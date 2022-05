FILM Vineri, 06 Mai 2022, 12:38

Sebastian Jucan • HotNews.ro

​Noul film din universul Marvel, „Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, este premiera absolută a acestui weekend, filmul ajungând în sfârșit și în cinematografele din România, la două zile după premiera internațională.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness Foto: Walt Disney Pictures / AFP / Profimedia Images

Unul dintre cele mai aşteptate filme ale anului, Doctor Strange în Multiversul Nebuniei ne rezervă imagini sofisticate, vise şi coşmaruri cuprinse într-un univers multidimensional, în care supereroii îşi înfruntă propriile versiuni întunecate, scrie Agerpres.

De data aceasta, celebrul doctor foloseşte o vrajă interzisă care deschide poarta către Multivers şi inclusiv către o versiune alternativă a lui însuşi, iar ameninţarea adusă de acest eveniment pare prea mare chiar şi pentru puterile combinate ale lui Strange, Wong şi Wanda Maximoff.

Conştient de aşteptările fanilor cu privire la noua poveste a lui Dr. Strange, regizorul Sam Raimi plasează în centrul acţiunii un portal către un Multivers absurd şi ameninţător.

În această complicată aventură, charismaticul Dr. Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) foloseşte o vrajă interzisă, care îl propulsează într-o nouă dimensiune.

Actorii care joacă în „Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

În această dimensiune el este nevoit să înfrunte nu doar adversari puternici, precum Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor), ci şi ceva mult mai înspăimântător: propria versiune întunecată, chinuită de cele mai negre coşmaruri.

Noul film ne rezervă întâlnirea cu personaje familiare ale francizei, precum Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), reînsufleţită printr-un artificiu ingenios, cu Wong (Benedict Wong), cu dr. Christine Palmer, mereu prezentă în memoria afectivă a lui Strange, dar şi cu profesorul Charles Xavier (Patrick Stewart).

Dr. Strange are viziuni cu iubita lui Christine îmbrăcată în mireasă, iar Wanda are coşmaruri cumplite legate de copiii ei.

Cea mai teribilă ameninţare dintre toate este însă reprezentată de forţele combinate ale lui Dr. Strange, Wong şi Wanda Maximoff, care, zdruncinaţi de forţa malefică a Multiversului, ar putea să distrugă întreaga omenire.

Poți găsi mai multe noutăți din lumea filmelor și serialelor în rubrica Nerd Alert de weekendul acesta: