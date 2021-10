Planul NASA pentru când vom descoperi extratereștri / Un profesor predă analiză matematică pe Pornhub / Denis Villeneuve vorbește deja de Dune 3

​NERD ALERT

Acum că Warner Bros. a confirmat oficial că Dune: Part Two a primit undă verde, regizorul canadian este ocupat cu organizarea planurilor și stabilirea detaliilor pentru viitorul lungmetraj ce are deja o dată de lansare: 20 octombrie 2023. Însă asta nu îl împiedică să speculeze cu privire la un al treilea film și știe deja care va fi materialul sursă.„Mi-am imaginat mereu că vor fi cel puțin trei filme [Dune]”, a relatat acesta într-un interviu acordat publicației Entertainment Weekly . „Nu îmi doresc să fac o franciză dar e vorba de Dune și Dune este o poveste uriașă. Cred că am avea nevoie de cel puțin trei filme pentru a o onora. Acesta ar fi visul, să îl urmăresc pe Paul Atreides până la sfârșitul poveștii”, a explicat Villeneuve.„Herbert a scris 6 cărți și cu cât scria mai mult, cu atât acestea deveneau mai psihadelice. Deci nu știu cum ar putea fi adaptate unele dintre ele. Iau lucrurile pe rând. M-aș simți binecuvântat să am ocazia să fac Dune: Part Two și Dune Messiah (Mântuitorul Dunei), a mai spus regizorul canadian.Villeneuve va regiza și Dune 2 (FOTO: Landmark Media / Alamy / Profimedia Images) The Hollywood Reporter a obținut confirmarea că Fraser va juca rolul lui Firefly, antagonistul din viitorul film Batgirl, o informație apărută prima dată pe surse la începutul acestei săptămâni. Filmul în care cântăreața americană devenită actriță Leslie Grace va juca rolul supereroinei se va învârti în jurul lui Barbara Gordon, fiica faimosului comisar din Gotham.Actorul american J.K. Simmons se va întoarce în rolul lui Jim Gordon după ce l-a jucat și în Zack Snyder’s Justice League, Batgirl urmând să fie lansat cândva în 2022 pe HBO Max. În ceea ce-l privește pe Fraser, unul dintre cele mai în vogă nume de la Hollywood la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000, acesta va fi primul său rol major după un deceniu în care aproape că a căzut în anonimitate.Cu o carieră ce a luat avânt după ce l-a jucat pe noul Tarzan în comedia George of The Jungle, Fraser a devenit un nume cunoscut la nivel mondial după ce a interpretat rolul principal în franciza blockbuster The Mummy. Însă în ultimii 10 ani el a devenit din unul dintre cele mai dorite (și bine plătite) nume de la Hollywood într-un actor cu apariții rare în filme mediocre.După ce a revenit în 2019 într-un prim rol cu vizibilitate în Doom Patrol , serialul cu supereroi difuzat de HBO Max, Fraser a dezvăluit motivele absenței: lupta cu depresia, numeroasele probleme de sănătate provocate de realizarea tuturor cascadoriilor pentru filmele în care a jucat, și pierderea mamei sale. Batgirl va fi primul film cu buget mare în care acesta va interpreta un rol principal după mai bine de un deceniu.Unii l-au poreclit pe Fraser „noul Indiana Jones” pentru modul în care a jucat în The Mummy (FOTO: Angela Weiss / AFP / Profimedia Images)Studioul francez de jocuri, cunoscut pentru dezvoltarea unor francize populare ca Assassin's Creed, Far Cry, Prince of Persia sau Tom Clancy's, a avut săptămâna aceasta ședința trimestrială cu acționarii, unul dintre subiectele care au revenit în discuții fiind finanțarea jocurilor bazate pe tehnologia blockchain.Ubisoft este unul dintre membrii fondatori ai Blockchain Game Alliance și a explorat tehnologia încă de la lansarea sa, Frédérick Duguet, CFO-ul companiei, afirmând în timpul întrunirii cu investitorii că blockchain că reprezintă o „revoluție”. CEO-ul Yves Guillemot a confirmat că Ubisoft vrea să investească în companii ce folosesc blockchain dar și să își creeze propriile jocuri bazate pe tehnologie.„Am colaborat cu numeroase companii mici care au mers pe blockchain și am început să avem know-how bun despre cum tehnologia va influența industria, dorindu-ne să fim unul din jucătorii cheie din domeniu”, a spus acesta, adăugând că noua categorie de jocuri le va permite gamerilor să câștige tokenuri NFT din timpul petrecut jucându-se, relatează IGN Tehnologia blockchain a început să fie folosită și în industria jocurilor video (FOTO: Dreamstime)Un profesor de matematică din Taiwan pare că a luat foarte în serios vechea glumă potrivit căreia bărbații pot „gândi” simultan doar cu o parte a corpului și vrea să demonstreze că e greșită, oferind meditații gratuite pe cel mai mare site pornografic din lume.Stând complet îmbrăcat în fața unei table cu creta în mână, Changhsu (張旭) începe să explice unele calcule diferențiale ce îți pot face creierul să scrâșnească și predă concepte matematice complexe, fără a fi întrerupt vreodată de rugăminți pentru „mărirea notei” sau alte stereotipuri de pe site-urile de profil.Deși Pornhub ar putea să nu pară tocmai locul ideal în care să înveți matematică, Changhsu și urmăritorii săi îi contrazic pe sceptici, videoclipurile urcate pe contul verificat „changhsumath666” (totuși nu-l căuta dacă ești la muncă) având nu mai puțin de 1,8 milioane de vizualizări.„Întrucât foarte puține persoane predau matematică pe platforme video pentru adulți și există atât de mulți oameni care se uită la videoclipuri pe ele, m-am gândut că mulți oameni ar vedea videoclipurile mele dacă le urc aici”, a relatat acesta într-un interviu acordat MEL Magazine Deși lecțiile de pe Pornhub ar putea părea o inițiativă nobilă, ele nu reprezintă principala preocupare a lui Changsu. În schimb, profesorul se folosește de pe traficul de pe site-ul pentru adulți pentru a-i invita pe urmăritori la cursurile sale online din care a câștigat în jur de 250.000 de dolari anul trecut.„Nu am vrut să predau matematică pe Pornhub”, spune acesta, explicând că „am vrut ca lumea să știe că sunt un profesor din Taiwan care poate preda calcul diferențial bine”. Și i-a reușit: Changhsu a cooptat acum mai mulți colaboratori pentru a explica „bucuriile” analizei matematice pe mai multe platforme, chiar dacă lecțiile sale nu sunt deocamdată subtitrate.Mă ia cu dureri de cap când îmi amintesc de orele astea (FOTO: Captură de ecran)Deși al cincilea și sezonul final al serialului Netflix care spune povestea rezistenței Regatului Wessex în fața incursiunilor vikinge va fi lansat în 2022, tocmai a fost anunțat că seria va avea parte și de un film bazat pe ea, producătorul Nigel Marchant afirmând că „mereu a mai fost o poveste pe care am dorit să o spunem”.Filmările la lungmetrajul care se va numi Seven Kings Must Die vor începe în Budapesta în primele luni ale anului viitor, cu scurt timp înainte de lansarea ultimului sezon al serialului pe Netflix. Alexander Dreymon , actorul care interpretează rolul lui Uthred în serial, va juca și în viitorul film, „alături de numeroși membri ai distribuției serialului, alături de câteva fețe noi”.The Last Kingdom a fost inspirat de „Poveștile Saxone”, seria de romane istorice ale autorului britanic Bernard Cornwell , spunând povestea unei perioade de aproximativ 45 de ani ce urmează „sosirii Marii Armate Păgâne în Marea Britanie în 866”. Netflix a devenit coproducător al serialului comandat de BBC și a preluat drepturi depline în sezonul 3, relatează Deadline Producția serialului bazat pe romanele fantasy ale autorului american Robert Jorden este atât de vastă încât Amazon a renunțat să încerce să găsească un studiou adecvat pentru filmarea sa, optând în schimb pentru construirea unui studio propriu imens în Praga.Producătorul David Brown a explicat că studiourile mari din Los Angeles, Atlanta, Londra, Budapesta și Praga erau deja rezervate când au început să caute un spațiu potrivit. „Acest spectacol își propune o creativitate uriașă. Așadar cum îl filmăm? De aceea suntem în această clădire care are 32.500 de metri pătrați”, afirmă Brown, relatând că Amazon a cumpărat mai multe clădiri industriale dezafectate și terenuri din Praga pentru construirea studioului.Vom putea vedea în curând dacă munca a meritat, The Wheel of Time urmând să fie lansat în data de 19 noiembrie pe platforma de streaming Amazon Prime, potrivit IGN . Până atunci, Amazon a lansat și un nou trailer pentru serial săptămâna aceasta:Cum ar putea arăta viața extraterestră pe care (dacă) o vom descoperi pentru prima dată? Va fi simplă sau avansată? O vom putea recunoaște dacă este foarte diferită de noi? NASA propune comunității științifice globale un plan unitar de acțiune pentru toate scenariile legate de acest subiect într-o lucrare publicată în revista Nature „În mod realist, generația noastră ar putea fi cea care descoperă viață dincolo de Pământ. Cu acest privilegiu vin și responsabilități”, afirmă autorii. Aceștia sugerează adoptarea unei scări numite CoLD (Confidence of Life Detection) pentru a ne asigura că am descoperit fără echivoc viață extraterestră.NASA propune ca Nivelul 1 să fie detectarea unui semnal care ar putea fi de natură biologică. Următorul pas este excluderea oricărei contaminări de origine umană sau de pe Pământ. Nivelurile 3 și 4 vizează confirmarea naturii biologice a evenimentului pentru a exclude procesele chimice care nu au legătură cu viața. Nivelul 5 ar fi atins când un al doilea semnal biologic independent ar fi detectat.Cercetătorii agenției aerospațiale americane propun ca penultimul pas să fie bifat când toate celelalte ipoteze alternative anunțate după prima detectare sunt excluse. În sfârșit, nivelul 7 ar presupune o confirmare independentă a altor comportamente de natură biologică.Aplicarea acestui sistem unor exemple faimoase de alarme false privind detectarea vieții extraterestre poate ajuta la punerea lor în context. Notoriul meteorit marțian ALH84001 , care a devenit o senzație la nivel mondial în 1996 după ce un grup de cercetători a anunțat că a descoperit bacterii fosilizate în interiorul său, nu ar trece de Nivelul 3 în modelul propus acum de NASA, scrie IFL Science Anunțul descoperirii unor nanobacterii în meteoritul Allan Hills 84001 a fost făcut de cercetători ai NASA (FOTO: Wikimedia Commons)Și: Întoarcerea lui Hayden Christensen într-o galaxie foarte, foarte îndepărtată va fi una de durată, acesta urmând să apară și în viitoarea miniserie Ahsoka inspirată din universul The Mandalorian după ce anterior a fost confirmat că el va reveni în rolul lui Anakin Skywalker în viitoarea serie Obi-Wan Actrița americană Rosario Dawson , care a interpretat-o pe Ahsoka Tano și în The Mandalorian, va juca rolul principal în seria spin-off, anunță IGN. Deocamdată nu este clar ce rol va interpreta Christensen în Ahsoka (FOTO: Wikimedia Commons)Ah, și după mai multe trailere teaser, Netflix tocmai a lansatpentru sezonul 2 al The Witcher care urmează să fie lansat pe 17 decembrie: