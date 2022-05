FILM Marți, 10 Mai 2022, 18:37

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Netflix ar putea introduce abonamentele sale cu preț redus care să afișeze reclame clienților până la sfârșitul lui 2022, relatează Reuters.

Netflix Foto: Jvphoto / Alamy / Profimedia Images

Gigantul american de streaming intenționează de asemenea să ia măsuri împotriva împărtășirii parolelor de către utilizatori tot înainte de încheierea acestui an, potrivit jurnaliștilor de la The New York Times care au obținut un document intern al companiei, circulat între angajații săi.

Anunțul vine după ce Netflix a raportat luna trecută că a pierdut utilizatori pentru prima dată în mai bine de un deceniu și a estimat că trendul descendent va continua și în perioada următoare după ce a înregistrat un boom fără precedent în perioada pandemiei de COVID-19.

Netflix se grăbește să introducă noile abonamente cu reclame

„Miercurea neagră” în care prețul acțiunilor Netflix s-a prăbușit cu peste o treime după publicarea datelor, anulările de seriale și concedierile care au urmat se pare că au determinat conducerea Netflix să își accelereze planurile de a introduce abonamente mai ieftine cu reclame, inspirându-se de succesul înregistrat de serviciile similare oferite de rivalii HBO Max și Disney+.

Reed Hastings, CEO-ul Netflix, declarase anterior că gigantul de streaming va elabora un plan în acest sens „în decursul unui an sau doi”.

Netflix anunțase de asemenea că vrea să ia măsuri împotriva utilizatorilor care își distribuie parola altor persoane întrucât practica îi reduce perspectivele de creștere.

