A 5-a ediție Película: filme online și în aer liber între 9 și 16 septembrie 2020

A 5-a ediție a festivalului Película, singurul festival de film și cultură ibero-americană din România, va avea loc între 9 și 16 septembrie 2020, respectând toate normele și măsurile în vigoare pentru organizarea de evenimente.Toate filmele din selecția festivalului vor putea fi vizionate online, cu subtitrare în limba română, în perioada 9-16 septembrie 2020, iar între 9 și 13 septembrie, în fiecare seară, la Cinema Elvire Popesco en plein air, vor rula 5 dintre cele mai importante filme ibero-americane ale ultimilor ani.Ținând cont de contextul actual, Película renunță anul acesta la secțiunea competițională și la focusul dedicat unei țari anume și își concentrează conținutul online pe platforma Cinesquare ( www.cinesquare.net ). Alături de filme noi, realizate în anii 2018-2020, festivalul propune anul acesta și un catalog de titluri care au fost prezente în ediții anterioare ale festivalului, precum Neruda (Chile, R: Pablo Larrain), Marina Abramovic: The Space in Between (Brazilia, R: Marco Del Fiol), Retablo (Peru, R: Alvaro Delgado-Aparicio, film câstigător al ediției din 2018) sau La Camarista (Mexic, R: Lila Aviles, film câștigător al ediției 2019). Toate aceste titluri vor fi disponibile online între 9-16 septembrie.Selecția de filme din acest an cuprinde producții din Argentina, Bolivia, Brazilia, Chile, Peru, Spania și Uruguay. Dintre noile titluri menționăm: Tu me manques (Bolivia, R: Rodrigo Bellot, Cu Oscar Martinez – propunerea Boliviei la Premiile Oscar), Planta Permanente (Argentina/Uruguay, R: Ezequiel Radusky) sau Aleli (Uruguay, R: Leticia Jorge Romero).Programul complet al festivalului va fi disponibil la data de 25 august pe site-ul festivalului www.peliculafiesta.ro , pe platforma Cinesquare și pe pagina de facebook a festivalului, iar biletele vor fi disponibile pe eventbook.ro începând cu 25 august 2020. Pentru vizionarile online, biletele pot fi achiziționate și direct de pe platforma Cinesquare pe parcusul zilelor de desfășurare a festivalului.Festivalul Película este organizat de FREEALIZE și Asociația ulturală ARTICHITANA și este susținut de Cinesquare, Institutul Francez din România, Ambasada Peru, Ambasada Braziliei, Ambasada Chile.