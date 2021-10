Ce e nou pe Netflix: Toate filmele și serialele ce apar în octombrie

Ttitlurile lunii octombrie pe Netflix

Filme noi pe Netflix

Seriale Netflix

Pentru a afla mai multe anunțuri făcute de Netflix poți citi rubrica Nerd Alert de sâmbăta aceasta (mai pe la sfârșit).

Poți începe cu: You: Sezonul 3, unde îl întâlnim pe Joe, crescându-și acum copilul alături de Love, dar cu inima părând să bată pentru altcineva; Locke & Key: Sezonul 2, un nou capitol din uimitorul serial polițist, bazat pe benzile desenate semnate de Joe Hill & Gabriel Rodríguez; There's Someone Inside Your House, bazat pe romanul omonim semnat de Stephanie Perkins, unde într-un oraș liniștit se arată un criminal hotărât să dezvăluie cele mai întunecate secrete ale locuitorilor.Pe lângă acestea, ne mai întâlnim și cu: Maid, Another Life: Sezonul 2, Dynasty: Sezonul 4, Inside Job, An Astrological Guide for Broken Hearts, The Guilty, Fever Dream, In for a Murder (W Jak Morderstwo), Army of Thieves, Bad Sport, Convergence: Courage in a Crisis, The Movies That Made Us: Sezonul 3, A Tale Dark & Grimm, Seinfeld: Sezoanele 1-9, The Office (U.S.): Sezoanele 1-9, Mr. Robot: Sezoanele 1-4, Downton Abbey, Once Upon a Time in Hollywood, Întregalde și multe altele.Makani Young s-a mutat din Hawaii într-un orășel liniștit din Nebraska pentru a locui împreună cu bunica ei și pentru a termina liceul. Însă, în timp ce începe numărătoarea inversă până la absolvire, colegii ei de clasă sunt urmăriți de un criminal hotărât să le dezvăluie cele mai întunecate secrete întregului oraș, terorizându-și victimele în timp ce poartă măști care reproduc întocmai chipurile lor.Makani, care are la rândul ei un trecut învăluit în mister, și prietenii ei trebuie să descopere identitatea criminalului înainte de a deveni victimele acestuia. „There's Someone Inside Your House” este bazat pe romanul omonim semnat de Stephanie Perkins, apreciat drept bestseller de către New York Times și adaptat de Henry Gayden (Shazam!).Filmul este regizat de Patrick Brice (Creep) și produs de compania lui James Wan, Atomic Monster (The Conjuring) și de 21 Laps, care îi aparține lui Shawn Levy (Stranger Things).În sezonul al treilea, Joe și Love, acum căsătoriți și crescându-și copilul împreună, s-au mutat în Madre Linda, o încântătoarea zonă izolată din nordul Californiei. Aici sunt înconjurați de antreprenori de succes în tehnologie, mămici bloggerițe care le știu pe toate și biohackeri faimoși pe Instagram. Joe este dedicat noului său rol de soț și tată, dar se teme de impulsivitatea letală a lui Love.Apoi, mai e și inima lui care nu-i dă pace. Cum este posibil ca femeia pe care a căutat-o o viață întreagă să locuiască chiar vizavi? Să scapi dintr-o cușcă dintr-un beci e o treabă, dar din temnița unei căsnicii perfecte cu o femeie care te știe pe de rost? Cum scapi basma curată din așa ceva?Uimitorul serial polițist bazat pe benzile desenate semnate de Joe Hill și Gabriel Rodríguez revine cu un nou sezon.De la Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) și Meredith Averill (The Haunting of Hill House), Locke & Key este o poveste plină de mister despre maturizare, dragoste, pierdere și despre legăturile indestructibile care definesc o familie. Serialul Locke & Key de pe Netflix este o adaptare pentru televiziune a seriei de reviste de benzi desenate de mare succes semnate de Joe Hill și Gabriel Rodriguez pentru IDW Entertainment.Un superstar rap în ascensiune își pierde controlul după ce un clip umilitor ajunge viral, forțându-l să lupte pentru a se reabilita, totul în decursul unei nopți lungi. (din 1 octombrie)Un detectiv cu probleme, retrogradat ca operator la serviciile de urgență, încearcă să salveze o apelantă aflată în pericol, într-o zi plină de revelații și răfuieli. (din 1 octombrie)Relația tensionată dintre două tinere mame, una în vizită, cealaltă localnică, scoate la iveală o catastrofă ecologică iminentă și un conflict spiritual. (din 13 octombrie)În 1985, un tânăr ofițer din Varșovia comunistă, nemulțumit de rezultatul anchetei unei crime, își propune să descopere singur adevărul. (din 13 octombrie)În timpul Bătăliei de pe Scheldt din Al Doilea Război Mondial, un pilot de planor, un soldat nazist și o membră a Rezistenței își împletesc, în mod tragic, destinele. (din 15 octombrie)O mamă casnică avidă de povești polițiste descoperă cele mai ascunse secrete ale locuitorilor din orășelul ei de provincie în timp ce investighează uciderea unei femei. (din 19 octombrie)Un tânăr șofer ia două cliente pentru o noapte de distracție în oraș, dar pasagerele își dau arama pe față, iar el trebuie să lupte pentru supraviețuire. (din 20 octombrie)Când Parisul intră în lockdown în timpul pandemiei, locatarii unui bloc sunt nevoiți să se adapteze la noul mod de viață și să se obișnuiască unul cu celălalt. (din 20 octombrie)În viața unui băiețel de nouă ani care locuiește împreună cu mama și bunicul său apare un chitarist de muzică rock, iar totul se schimbă. (din 22 octombrie)Aflată într-un blocaj pe plan personal și profesional, Jenn apelează la un hipnoterapeut și se trezește prinsă într-un joc psihologic mortal. (din 27 octombrie). Această continuare a filmului horror din 2020 vine cu noi personaje și noi forme de frică. (din 27 octombrie)În acest prolog la „Army of the Dead”, o femeie misterioasă îl recrutează pe Dieter, funcționar bancar, pentru a jefui împreună seifuri imposibil de spart din Europa. (din 29 octombrie)Proaspăt ieșită dintr-o relație abuzivă, o tânără mamă își găsește o slujbă de menajeră, pentru a-și asigura o pâine și un viitor mai bun pentru ea și fiica ei. (din 1 octombrie). La doi ani după ce s-au despărțit, Ruby, Jamal, Monse și Cesar se confruntă cu noi amenințări și trebuie să decidă dacă prietenia lor este cu adevărat pe viață. (din 4 octombrie). Cinci femei cu același semn din naștere vor să afle adevărul despre trecutul lor și descoperă un întreg lanț de minciuni întreținute de un politician influent. (din 6 octombrie). Bestiile revin mai fioroase ca niciodată! Urmărește șase persoane celibatare care lasă deoparte aparențele pentru întâlniri matrimoniale fermecătoare și pline de haz! (din 7 octombrie)Membri ai ART + COM se alătură actorilor și membrilor echipei de filmare pentru a discuta dovezile și parcursul cazului la tribunal. (din 7 octombrie)Dusă cu forța la o mânăstire izolată de niște răpitori instabili, familia Hazan își bate capul cu o nouă linie de produse și un secret de familie exploziv. (din 8 octombrie)Cu toate cărțile pe care le-a citit, Chelsea află că mai are de învățat despre fericire când se mută cu sora ei exuberantă și cei trei colegi de apartament ai acesteia. (din 8 octombrie). O dentistă de la oraș își deschide un cabinet într-un sat unit de la malul mării, unde locuiește un tip fermecător și priceput la toate, care este opusul ei absolut. (din 9 octombrie)Niko și ai săi sunt martorii distrugerii unei planete, iar miza e maximă. Cum poți negocia cu extratereștri capabili de o asemenea brutalitate? (din 14 octombrie)De la conviețuire la relație la distanță, Kavya și Dhruv le-au încercat pe toate. Dar oare cei șase ani împreună vor reuși să-i lege o viață? (din 15 octombrie)În acest reality-show, mai multe cupluri curajoase caută să-și îmbunătățească viața intimă cu ajutorul lui Gwyneth Paltrow și al unei întregi echipe de specialiști. (din 21 octombrie)În Deep State, fiecare teorie a conspirației e adevărată, iar totul trebuie ținut ascuns la modul profesionist. (din 22 octombrie)Expertul Bradley Trevor Greive călătorește pe tot globul, are parte de tot felul de peripeții și împărtășește informații bizare, interesante și adevărate despre natură. (din 22 octombrie)Acest serial dramatic în regia lui Colin Kaepernick și Ava DuVernay, sunt explorați anii de liceu ai lui Kaepernick și experiențele care l-au condus pe drumul activismului. (din 29 octombrie). Pe măsură ce adevărul despre Lorenzo iese încet la iveală, Elvira încearcă să se împace cu familia ei, care găsește alinare în noi prietenii și iubiri. (din 29 octombrie)