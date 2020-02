 Mobilitatea urbană în București - între transport alternativ și viteza melcului. Discuție cu Răzvan Toma de la blinkee.city

Articol susținut de Factory by Raiffeisen Bank

Traficul din București este de mai mulți ani sufocat pe anumite intervale orare, iar poluarea ne răpește 4 ani din viață. Chiar un studiu recent, plasează Capitala pe locul 4 în Europa și 14 în lume în topul celor mai aglomerate orașe. Infrastructura orașului clar este depășită și o regândire a întregului sistem rutier ar dura foarte mult. În aceste condiții, transportul alternativ ar putea fi o soluție pentru un oraș înghițit din ce în ce mai mult de trafic și poluare.





Context





În ultimii ani, au apărut tot mai multe companii care oferă spre închiriere trotinete, biciclete, scutere și mașini electrice. În acest context, Guvernul s-a decis să reglementeze circulația trotinetelor electrice , asta pentru a rezvolva vidul legislativ apărut o dată cu apariția în trafic a acestor vehicule.





Plecând de la aceste date, am stat de vorbă cu Răzvan Toma, Managing Partner blinkee.city , companie care oferă posibilitatea închirierii de scutere electrice pe termen scurt prin intermediul unei aplicații mobile, intrând pe piață anul trecut, în luna mai, cu o flotă de 20 de scutere electrice.





"Suntem la curent cu situația bicicletelor și trotinetelor. Scuterele noastre sunt însă folosite doar pe carosabil, clienții noștri se supun regulilor rutiere de circulație și trebuie să dețină un permis de conducere” a mai adăugat Răzvan.







Mobilitate urbană în București - între transport alternativ și viteza melcului





Vorbind de mobilitatea urbană, Bucureștiul, din păcate, se află la coada clasamentului când vine vorba de aglomerația rutieră. În medie, viteza de deplasare este de doar 17km/oră, plasându-ne capitala pe locul 3 în Europa la congestia în trafic. În acest context, blinkee.city pare că vine pe o piață care are nevoie de soluții alternative pentru un transport mai rapid. Dar oare este suficient ca oamenii să renunțe la mașinile personale și să se îndrepte către soluțiile alternative?





La început, orele de vârf pentru noi erau între orele 21:00 și 24:00, fiind evident că erau utilizate de clienți tineri (până în 25 de ani) în scop de relaxare, distracție. Pe masură ce am crescut numărul de scutere și utilizatorii au devenit familiari cu serviciul nostru, orele de vârf s-au mutat către intervalul 17:00-20:00. Acest trend ne-a dat foarte mult curaj și încredere că putem reuși să devenim o soluție viabilă de transport alternativ și o variantă eficientă, utilă de transport în orele de vârf ale traficului".







Poluarea - minus 4 ani din viață





Au curs râuri de cerneală despre poluarea care există în București. Sigur, traficul fiind doar o parte consistentă și nu singulară care contribuie la această poluare. În confortul mașinii proprii, în coloană la semafor cu muzica favorită, poluarea parcă este ceva îndepărtat pentru mulți bucureșteni. Dar, din păcate plătim nu doar cu bani acest confort, ci și cu ani din viață.





Răzvan Toma: "Nivelul de conștientizare al problemelor legate de poluare a crescut semnificativ în România și mai ales în București în ultima perioadă. Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși în a lua în considerare și acest aspect în momentul în care iau decizii de zi cu zi, și nu ne referim aici numai la modalitatea de transport. Este evident un început de drum și mai este mult de lucru la acest capitol. Noi ne simțim parte din acest drum și suntem foarte motivați să promovăm un mod de viață ecologic. Ne bazăm foarte mult și pe mediul online în a promova valorile noastre și suntem fericiti că am găsit mereu deschidere la formatorii de opinie cu care am discutat până acum".

Arii de acoperire și planuri de extindere





Suntem conștienți că nevoia este mare pentru extinderea zonei, dar încercăm să menținem o densitate bună a scuterelor, în ideea ca un utilizator să nu fie nevoit să mearga foarte mult până găsește unul. Suntem încrezători și ne dorim dublarea flotei până la sfârșitul acestui an pentru București, astfel să mărim proporțional și zonele verzi de drop off.

Funcționalitatea aplicației și criterii





"Clientul trebuie să instaleze aplicația blinkee.city disponibilă în App Store (iOS) și PlayStore (Android), după care să-și creeze contul. În procesul de creare cont, aplicația îi va solicita utilizatorului să încarce pozele (față/verso) cu permisul de conducere.





Pentru a conduce scuterele noastre, utilizatorul trebuie să dețină un permis de conducere valid (minim categoria AM) și să aibă varsta de cel puțin 16 ani. Crearea contului este un proces simplu și rapid.





Pentru noi, siguranța utilizatorului este foarte importantă. De aceea, fiecare scuter electric este dotat cu două căști de protecție cu bonete igienice de unică folosință. Atuurile serviciului nostru fiind faptul că scuterele permit deplasarea a doi pasageri într-un mod confortabil și rapid."







Finanțarea





Ca orice business aflat la început de drum, finanțarea este o problemă majoră. Răzvan ne-a povestit și despre experiența sa în momentul în care a dorit să intre în programul de finanțare factory by Raiffeisen.





Vreau să subliniez faptul că programul factory by Raiffeisen ne-a ajutat clar să ne dezvoltăm bussinesul, am cunoscut oameni foarte frumoși care ne-au dat sfaturi bune și, în plus, proiectul factory ne-a ajutat și la networking. Pentru că la decernarea premiilor am cunoscut alți câștigători care ne-au ajutat și sperăm să ne mai ajute și pe viitor".





Soluții pentru un transport alternativ apar, există, se dezvoltă. Important e să conștientizăm că poluarea este o chestiune care ne privește și ne afectează pe toți cei care trăim în România. Indiferent că mergi pe jos, cu trotineta sau cu mașina personală.

raiffeisenfactory.ro

,

"Ideea a pornit din viața de zi cu zi. Lucrând și trăind în București, este foarte lesne de observat cum situația traficului se agravează în fiecare an. Infrastructura nu ține pasul cu nevoile și populația mereu în creștere a orașului". - Răzvan Toma."Suntem 100% convinși de faptul că în București este nevoie de soluții alternative de transport urban și suntem optimiști că cererea va crește pe măsură ce clienții se vor convinge de utilitatea serviciului nostru. De la începutul activitatii noastre, din luna mai și până în noiembrie, anul trecut, am observat o schimbare în modul de utilizare al scuterelor."Vom extinde aria de acoperire a serviciului. Clienții se pot plimba oriunde doresc, însă sunt condiționați să revină în zona de serviciu delimitată cu verde în aplicație pentru a încheia cursa. Deja am avut o extindere a zonelor verzi odată cu mărirea flotei (în septembrie am crescut de la 20 la 52 de scutere). Încercăm să fim cât mai apropiați de clienții noștri și le-am cerut un feedback când am făcut extinderea.Ne dorim să aducem lângă noi companii cu valori comune cu ale noastre care își doresc un București mai puțin aglomerat și poluat. În ceea ce privește extinderea în alte orașe, am fost și suntem în discuții cu persoane dispuse să investească (Cluj, Brașov, Timșoara), dar pentru noi primordială este creșterea flotei pentru București.""A fost o experiență foarte frumoasă. Nu a fost greu, dar nici ușor. Ne-a plăcut foarte mult. Țin minte foarte clar și acum momentul în care am intrat în sala de interviu unde am susținut prezentarea proiectului. Wow, era sala plină de oameni. Nu ne așteptam. Erau aproximativ 15 persoane în 'juriu'. Ne-am așezat în fața lor, am început să vorbesc, imi tremura vocea efectiv și m-am tăiat. Situația, însă, a fost "salvată” de Cosmin și Alex, prietenii și colegii mei. Una peste alta, a fost frumos. Juriul a fost curios, deschis, ne-au făcut să ne simțim confortabil.