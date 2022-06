FILM Miercuri, 08 Iunie 2022, 12:49

​Unele crime atrag atâta atenție, sunt șocante și procesele judiciare fac atâta agitație în mediile de informare, că mai multe platforme de streaming intră în competiție cu propriile versiuni. Cazul „The Staircase / Scara” este un astfel de exemplu, în care și Netflix, și HBO Max o fac, și încă în genuri diferite - prima cu un serial documentar, a doua cu unul dramatizat.

Juliette Binoche și Colin Firth în „The Staircase” Foto: HBO Max

Juliette Binoche și Colin Firth în „The Staircase” de pe Netflix

Interesant: ambele se bucură de aceeași apreciere din partea abonaților (7,4/10), ceea ce înseamnă că sunt de calitate.

Cazul prezentat este vechi de două decenii. Netflix a fost primul acum patru ani, în timp de HBO Max și-a lansat dramatizarea cu Colin Firth luna trecută.

Ambele pornesc de la moartea în 2001 a unei femei numite Kathleen Peterson, care a fost găsită – așa cum arată și titlul – la picioarele scării din casa proprie.

Personajul principal este Michael Peterson, un scriitor de romane polițiste acuzat că și-a ucis soția.

Versiunea Netflix are 13 episoade și urmărește și procesul de 16 ani care a urmat.

Regizorul Jean-Xavier de Lestrade a fost întrebat de „Time Magazine” dacă Peterson și-ar fi putut ucide soția: „Omul cu care am petrecut multe zile, săptămâni, luni și ani, cel pe care l-am cunoscut, probabil că nu este capabil să omoare pe cineva astfel. Dar ființele omenești sunt atât de ciudate și nu poți să știi niciodată”.

Michael Peterson în propriul rol pe HBO Max

HBO Max și-a lansat dramatizarea în opt episoade luna trecută, dar a și acumulat laude considerabile, mergând până la 95% pe Rotten Tomatoes. Este apreciată a fi unul din cele mai bune exemple de filme inspirate din cazuri adevărate.

Pe lângă Firth, serialul despre moartea suspectă a lui Kathleen Peterson le are în distribuție pe nu mai puțin celebra Juliette Binoche și pe actrița australiană Toni Collette (Pieces of Her, Knives Out, etc), alături de Patrick Schwarzenegger.

Regizorul Antonio Campos, care a realizat șase din cele opt episoade, declară că lucrează la proiect încă din 2008 și este încântat de parteneriatul cu HBO și de incredibilul Colin Firth.

