Prințul William s-a retras de la ceremoniile premiilor BAFTA după moartea bunicului său

Ducele de Edinburgh a fost primul preşedinte al British Academy of Film and Television Arts, din 1959 până în 1965, şi a continuat să sprijine organizaţia pe tot parcursul vieţii.O perioadă oficială de doliu nu a fost încă anunţată de Palatul Buckingham, însă având în vedere că bunicul său a încetat din viaţă cu doar o zi înainte de eveniment, această decizie a ducelui era previzibilă.BAFTA a declarat într-un comunicat emis vineri: "Suntem profund întristaţi de decesul Alteţei Sale Regale prinţul Philip, duce de Edinburgh, a cărei strânsă asociere cu Academia s-a întins pe o perioadă de peste 60 de ani".Prinţul William urma să aibă o intervenţie în timpul evenimentului de sâmbătă, într-o conversaţie înregistrată în prealabil cu Jenny Beavan, creatoare de costume, şi Sharon Martin, specialistă în machiaj şi coafură, despre turnarea filmelor în condiţii de lockdown şi procesul de producţie.Duminică, ducele urma să ţină un discurs, prin intervenţie video, pe tema provocărilor cu care s-a confruntat industria cinematografică în ultimul an.Ceremonia din acest an a premiilor Academiei Britanice de Film va avea loc în două seri, sâmbătă şi duminică, în contextul pandemiei de COVID-19 ce împiedică desfăşurarea spectacolului în formatul obişnuit, cu numeroase vedete şi prezenţa publicului.Potrivit organizatorilor, deschiderea de sâmbătă se va concentra asupra procesului creativ din spatele producţiilor şi vor fi acordate unele dintre premii, în timp ce principalele distincţii vor fi anunţate duminică, zi în care regizorul Ang Lee va primi trofeul special BAFTA Fellowship.Drama americană "Nomadland", a cărei acţiune se petrece în perioada recesiunii şi producţia britanică "Rocks", ce prezintă o poveste despre maturizare, conduc în clasamentul nominalizărilor - câte şapte fiecare - la premiile BAFTA din acest weekend, însă competiţia rămâne deschisă, cu o listă a concurenţilor în care lumina reflectoarelor cade asupra diversităţii.