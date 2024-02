Articol susținut de MedLife Luni, 19 Februarie 2024, 08:50

Smile Media

0

Conform unei analize ample efectuate de specialiști la nivel global, aproximativ 40% dintre persoane suferă din cauza unei boli sau tulburări gastrointestinale. La acestea se adaugă aproape 2 milioane de cazuri de cancer de colon, peste un milion de cazuri de cancer de stomac, peste 900.000 de cazuri de cancer hepatic și aproape 500.000 de cazuri de cancer pancreatic. Așadar, rezultă o proporție covârșitoare de pacienți din toată lumea care au trecut prin cabinetul unui medic gastroenterolog, specialitatea care se ocupă de depistarea și trarea bolilor și tulburărilor sistemului digestiv. Stilul de viață dezechilibrat, alături de stres și de moștenirea genetică pot fi cauze ale acestor boli, care, din fericire, la ora actuală, pot fi depistate și tratate cu succes datorită experienței medicilor, dar și tehnologiei care a avansat foarte mult.

Dr. Andrada Prepeliță-Ciulea (Sămărghițan) Foto: MedLife

“În anii de experiență profesională, am sesizat existența a două categorii de probleme de sănătate: una, cea a bolilor digestive pe fond funcțional, iar cea de-a doua, o creștere alarmantă a numărului de boli autoimune și de neoplazii. Stilul de viață joacă un rol extrem de important în sănătatea tractului gastrointestinal. Elementele negative sunt date de consumul de alimente procesate, alimente bogate în carbohidrați și grăsimi, dieta săracă în fibre, aportul inadecvat de lichide, sedentarismul”, ne-a declarat dr. Andrada Prepeliță-Ciulea (Sămărghițan), medic specialist gastroenterologie în cadrul Hyperclinicii MedLife din Cluj-Napoca.

Românii nu fac excepție de la regulă în ceea ce privește incidența afecțiunilor grave. Astfel, conform ultimilor statistici din 2020, în România, s-au înregistrat aproape 8.000 de cazuri de cancer de colon, aproape 4.000 de cazuri de cancere de stomac, peste 3.600 de cancer de ficat și peste 3.200 de cancere de pancreas. În aceste situații, gastroenterologia, o specialitate complexă, care beneficiază de sprijinul imagisticii, medicinei de laborator și anatomopatologiei, poate veni cu soluții eficiente, dacă pacienții merg regulat la medic și semnalează orice simptom.

Dr. Andrada Prepeliță-Ciulea este unul din medicii buni ai Hyperclinicii MedLife Cluj și unul dintre specialiștii români în gastroenterologie care vin în sprijinul pacienților cu afecțiuni digestive. Aceasta datorită pasiunii pentru medicină, dar și parcursului profesional ale cărui baze au fost puse încă din școala generală.

“Încă din gimnaziu am fost atrasă de științele naturii, de biologie, apoi fascinată de tainele corpului uman, urmând ca în liceu să decid că voi urma Facultatea de Medicină. De-a lungul anilor de facultate, am avut onoarea de a lucra cu unii dintre cei mai dedicați profesori clujeni în această specialitate. Dincolo de complexitatea ei, am reușit să descopăr frumusețea acesteia și avansul vertiginos pe care l-a avut în ultimii ani. Trebuie să recunosc faptul că gastroenterologia este o specialitate care se confruntă tot mai mult cu boli grave, îndeosebi cancere. Una din cele mai mari satisfacții ale acestei meserii este să revăd la control acei pacienți depistați timpuriu cu această cruntă afecțiune, să îi pot susține și ajuta din punct de vedere medical”, ne-a mărturisit medicul.

Dr. Andrada Prepeliță-Ciulea (Sămărghițan) este și unul dintre medicii români care a ales să se întoarcă în România și să profeseze aici, tocmai pentru a veni în sprijinul pacienților români.

“Am fost plecată o perioadă mai îndelungată în Franța și deși am avut acces acolo la toate informațiile de ultimă oră, dorul de țară, de cei dragi, m-au determinat să mă reîntorc, având crezul că și la noi se poate face performanță. De-a lungul anilor, am depistat numeroase afecțiuni, dar, dacă ar fi să numesc o situație pe care nu o voi uita niciodată, este cea a unui pacient cu o boală autoimună sistemică pentru care era sub tratament imunosupresor și pe fondul căruia acesta a dezvoltat o formă de tuberculoză diseminată în întregul organism”, ne-a dezvăluit medicul câteva dintre întâmplările care fac din meseria de medic, una cu totul specială.

De altfel, implicarea și dedicarea sunt și calitățile unui medic bun în opinia dr. Prepeliță-Ciulea: “Pentru mine, a fi un medic bun înseamnă să fiu aproape de pacienții mei, să le cunosc toate problemele de sănătate, chiar dacă nu fac parte din apanajul specialității mele și să îi îndrum ori de câte ori au nevoie de mine”.

Gastroenterologia se bazează din plin pe tehnologie, dar și pe lucrul în echipă

Diagnosticul de precizie este la ora actuală o condiție esențială pentru ca pacienții să primească terapii personalizate, în funcție de particularitățile fiecărui caz în parte. De asemenea, câștigă tot mai mult teren și tratamentele minim invazive, cu multiple beneficii pentru pacienți. Iar în gastroenterologie aceste performanțe sunt posibile datorită tehnologiilor disponibile și în clinicile de top din România.

“În ultimii 20 de ani, noile tehnologii au oferit multor pacienți oportunitatea unui tratament minim invaziv – endoscopic, în defavoarea tratamentului chirurgical, care presupune spitalizare, timp de recuperare mai îndelungată. Endoscopia terapeutică de multe ori ne permite acest lucru, oferind pacienților opțiunea unui tratament corect cu eficacitate maximală. Actualmente, endoscopia digestivă superioară și inferioară sunt tehnicile prin care putem depista afecțiuni digestive incipiente precum polipi, neoplazii digestive incipiente. În acest sens, endoscoapele pe care le utilizăm ne permit să descriem aceste leziuni, inclusiv să estimăm cu o precizie înaltă diagnosticul bioptic. Astfel, aș da exemplu cromoendoscopia virtuală sau standard, ce ne permit diferențierea între țesutul afectat și cel sănătos”, descrie medicul specialist în gastroenterologie câteva dintre avantajele accesului la tehnologie.

Un alt aspect important pentru a realiza la ora actuală performanță în medicină este și lucrul în echipă. Iar medicul Andrada Prepeliță-Ciulea, care activează în cadrul Hyperclinicii MedLife din Cluj-Napoca, accentuează importanța abordării multidisplinare în multe dintre afecțiunile gastrointestinale. “Din punctul meu de vedere, echipa medico-chirurgicală este un criteriu vital pentru diagnosticul rapid și pentru inițierea unui tratament cât mai precoce. Trebuie să recunosc că specialitățile cu care interacționez cel mai mult sunt cele de radiologie imagistică, colegii oferindu-mi posibilitatea de a stabili gradul de extensie a bolii și nu în ultimul rând, colegii chirurgi și anatomopatologi, care ne dau cel mai sensibil feedback”, spune specialistul.

Prevenția chiar poate salva vieți

În prezent, una dintre investigațiile care poate pune în evidență o afecțiune gravă în stadii incipiente și poate contribui la gestionarea sa cu succes pe termen lung este colonoscopia. Aceasta ar trebui făcută prima oară în jurul vârstei de 45 de ani, în lipsa simptomelor sau a unui risc crescut de cancer de colon. Însă din cauza incidenței crescute a cancerului de colon, investigația se poate recomanda mai devreme. Conform ghidurilor medicale, investigația ar trebui repetată la 5 ani, dacă nu există suspiciuni sau boli care cresc riscul de cancer de colon. Și în România, colonoscopia se poate face cu sedare, fără ca pacientul să simtă vreun disconfort. Acest lucru este important de știut pentru a spulbera temerile care încă persistă față de această investigație.

Însă, înainte de evaluările gastroscopice și colonoscopice, primul pas constă în efectuarea unei ecografii abdominale, o investigație total neinvazivă, extrem de utilizată în gastroenterologie și poate fi repetată fără probleme ori de câte ori este nevoie.

“În ultimii ani, sesizăm o creștere a bolilor hepatice legate de stilul de viață, de greutate. În acest sens, ecografia abdominală ne ajută foarte mult pentru a cuantifica severitatea afecțiunii și să o monitorizăm în dinamică pentru a depista cât mai timpuriu o eventuală complicație. Deschiderea pacienților în această direcție e una foarte bună, mulți dintre aceștia menținând controale periodice, imagistice și de laborator. Mulți pacienți, în urma investigațiilor gastroenterologice (ecografie abdominală, endoscopie digestivă superioară și inferioară), conștientizează importanța stilului de viață sănătos, fapt care ajută de cele mai multe ori în îmbunătățirea semnificativă a simptomelor și stoparea evoluției bolilor digestive”, remarcă specialistul.

Pe lângă vizitele regulate la medic, respectarea recomandărilor acestuia și schimbarea stilului de viață, există încă un secret în menținerea stării de sănătate, pe care îl dezvăluie dr. Andrada Prepeliță-Ciulea. “Comunicarea cu pacientul este aspectul cel mai important al relației medic-pacient. Un pacient care se va simți confortabil, înțeles, respectat, de multe ori ne va oferi informații ce vor urgenta stabilirea diagnosticului și al tratamentului”, concluzionează medicul.

***

Articolul face parte din campania ”Oameni fericiți, Medici buni”.

Sănătatea reprezintă principala sursă de fericire a românilor. La MedLife, fericirea oamenilor ne bucură, ne inspiră și ne motivează să oferim soluții medicale la cele mai înalte standarde.

Indiferent de specialitate, la MedLife găsești oricând medici buni care știu să se apropie de pacienți, să îi trateze cu grijă și empatie, să inspire încredere. Experimentați, parte din cea mai mare platformă de diagnostic și tratament din România și ajutați de cele mai noi tehnologii, ei nu uită nicio clipă să fie, la rândul lor, oameni. Și asta pentru că dincolo de talent, vocație, experiență și abilități profesionale, ei sunt ghidați de două lucruri esențiale: iubirea față de oameni și fericirea lor, care le oferă satisfacția misiunii împlinite cu succes la finalul fiecărei zile.

Iubim să vedem oameni fericiți, iar asta ne face medici buni.

Articol susținut de MedLife