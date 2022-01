Primul lungmetraj al lui Almodovar în limba engleză: "A Manual for Cleaning Women" / Cate Blanchett va fi una dintre protagoniste

Potrivit revistei americane, Cate Blanchett a acceptat să joace în acest film care se află în etapele iniţiale de dezvoltare.Casa de producţie a lui Blanchett, Dirty Films, va produce viitorul film pentru New Republic Pictures, în colaborare cu El Deseo.Filmul se inspiră din cartea "A Manual for Cleaning Women", o antologie de povestiri publicată în 2015, care a devenit un fenomen editorial şi a propulsat-o la celebritate pe Lucia Berlin (1936-2004), o autoare puţin cunoscută înainte de publicarea postumă a acestui volum.Scriitoarea, care a murit în 2004, a avut un număr mic dar fidel de cititori, însă nu a ajuns la un public de masă în timpul vieţii sale.Filmările la viitorul lungmetraj au fost amânate din cauza pandemiei de coronavirus.În 2020, Almodóvar a dezvăluit că doreşte să facă un film cu actriţa britanică Tilda Swinton, inspirat din cartea "A Manual for Cleaning Women", după ce ea a fost protagonista primului său scurtmetraj în limba engleză, "The Human Voice", o adaptare a monologului lui Jean Cocteau. (Sursa: Agerpres)