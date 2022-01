Netflix, o plăcere vinovată: De ce vrea Hamas să refacă un popular serial al gigantului de streaming

Despre ce va fi serialul Hamas inspirat de Netflix

„Sunt fericit când oamenii mă insultă”

Potrivit AFP , serialul finanțat de Hamas, denumit „Qabdat al-Ahrar” (Pumnul celor Liberi), spune povestea unei operațiuni israeliene din 2018 în Fâșia Gaza în urma căreia 7 militanți palestinieni și un soldat israelian au fost uciși.Gruparea teroristă a investit în ultimii ani în seriale de acțiune similare celor produse la Hollywood și în telenovele asemănătoare celor turcești, ambele categorii fiind populare în lumea arabă.Hamas are un canal de televiziune numit Al-Aqsa care produce și difuzează aceste seriale și alte tipuri de conținut. Fauda ”, o serie despre o unitate israeliană de contraterorism, este o plăcere vinovată pentru unii palestinieni de ani de zile și a inspirat Hamas să facă propriul serial despre conflict.Mohammed Soraya, regizorul „Qabdat al-Ahrar”, le-a spus celor de la AFP că să te uiți la orice serial israelian este greșit deoarece reprezintă o normalizare a relațiilor cu Israelul și „un sprijin pentru ocupația zionistă (...) care criminalizează poporul palestinian”.„Noi vrem să inversăm ecuația, să arătăm punctul de vedere palestinian, să difuzăm o dramă despre spiritul rezistenței noastre”, explică acesta.Eroii din serialul pe care acesta îl regizează sunt luptătorii Hamas și, spre deosebire de „Fauda”, în care arabi israelieni joacă personajele palestiniene și vorbesc în limba arabă, „în remake”-ul din Fâșia Gaza toate personajele israeliene sunt interpretate de arabi și vorbesc limba arabă.În plus, chiar și femeile israeliene înfățișate în serial poartă vălul islamic pentru a fi în concordanță cu modul în care Hamas interpretează Coranul.Serialul va încerca însă în unele privințe să înfățișeze stilul israelian de viață autentic, având ca obiecte de recuzită steaguri israeliene și un portret al unui lider zionist, Theodore Herzl Simțămintele anti-israeliene sunt atât de puternice în Fâșia Gaza încât actori care au interpretat israelieni în trecut s-au confruntat cu sentimente ostile, hărțuiri și chiar violență din partea spectatorilor.„Unele femei se uită la mine și se roagă să mor. Sunt fericit când oamenii mă insultă. Înseamnă că am reușit”, afirmă Jawad Harouda, care îl joacă pe directorul Șin Bet, Serviciul de Securitate al Israelului, în serial.Kamila Fadel, o actriță ce joacă în „Qabdat al-Ahrar”, a declarat pentru AFP că:„Într-un serial am jucat rolul unei evreice. O femeie a încercat să mă stranguleze după ce seria a fost difuzată. Mi-a spus: 'Te urăsc, ne rănești atât de mult'. Într-o altă zi un băiețel de 13 ani a aruncat cu o piatră înspre capul meu crezând că sunt evreică (...) asta înseamnă că mi-am jucat bine rolul”.