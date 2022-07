FILM Duminică, 03 Iulie 2022, 21:27

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Luna iulie se anunță una incendiară și nu doar din cauza temperaturilor de afară, Netflix anunțând o mulțime de seriale noi, numai bune pentru bingewatching când canicula te face să vrei să rămâi în casă.

Noutatile verii pe Netflix Foto: Empirestockphoto / Dreamstime

Chiar dacă pe partea de filme iulie se anunță una mai slăbuță pentru clienții platformei americane de streaming, linep-ul lunii se laudă totuși cu maeștri asasini, ecranizări ale unor cărți best-seller și mai mult din Lumea Răsturnată.

Cu alte cuvinte, în iulie te poți întâlni cu:

Stranger Things 4: Volumul 2, unde, într-o perioadă marcată de vulnerabilitate, apare o nouă și înspăimântătoare amenințare, iar dezlegarea misterului ar putea pune capăt, în sfârșit, ororilor din Lumea Răsturnată;

Persuasion, o adaptare a romanului clasic omonim, semnat de Jane Austen, cu Dakota Johnson în rolul principal;

The Gray Man, un film thriller de spionaj regizat de Anthony și Joe Russo, unde Ryan Gosling și Chris Evans devin inamici și pornesc într-o vânătoare cinematografică pe tot globul.

Pe lângă acestea, Netflix se mai laudă și cu:

Alba, Alchemy of Souls, Bad Exorcist: Sezonul 2, Boo, Bitch, Hello, Goodbye, and Everything in Between, Purple Hearts, Resident Evil, Sintonia: Sezonul 3, The Longest Night, The Sea Beast, Uncoupled, și multe altele.

Uite toate filmele și serialele ce apar luna aceasta:

Titlurile lunii iulie pe Netflix

Stranger Things 4: Volumul 2 (din 1 iulie)

Au trecut șase luni de la bătălia de la Starcourt, care a semănat teroare și distrugere în Hawkins. Având încă de suferit de pe urma acesteia, grupul nostru de prieteni trebuie să se despartă pentru prima dată, iar complicațiile vieții de liceu nu le-au ușurat existența.

În această perioadă marcată de vulnerabilitate, apare o nouă și înspăimântătoare amenințare. Dezlegarea groaznicului mister al acesteia ar putea pune capăt, în sfârșit, ororilor din Lumea Răsturnată.

Persuasion (din 15 iulie)

Anne Elliot este o nonconformistă cu mentalitate modernă, care trăiește împreună cu familia ei de snobi, aflată în pragul falimentului.

Atunci când Frederick Wentworth, bărbatul pe care l-a lăsat să plece, revine pe neașteptate în viața ei, Anne trebuie să decidă dacă vrea să lase trecutul în urmă sau preferă să-și asculte inima odată cu această nouă șansă. O adaptare a romanului omonim, semnat de Jane Austen.

The Gray Man (din 22 iulie)

The Gray Man este un fost agent CIA, Court Gentry (Ryan Gosling), alias Sierra Six. Pescuit dintr-un penitenciar federal și recrutat de fostul supraveghetor, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry a fost cândva un negustor al morții extrem de priceput, apreciat de Agenție.

Acum, însă, roata s-a întors și Six a devenit ținta, fiind urmărit în întreaga lume de Lloyd Hansen (Chris Evans), un fost coleg de la CIA, dispus să facă orice pentru a-l elimina. Agenta Dani Miranda (Ana de Armas) este de partea lui, iar el va avea nevoie de toată susținerea posibilă.

Seriale Netflix în iulie

Control Z: Sezonul 3 (din 6 iulie)

Sofía, Javi și prietenii lor încearcă să-și continue netulburați ultimul an de liceu, dar un hacker necunoscut care deține un cont familiar le face viața grea.

King of Stonks (din 6 iulie)

Disperat să aibă faimă în afaceri, un geniu al finanțelor extrem de ambițios minte, înșală și complotează pentru a-și propulsa spre succes noua companie deloc originală.

Boo, Bitch (din 8 iulie)

Două prietene încep ultimul an de liceu hotărâte să se remarce. Dar una dintre ele devine fantomă și va trebui să-și trăiască din plin timpul de viață rămas.

Capitani: Sezonul 2 (din 8 iulie)

Luc Capitani locuiește acum la Luxembourg, are o nouă slujbă și se trezește implicat într-o investigație în jurul unei crime legate de lumea interlopă din oraș.

How to Build a Sex Room (din 8 iulie)

De la o temniță secretă în stil rock-and-roll, până la un spa de cinci stele, Melanie Rose proiectează renovări erotice pentru cupluri în acest serial reality picant.

The Longest Night (din 8 iulie)

O închisoare psihiatrică e înconjurată de oameni înarmați, iar telefoanele nu au semnal. Scopul este prinderea lui Simón Lago, criminal în serie. Șase episoade. O noapte.

Big Timber: Sezonul 2 (din 13 iulie)

Fără acces la noua concesiune a lui Kevin și cu sancțiuni guvernamentale uriașe la orizont, el și Sarah vor avea nevoie de un nou plan ca să-și salveze afacerea.

Hurts Like Hell (din 13 iulie)

De la pariuri ilegale la meciuri aranjate, descoperiți culisele sordide ale Muay Thai, un sport altă dată venerat, în această dramă inspirată de evenimente reale.

Sintonia: Sezonul 3 (din 13 iulie)

Doni se agită legat de prețul celebrității, Rita ia în calcul o nouă carieră, iar Nando se gândește la drumul pe care l-a ales. Acum miza este mai mare ca niciodată.

Resident Evil (din 14 iulie)

La aproape trei decenii de la descoperirea virusului T, o epidemie scoate la iveală secretele întunecate din Umbrella Corporation. Bazat pe franciza horror.

Alba (din 15 iulie)

Alba se trezește pe o plajă, având semne ale unui viol, însă nu își amintește nimic din noaptea precedentă. Apoi, află că violatorii sunt prietenii iubitului ei.

Farzar (din 15 iulie)

Prințul Fichael trăiește într-o colonie umană aflată într-o lume extraterestră și jură să scape planeta de rău, dar află că cel mai mare răufăcător este chiar tatăl lui.

Remarriage & Desires (din 15 iulie)

Cu ajutorul unei agenții matrimoniale pentru cei bogați, o femeie divorțată plănuiește să se răzbune pe amanta intrigantă a fostului ei soț.

Bad Exorcist: Sezonul 2 (din 20 iulie)

De la carteluri de narcotraficanți venite din iad până la monstrul antiglonț ahtiat după cartofi, Bogdan revine și înfruntă adversari complet noi.

Virgin River: Sezonul 4 (din 20 iulie)

Mel se orientează în noua ei realitate, viitorul lui Jack este amenințat de trecut și în Virgin River apar noi personaje care tulbură apele.

Blown Away: Sezonul 3 (din 22 iulie)

În atelier sosesc zece noi și talentați sticlari care au parte de provocări legate de spațiul cosmic, circ, cele șapte păcate capitale și multe altele.

Alchemy of Souls (din 23 iulie)

O puternică vrăjitoare aflată în trupul unei femei oarbe întâlnește un bărbat dintr-o familie respectată, care îi cere să-l ajute să-și schimbe destinul.

Di4ries (din 26 iulie)

Primele iubiri, primele săruturi, distracție cu prietenii și răfuieli cu rivalii. Pe holurile gimnaziului Galileo Galilei, fiecare zi e plină de surprize!

Dream Home Makeover: Sezonul 3 (din 27 iulie)

De la biroul ideal pentru lucrul de acasă, la o cameră pentru vinuri, Syd și Shea le îndeplinesc visele clienților și se bucură de cel mai nou membru al familiei McGee.

Rebelde: Sezonul 2 (din 27 iulie)

Acest serial plin de drame pentru tineri adulți revine cu un nou sezon.

Another Self (din 28 iulie)

Trei prietene iau parte la o sesiune de terapie într-un oraș de pe litoral și învață să treacă prin traume nerezolvate legate de trecutul familiilor lor.

Fanático (din 29 iulie)

Când cel mai faimos cântăreț din Spania moare în timpul unui concert, un fan profită de situație și adoptă identitatea idolului său pentru a scăpa de o viață banală.

Uncoupled (din 29 iulie)

Când iubitul care i-a fost alături 17 ani îl părăsește brusc, un agent imobiliar de peste 40 de ani din New York se trezește singur și este nevoit să o ia de la capăt.

Filme lansate pe Netflix în luna iulie

Hello, Goodbye, And Everything In Between (din 6 iulie)

Clare și Aidan decid ca, înainte de facultate, să se despartă fără regrete și fără suferință. Le va oferi întâlnirea epică de adio o ultimă șansă de a găsi iubirea?

Dangerous Liaisons (din 8 iulie)

Isteața Célène se îndrăgostește de Tristan, băiatul rău de la noul ei liceu din Biarritz, neștiind că e victima unui pariu între el și Vanessa, vedeta de pe social media.

Incantation (din 8 iulie)

Acum șase ani, Lee Jo-nan a fost blestemată după ce a sfidat un tabu religios. Acum, trebuie să-și protejeze fiica de consecințele faptelor sale.

The Sea Beast (din 8 iulie)

O fată devine pasager clandestin pe nava unui renumit vânător de monștri marini pornit într-un periplu de poveste pe mările necunoscute, iar legenda se scrie de la sine.

For Jojo (din 11 iulie)

Când buna ei prietenă Jojo se îndrăgostește și abandonează aventurile lor furtunoase din Berlin, Paula face tot ce poate ca să îi saboteze nunta.

Valley of the Dead (din 11 iulie)

În timpul Războiului Civil Spaniol, câțiva dușmani declarați sunt nevoiți să colaboreze pentru a înfrunta zombi hămesiți, care fuseseră creați într-un experiment nazist.

Under the Almafi Sun (din 13 iulie)

În timpul unei vacanțe pe Coasta Amalfitană, Vincenzo și Camilla își pun dragostea la încercare, iar prietenii lor, Furio și Nathalie, au parte de propriile aventuri.

Live is Life (din 18 iulie)

Dând piept cu realitățile vieții de adult, cinci prieteni se reunesc pentru o ultimă aventură și pornesc în căutarea unei flori magice care le poate îndeplini dorințele.

Too Old for Fairy Tales (din 18 iulie)

Un gamer răzgâiat vrea să participe la un turneu, dar boala mamei și o mătușă excentrică îl forțează să-și regândească prioritățile.

Purple Hearts (din 29 iulie)

Deși foarte diferiți, o cantautoare și un pușcaș marin se îndrăgostesc iremediabil în ciuda tuturor obstacolelor.

FOTO Articol: © Empirephotostock | Dreamstime.com