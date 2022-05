FILM Luni, 30 Mai 2022, 11:52

Lungmetrajul „Top Gun: Maverick”, o continuare lansată la 36 de ani după filmul care l-a ajutat pe actorul Tom Cruise să devină celebru, a debutat pe primul loc în box-office-ul nord-american, relatează agenția AFP, citată de Agerpres.

Top Gun: Maverick Foto: Paramount

Prezentată la Festivalul de la Cannes, unde Tom Cruise a fost recompensat cu un trofeu Palme d'Or onorific, această superproducţie, realizată de Paramount şi Skydance, a obţinut încasări de 151 de milioane de dolari în Statele Unite şi Canada potrivit estimărilor realizate pe durata weekendului prelungit de patru zile, de vineri până luni - zi liberă pentru americani, care sărbătoresc Memorial Day.

Continuarea filmului „Top Gun” a fost salutată de criticii de specialitate. Tom Cruise interpretează încă o dată rolul pilotului de încercări din marina americană Pete „Maverick” Mitchell, devenit între timp căpitan, care se antrenează pentru a bombarda o uzină de uraniu îmbogăţit dintr-o ţară agresoare.

Pelicula beneficiază de o distribuţie în care se remarcă mai mulţi actori celebri, precum Ed Harris, Jennifer Connelly, Miles Teller şi Jon Hamm, în timp ce un alt star din „Top Gun”, Val Kilmer, are o scurtă apariţie în rolul „Iceman”, un personaj cheie din producţia originală.

Top Gun: Maverick a depășit Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Filmul „Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, cea mai recentă producţie lansată de Marvel Studios, a pierdut primul loc din box-office-ul nord-american, pe care l-a ocupat timp de trei săptămâni, şi a coborât pe poziţia a doua după ce a obţinut încasări de 21,1 milioane de dolari de vineri până luni.

Această continuare a filmului ce prezintă aventurile unui neurochirurg devenit vrăjitor, interpretat de Benedict Cumberbatch, a realizat cel mai bun debut al unui film lansat în acest an în America de Nord, obţinând 187 de milioane de dolari în primul său weekend de proiecţii.

Pe poziţia a treia a debutat - cu încasări de 15 milioane de dolari - filmul de animaţie „The Bob's Burgers Movie”, bazat pe serialul TV american omonim, ce prezintă aventurile amuzante ale unei familii care deţine un restaurant specializat în comerţul cu burgeri.

„Downton Abbey: A New Era”, cel de-al doilea lungmetraj inspirat din serialul britanic de mare succes „Downton Abbey”, a pierdut două poziţii şi ocupă locul al patrulea cu încasări de 7,5 milioane de dolari.

Filmul de animaţie „The Bad Guys”, în care o bandă de animale în afara legii încearcă din răsputeri să îşi schimbe în bine comportamentele, a coborât tot două locuri şi ocupă poziţia a cincea, cu încasări de 6,1 milioane de dolari.

Topul 10 din box office-ul nord-american este completat de următoarele filme:

6 - „Sonic the Hedgehog 2” (3,1 milioane de dolari)

7 - „Everything Everywhere All at Once” (3,1 milioane de dolari)

8 - „The Lost City” (2,3 milioane de dolari)

9 - „Men” (1,5 milioane de dolari)

10 - „Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore” (1,1 milioane de dolari).

Clasamentul a fost realizat pe baza datelor provizorii publicate duminică de compania specializată Exhibitor Relations.

