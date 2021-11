Noiembrie pe Netflix: Toate filmele și serialele noi ce apar luna aceasta

Titlurile lunii

Seriale Netflix

Filme Netflix

Poți începe cu: Narcos: Mexico: Sezonul 3, unde întâlnim o nouă generație de lideri de cartel care luptă pentru putere; Arcane, un serial animat bazat pe universul din spatele jocului League of Legends , ce explorează o lume complexă, cu povești pline de suspans; Red Notice, o aventură amețitoare care poartă cei mai căutați hoți de artă, dar și cel mai bun expert în profilare al FBI, în jurul lumii, cu Ryan Reynolds, Dwayne Johnson și Gal Gadot în rolurile principale.O nouă generație de lideri de cartel luptă pentru putere, jurnaliștii vânează adevărul, iar agenții guvernamentali acționează la limita dintre dreptate și corupție.Tensiunile dintre cele două orașe ating cote maxime în timp ce noile invenții alimentează o posibilă revoluție. În Piltover, Hextech democratizează magia, în Zaun, un medicament transformă oamenii în monștri. Arcane îi aduce la viață pe unii dintre cei mai cunoscuți campioni din League of Legends.Interpolul emite o notificare roșie (un mandat pentru localizarea și arestarea celor mai căutați infractori din lume), iar cel mai bun expert în profilare de la FBI, John Hartley (Dwayne Johnson), trece la treabă.În căutările lui pe tot globul, se trezește în mijlocul unui jaf îndrăzneț și se vede forțat să-și unească forțele cu cel mai mare hoț de opere de artă din lume, Nolan Booth (Ryan Reynolds), pentru a-l prinde pe cel mai căutat hoț de opere de artă din lume, supranumit Nebunul (Gal Gadot).Confesiuni romantice, tirade furioase și zvonuri răutăcioase fac prăpăd, iar viermi și zburători își croiesc drumul către inimile găștii de la școala Bridgeton.Spionajul, minciunile și secretele domină atmosfera în Glória do Ribatejo, în 1968, când un inginer de la Radio Europa Liberă complotează în Portugalia Războiului Rece.În Istanbulul anului 1955, o mamă și o fiică se reîntâlnesc după o despărțire de 17 ani. Bazat pe o poveste adevărată.Serialul ne prezintă modul în care un bărbat care pretinde că a asistat la asasinarea lui Olof Palme, prim-ministrul Suediei, ar putea să scape nepedepsit pentru crimă.Familia Morales face totul ca să împiedice deportarea bătrânului. Ana, Chris și Erik înfruntă noi provocări în viețile lor romantice și profesionale.O profesoară de literatură își caută dreptatea împotriva unui chirurg despre care pretinde că ar fi violat-o, în vreme ce el neagă totul cu vehemență.O iubire neașteptată se înfiripă de Crăciun între un rapper faimos și o jurnalistă tenace. Vor reuși oare să facă relația să funcționeze în ciuda diferențelor dintre ei?Această dramă întunecată cu adolescenți revine cu al șaselea sezon.În timpul unei călătorii în afara orașului alături de prieteni, un desenator din Roma și conștiința lui, un tatu, reflectează asupra vieții și iubirii neîmpărtășite.La mulți ani după ce a căutat să se răzbune, Yeimy duce o viață liniștită. Însă eliberarea lui Charly din închisoare și revenirea unui dușman schimbă totul.Cinci concurenți revin și umplu atelierul cu creații festive în acest concurs cu temă de sărbători. Miza constă în 10.000 de dolari și titlul de cel mai bun sticlar.Un grup pestriț de vânători de recompense urmărește cei mai periculoși infractori ai galaxiei. Ei salvează lumea... pentru o sumă potrivită. Un serial de acțiune.Ființe nepământene împart pedepse sângeroase și damnează oamenii, determinând apariția unui grup religios care răspândește teoria justiției divine.Viața fabuloasă a unei pictorițe de succes începe să se destrame când o fostă prietenă cu un viitor promițător revine în peisaj, însă e doar o umbră a ceea ce a fost.În acest reality-show cinci vedete fac strategii și se sabotează pentru a câștiga bani virtuali pe care îi vor încasa în ziua plecării de pe o insulă utopică.O bătălie groaznică destramă Eternia, iar Teela și un grup neobișnuit fac echipă pentru a salva universul. O continuare a serialului clasic din anii ‘80.O oprire în turneu devine o chestiune de viață și de moarte pentru un comedian după ce urmările unei seri cu fratele lui amenință să distrugă tot ce a construit.Această comedie animată vulgară și nostalgică revine cu un al cincilea sezon.Doi frați în vacanță pe o insulă izolată dau peste niște elfi. Însă aceștia nu construiesc jucării de Crăciun, ci sunt însetați de sânge și terorizează localnicii.Când bunicul lui se îmbolnăvește subit, Jules, care detestă sărbătorile, descoperă moștenirea magică a familiei și își dă seama că numai el ar putea salva Crăciunul.Proscrisul Nat Love vrea răzbunare și pornește călare împreună cu banda sa pentru a-l învinge pe Rufus Buck, un criminal nemilos ajutat recent să evadeze din închisoare.După ce-l întâlnește pe Făt-Frumos online, o scriitoare din Los Angeles zboară 5.000 de km să-i facă o surpriză de Crăciun, dar cea surprinsă va fi ea.Patru surori mereu puse pe harță învață rapid despre importanța unei familii unite când, de Crăciun, tatăl demult înstrăinat își face apariția la fastuosul lor conac.În New Yorkul anilor ’20, o femeie de culoare își vede lumea dată peste cap după ce în viața ei apare o fostă prietenă din copilărie care se dă drept albă.Un adolescent încearcă să scape din ghearele unui traficant de carne vie și e nevoit să aleagă între viața dusă conform codului său moral și lupta pentru supraviețuire.O relicvă neprețuită de Crăciun este furată, iar Margaret și Stacy, sosia ei, apelează la îndrăzneața Fiona, copia fidelă a lui Stacy, și la fermecătorul ei fost iubit.Mehmet Ada Oztekin regizează această dramă de familie despre reîntâlnirea dulce-amară dintre tată și fiică.În pragul aniversării a 30 de ani, un compozitor talentat de muzică de teatru se împarte între iubire, prietenie și presiunea de a crea ceva măreț, cât mai are timp.Un adolescent introvertit ajunge într-un grup de inadaptați și realizează în scurt timp că este depășit de situație.Pornit într-o călătorie pentru a-și găsi tatăl și a aduce acasă darul speranței, neînfricatul Nikolas își întâlnește destinul într-un ținut magic, locuit de spiriduși.O fostă vedetă MMA revine în cușcă și luptă pentru o ultimă șansă la izbăvire după ce fiul pe care l-a părăsit revine în viața ei. Protagonistă și regizoare: Halle Berry.O scriitoare americană încearcă să cumpere un castel scoțian de la un duce morocănos care ezită să vândă, însă tranzacția vine cu unele surprize pentru cei doi.În această adaptare a unei serii manga bazate pe un roman din 1998, o cameră foto Kodak atrage un fotojurnalist într-o aventură pe Everest.