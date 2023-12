Articol susținut de MedLife Joi, 28 Decembrie 2023, 11:04

0

Și în 2022, grupul MedLife a rămas fidel angajamentului său pe termen lung, “Facem România bine împreună”, și a continuat seria de investiții în sistemul de sănătate, devenind singurul operator de servicii integrate de prevenție, wellness și tratament din țară. Grija pentru pacienți, pentru angajați, dar și cea pentru comunitate și mediu rămân prioritatea MedLife, în contextul unei dezvoltări sustenabile.

MedLife Foto: MedLife

Cu o istorie de aproape 30 de ani pe piață, grupul MedLife este unul dintre pilonii importanți ai sistemului medical privat de sănătate din România. Încă de la înființare, MedLife a oferit servicii medicale de calitate, numărul pacienților unici care au văzut de-a lungul timpului în MedLife un partener de încredere ajungând la 6 milioane. Performanța MedLife a fost și este posibilă datorită profesionalismului echipelor de medici buni, a investiției permanente în tehnologie, dar și a preocupării constante pentru calitatea serviciilor oferite.

Și în 2022, MedLife a continuat dezvoltarea afacerii, prin deschiderea a 7 unități noi și finalizarea a 13 achiziții, intrând pe noi segmente de business (wellness și asigurări de sănătate) și devenind cea mai puternică platformă de diagnosticare și tratament medical din România. Astfel, anul trecut, MedLife a finalizat achizițiile pentru Onco Card Hospital, Neolife, Opticristal Clinic și Sweat Concept Gyms, fiind la ora actuală singurul operator de servicii integrate de prevenție, wellness și tratament din România.

Performanțele MedLife, la finalul anului 2022

La 31 decembrie 2022, Grupul număra 82 de companii și era prezent în întreaga Românie cu 98de clinici (34 hyperclinici și 64 clinici), 18clinici dentare, 14centre de excelență, 11spitale, 4 maternități, obancă de celule stem, 36de laboratoare, 200de puncte de recoltare, 23de farmacii și 170de parteneri reprezentați prin clinici private în România. În 2022, în cadrul laboratoarelor Grupului s-au procesat 8,5 milioane de analize de laborator, iar la finalul anului trecut,MedLife avea un portofoliu de peste 800.000 de pacienți cu pachete de prevenție și profilaxie standard de la peste 8.000 de companii diferite.

“În 2022, am făcut progrese semnificative în ceea ce privește angajamentul nostru față de sustenabilitate și responsabilitate socială, din convingerea că acestea conferă nu doar rezistență și succes pe termen lung, ci și impact pozitiv față de societate, mediu și generațiile viitoare. Deși anul care a trecut a fost unul marcat de incertitudini economice și sociale generate de criza pandemică și de războiul izbucnit chiar la granița cu România, MedLife a demonstrat din nou forță de adaptare și agilitate la schimbare, reușitele noastre fiind o mărturie a resurselor solide și a determinării echipei de management. Eforturile noastre au fost susținute de dedicarea, profesionalismul și standardele înalte ale oamenilor MedLife. Le mulțumim colegilor noștri pentru angajamentul lor față de misiunea de a FACE ROMÂNIA BINE ÎMPREUNĂ și pentru pasiunea de a oferi servicii medicale de calitate” a declarat Mihai Marcu, Președinte și CEO al grupului MedLife.

Grija pentru pacienți, angajați, comunitate și mediu, prioritatea Grupului MedLife

Conform raportului de sustenabilitate “ ”Împreună construim un viitor mai bun” ”, Grupul MedLife abordează responsabil și sustenabil crearea de valoare pe termen mediu și lung pentru toate părțile interesate, fapt vizibil în toate acțiunile desfășurate de-a lungul timpului. Valorile grupului sunt respectul, încrederea, empatia,speranța și mai ales grija pentru pacienți, angajați și comunitate. .

“Pentru noi, la MedLife, GRIJA față de pacienți, angajați, comunitate și mediu transcende limitele unei simple responsabiliăți, fiind principala noastră valoare, pentru că înțelegem că, într-o lume în continuă schimbare, doar prin grijă neclintită și dedicată putem construi o societate durabilă, etică și prosperă”, a adăugat Mihai Marcu, în cadrul raportului de sustenabilitate.

Grija pentru pacienți

Grija pentru pacienți rămâne preocuparea principală a echipelor de specialiști din cadrul MedLife, investiția în soluții inovatoare pentru a crește calitatea tratamentelor fiind prioritară și în 2022. Astfel, în cadrul MedLife Medical Park, cel mai mare hub medical al Grupului, pacienții din România au putut beneficia de intervenții robotice realizate cu tehnologia da Vinci Xi, aplicat în tratarea unui spectru larg de afecțiuni (ginecologice, urologice, digestive,oncologice, bariatrice și ale peretelui abdominal). O parte din investițiile de anul trecut au vizat și upgradarea echipamentelor și dotărilor din mai multe unități din întreaga țară. Una dintre aceste investiții a fost făcută în cadrul Spitalului MedLife Lotus din Ploiești care utilizează în prezent cel mai avansat sistem de ultrasonografie disponibil la ora actuală în întreaga lume, Voluson Expert 22.

În septembrie 2022, o echipă de medici neurochirurgi din cadrul Spitalului MedLife Humanitas din Cluj a testat, în vederea implementării în cadrul spitalului, cea mai performantă tehnologie robotică și de neuronavigație integrată disponibilă la ora actuală în lume, suita Brainlab. Platforma de navigație și neuronavigație robotică încercată de medicii din Cluj este folosită în marile centre neurochirurgicale din străinătate pentru efectuarea intervențiilor la nivelul coloanei vertebrale. În urma achiziției acesteia, Spitalul MedLife Humanitas devine primul centru din România și unul dintre puținele din Europa care le oferă pacienților beneficiile acestei soluții tehnologice revoluționare.

Cât privește serviciile medicale din dermatologie, începând din 2022, pacienții pot beneficia de tratamente cu noua gamă Dp Dermaceuticals EXO-SKIN și dispozitivul Dermapen4. Aceasta este cea mai recentă inovație în terapia regenerativă din domeniul medicinei estetice și este disponibilă în în cadrul Spitalului MedLife Humanitas.

Grija pentru angajați

O prioritate importantă pentru MedLife este și grija pentru angajați, capitalul uman jucând un rol crucial în dezvoltarea, succesul și sustenabilitatea afacerii. Astfel, extinderea grupului în ultimii ani a făcut ca numărul angajaților și al colaboratorilor să ajungă la 10.000. Dintre aceștia, la 31 decembrie 2022, echipa MedLife avea aproximativ 4.500 de medici angajați și colaboratori și 2.600 de asistente. Succesul Grupului MedLife depinde de echipele extinse formate din medicii, profesori, conferențiari, doctori în medicină, asistenți medicali, dar și din personalul non-medical, care își fac zi de zi meseria, cu dedicare și profesionalism. Pentru a asigura un model de creștere sustenabil pentru un mâine mai bun, gGrupul MedLife își propune să mențină un mediu de lucru sigur, modern, flexibil și o cultură incluzivă în care oamenii să se simtă apreciați și stimulați să participe la succes pe termen lung.

Grija pentru comunitate

Grija pentru comunitate rămâne o preocupare majoră în cadrul MedLife, care vizează îmbunătățirea stilului de viață a oamenilor, prin intermediul serviciilor medicale oferite. În prezent, MedLife derulează mai multe inițiative prin care urmărește creșterea accesului la servicii medicale a unui număr cât mai mare de persoane, în special din mediul rural, și din zone în care accesul la servicii medicale este limitat.

Proiectul Caravana mobilă urmărește în continuarea creșterea accesului la servicii medicale pentru persoanele din zone defavorizate (acolo unde nu există personal medical de permanență sau constant). Proiectul a continuat și în anul 2022 în comunitățile defavorizate din zona Moldovei, unde MedLife a oferit gratuit în luna mai servicii medicale prin intermediul unității mobile. În luna octombrie 2022, Caravana cu Sănătate MedLife a ajuns și în satul Necșești din județul Teleorman. De la lansarea proiectului Caravana de Sănătate, Clinica mobilă MedLife a parcurs peste 5.000 de km, a investigat, consultat, testat gratuit peste 3.000 de persoane.

O altă modalitate prin care MedLife a fost aproape de comunitate l-a reprezentat ajutorul umanitar acordat pentru Ucraina. MedLife a livrat un ajutor umanitar eșalonat în trei tranșe care au vizat spitalele militare din Ucraina, dar și cele de copii și de adulți și a constat în truse de urgență individuale pentru personalul militar, consumabile medicale, materiale sanitare, vaccinuri antirabic și antitetanos, pături și medicamente. Totodată, MedLife a trimis la punctul de frontieră Sighetu Marmației clinica mobila, ca sprijin și prim ajutor pentru refugiați.

Din grijă pentru cei mici și pentru un mâine mai bun, MedLife a lansat și primul program gratuit de testare genetică pentru copiii diagnosticați recent cu cancer, în vederea îmbunătățirii succesului terapeutic. Un singur test analizează majoritatea claselor de mutații genetice care pot apărea în 523 de gene asociate cu multiple tipuri de cancer.

Grija pentru mediu

Grija pentru mediu înconjurător este una dintre misiunile MedLife, mai ales în contextul schimbărilor climatice care afectează omenirea. Astfel, și în 2022, ca parte a angajamentului de a face România Verde, cu prilejul Zilei Mediului Înconjurător, aniversată în fiecare an pe 5 iunie, MedLife a participat la o acțiune de ecologizare organizată împreună cu Let’s Do It Romania. 40 de angajați MedLife împreună cu echipa Let’s Do It Romania au colectat în câteva ore aproximativ o tonă de deșeuri depozitate iresponsabil. Acțiunea face parte dintr-un proiect mai amplu demarat în anul 2017, atunci când compania a plantat câte un copac pentru fiecare copil născut în maternitățile MedLife.

Despre inovație și proiecte de viitor

Conform raportului de sustenabilitate pentru 2022, inovația este unul dintre elementele de bază care au propulsat MedLife în poziția de lider al pieței de servicii medicale private din România. De-a lungul celor aproape trei decenii de activitate, sistemului integrat de sănătate MedLife a urmărit îmbunătățirea calității vieții pacienților, creșterea speranței de viață și oferirea celor mai noi opțiuni de diagnostic și tratament, prin integrarea tehnologiei informației și prin proliferarea inovației la toate nivelurile. În calitate de lider, Medlife a pus bazele unui centru de cercetare local, cu scopul de a aprofunda subiecte din domeniul medical și de a contribui la dezvoltarea unor soluții autohtone, adaptate nevoilor specifice României. În viitor, MedLife își propune lansarea unor proiecte de cercetare cu obiective relevante și cu valoare adăugată puternică pentru problemele de sănătate publică din România. Astfel, grija pentru pacient rămâne prioritatea MedLife, grupul propunându-și să mențină standardele înalte ale serviciilor medicale cu ajutorul experienție echipelor medicale de top.

MedLife va continua să investească în consolidarea rețelei MedLife pe termen mediu și lung, la nivel național și regional, cu ambiția de a deveni un jucător regional puternic. Din inițiativele grupului, vor face parte și proiectele de cercetare, pe care dorește să le extindă atât în zona de laboratoare cât și în cea de oncologie, prin stabilirea de parteneriate cu instituții din mediul universitar și nu numai. Totodată, MedLife își propune să dezvolte mai multe acțiuni pentru medicii tineri și studenții din anii terminali.

“Privind spre viitor ne propunem să menținem angajamentul nostru față de pacienți și față de România și să oferim servicii medicale de top. Vom învăța din experiențele trecute și ne vom folosi experiența dobândită în cele aproape trei decenii de când facem istorie pe piața medicală românească pentru a ne consolida poziția de lider și pentru a oferi cele mai bune servicii medicale pacienților noștri.

Împreună, vom continua să construim un viitor solid și durabil în industria medicală privată. Împreună ne angajăm să susținem și să dezvoltăm proiecte în beneficiul comunității noastre. Împreună facem România bine” a concluzionat Mihai Marcu, Președinte și CEO al Grupului MedLife.

Articol susținut de MedLife