi pus singurătatea în cui! Dar vor afla că relațiile vin la pachet cu revelații despre sine și cu dramă cât cuprinde.

High Heat (din 17 august)

Când indiciile legate de uciderea fratelui său îl fac să se alăture unei brigăzi de pompieri, Poncho descoperă dragostea, o familie, dar și un criminal în serie.

Echoes (din 19 august)

Gemenele identice Leni și Gina și-au inversat identitățile în secret încă din copilărie. Dar viața lor este dată peste cap când una dintre surori dispare.

Glow Up: Sezonul 4 (din 19 august)

Zece noi concurenți își testează limitele creativității în timp ce parcurg diverse provocări în speranța că vor deveni celebri în domeniul machiajului.

Kleo (din 19 august)

După căderea Zidului Berlinului, o fostă spioană din Germania de Est este hotărâtă să afle cine și de ce a trădat-o și își folosește abilitățile letale pentru a se răzbuna.

The Girl in the Mirror (Alma) (din 19 august)

Suferind de amnezie după un bizar accident în care au murit majoritatea colegilor ei, Alma vrea să afle ce s-a întâmplat în ziua respectivă și să-și recapete identitatea.

Lost Ollie (din 24 august)

O jucărie îl caută în lung și-n lat pe băiețelul care a pierdut-o. Un serial pentru întreaga familie, inspirat din cartea „Odiseea lui Ollie”.

Mo (din 24 august)

În Texas, Mo se zbate intre două culturi, trei limbi și o cerere de azil în așteptare, în timp ce se străduiește să își întrețină familia palestiniană.

Under Fire (din 24 august)

În Unitatea Est, o echipă unită de pompieri încearcă să se descurce cu jobul periculos și stresant, problemele personale și eșecurile profesionale.

Ludik (din 26 august)

Pentru a salva un membru al familiei răpit, un magnat al mobilei se folosește de operațiunea sa secretă de contrabandă cu diamante pentru a transporta arme peste graniță.

Family Secrets (din 31 august)

În ziua nunții lor, o studentă la medicină și un chirurg plastician bogat descoperă o rețea de secrete și minciuni care leagă cele două familii.

Noile filme ale Netflix în august

Carter (din 5 august)

Un bărbat se trezește fără amintiri. Ghidat de o voce misterioasă din dispozitivul pe care-l poartă în ureche, pornește într-o periculoasă misiune de salvare de ostatici.

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie (din 5 august)

Tinerele țestoase și redutabilele lor puteri de ninja sunt puse la încercarea supremă când creaturi nemiloase din alt univers încearcă să dezlănțuie haosul absolut.

Code Name: Emperor (din 8 august)

Un agent de contrainformații însărcinat cu incriminarea unui politician curat ca lacrima trebuie să decidă dacă mai există limite pe care nu este dispus să le depășească.

13: The Musical (din 12 august)

După ce se mută de la New York în Indiana din cauza divorțului părinților, un școlar inteligent e hotărât să organizeze cel mai tare bar mitzvah din câte s-au văzut.

Look Both Ways (din 17 august)

În noaptea dinaintea absolvirii, un test de sarcină îi împarte viața lui Natalie în două realități paralele. Ce-i rezervă oare viața și iubirea?

Royalteen (din 17 august)

O adolescentă încearcă să-și ascundă trecutul plin de scandaluri și un mare secret atunci când începe o neașteptată poveste de dragoste cu prințul moștenitor.

Fullmetal Alchemist The Revenge of Scar (din 20 august)

În această continuare a primului lungmetraj, frații Elric întâlnesc cel mai puternic adversar de până acum, un criminal în serie singuratic, cu o cicatrice pe frunte.

That's Amore (din 25 august)

După ce serviciul și relația ei se încheie în aceeași zi, Sofia o ia de la zero. Ea întâlnește un bucătar spaniol atrăgător, care ar putea fi condimentul ce îi lipsea.

Me Time (din 26 august)

Cu familia plecată, un tată casnic devotat își acordă timp pentru sine după ani de zile, pornind într-o aventură aniversară împreună cu vechiul său prieten petrecăreț.

I Came By (din 31 august)

Un artist graffiti care ia în vizor casele celor bogați descoperă un secret șocant, care pune în pericol viețile celor din jurul lui.

În caz că ai rămas în urmă și vrei să vezi și noutățile lunii iulie, le găsești AICI, în timp ce alte vești noi din lumea filmelor și serialelor sunt, ca întotdeauna, în rubrica Nerd Alert de weekendul acesta:

