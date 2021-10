„Squid Game” nu mai este cel mai vizionat spectacol al Netflix în SUA / Serialul care ocupă acum prima poziție

Deși serialul sud-coreean a rămas timp de aproape o lună pe prima poziție a listei celor mai vizionate spectacole de pe Netflix în Statele Unite, el a fost detronat duminică de seria thriller „ You ” după lansarea sezonului 3 al acesteia vinerea trecută.„You” spune povestea unui cuplu de criminali care își cresc copilul nou-născut într-o suburbie americană tipică.„Squid Game”, un serial despre un grup de persoane care concurează într-un turneu mortal de jocuri pentru copii pentru un premiu financiar substanțial, a fost cel mai vizionat serial sau film de pe Netflix în SUA timp de 24 de zile.El n-a reușit însă să depășească recordul stabilit mai devreme în cursul acestui an de serialul „ Ginny & Georgia ” care a rămas pe prima poziție în topul Netflix timp de 29 de zile.Cu toate acestea, la nivel internațional „Squid Game” rămâne serialul cu cel mai bun debut din istoria gigantului american de streaming , fiind vizionat de peste 111 milioane de utilizatori până pe 13 octombrie și devenind în scurt timp un fenomen viral global.În plus, deși a fost detronat în clasamentul celor mai vizionate spectacole de pe Netflix în SUA, serialul sud-coreean rămâne pe prima poziție în aproape 50 de țări, printre care Marea Britanie, Franța, Rusia și Hong Kong.Interesant este că „Squid Game” a fost detronat și în Coreea de Sud, tot de un serial sud-coreean: „ Hometown Cha-Cha-Cha ”.Deși ca număr total de vizualizări imediat după lansare „Squid Game” a depășit orice spectacol din istoria Netflix, ca număr de zile petrecute pe prima poziție în clasamentul celor mai vizualizate spectacole ale platformei de streaming el rămâne deocamdată în spatele recordului stabilit de „The Queen's Gambit”: 46 de zile.