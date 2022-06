FACEM ROMANIA BINE Marți, 07 Iunie 2022, 11:11

​Cu prilejul Zilei Mediului Înconjurător, aniversată în fiecare an pe 5 iunie, MedLife își duce mai departe angajamentul de a face România Verde, printr-o acțiune de ecologizare organizată împreună cu Let’s Do It Romania.

MedLife-Ziua Mediului Înconjurător Foto: MedLife

Ziua Mediului Înconjurător este un moment prielnic pentru a trage un semnal de alarmă în rândul populației asupra importanței protejării mediului înconjurător.

40 de angajați MedLife împreună cu echipa Let’s Do It Romania au ecologizat o zonă din Pădurea Străulești și au colectat în câteva ore aproximativ 1 tonă de deșeuri depozitate iresponsabil.

”La MedLife însănătoșim și oamenii și natura, de aceea, continuăm angajamentul nostru de a face România Verde. Primul pas în acest sens este să conștientizăm cât de important este să protejăm mediul înconjurător, motiv pentru care organizăm anual acțiuni de ecologizare prin care ne încurajăm angajații și partenerii să ne urmeze exemplul și să acționeze responsabil față de natură și mediu”, a declarat Ina Bădărău-Ilie, PR Manager MedLife România.

Facem România Verde este angajamentul pe care MedLife și l-a asumat ca și companie, de a avea un comportament etic și responsabil față de societate, îmbunătățind în diverse moduri viața comunității.

Start-ul proiectului a avut loc în anul 2017, atunci când compania a plantat câte un copac pentru fiecare copil născut în maternitățile MedLife. La finalul anului 2018, MedLife a reușit să finalizeze reîmpădurirea a 10 ha de teren din Munții Făgăraș - au fost plantați 40.000 de puieți de brad, fag și molid, punându-se astfel bazele reconstrucției ecologice a unei zone greu accesibile și profund afectată de exploatările forestiere necorespunzătoare.

Tot în anul 2018, au conturat cea mai lungă scrisoare cu promisiuni pentru generațiile viitoare. Astfel, timp de cinci luni, scrisoarea a adunat peste 2000 de mesaje de la părinți, viitorii părinți, dar și angajați MedLife. Pentru ca promisiunile să prindă rădăcini, scrisoarea a fost plantată simbolic într-o capsulă a timpului, în Munții Făgăraș în punctul de pornire pentru un nou traseu turistic în zona Munților Făgăraș, mai ales după ce pădurea va prinde rădăcini și va schimba aspectul zonei. În 2019, o echipă numeroasă formată din medici și personal de suport, din București, Sibiu, Cluj-Napoca, Craiova și Iași, au contribuit la plantarea de puieți de brad și molid pe un platou din Munții Făgăraș. Astfel, 70 de voluntari MedLife au plantat 15.000 de puieți, pentru o Românie mai verde.

În fiecare an, compania încearcă să recicleze cât mai mult și să se folosească de toate mijloacele existente pentru a reduce consumul și pentru a avea eficiență energetică în fiecare clinică MedLife.