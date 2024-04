ESENTIAL Sâmbătă, 13 Aprilie 2024, 19:26

O pisică gestantă a devenit virală pe rețelele de socializare după ce imaginile de supraveghere ale unei clinici veterinare din Iași au surprins momentul în care aceasta a venit singură la intrarea în clinică și s-a așezat în fața ușii până până când a fost primită înăuntru și a primit grija de care avea nevoie.

pisica gestanta care a mers singura la clinica veterinara pentru a naste Foto: captura video Arcadia Vet

Medicii unei clinici veterinare din Iași au avut parte de o surpriză când în fața sediului, după miezul nopții, au găsit o pisică gestantă. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care felina se așază în fața ușii. Angajații au ieșit să vadă ce se întâmplă și au luat-o în interior. La mai puțin de o oră, pisica a adus pe lume patru pisoi sănătoși. Deja toți puii și-au găsit familii.

”Astfel de cazuri sunt extraordinare. Este ceva wow în momentul când vezi că o pisică vine la ușa ta și îți solicită ajutorul. Încă o dată mi s-a confirmat faptul că pisicile chiar sunt extraordinare. Suntem bucuroși că am avut onoarea să participăm la un astfel de eveniment”, a spus Ana Maria Lisac, medic veterinar, potrivit EuroNews România.

Mădălina Stanciu, un al medic veterinar al clinicii, a spus că personalul a crezut inițial că pisica a fost adusă de cineva.

”Noi am crezut că a adus-o cineva, am crezut că a abandonat-o cineva. Și a doua zi ne-am uitat pe camerele de supraveghere de afară și am văzut că a venit singură”, a spus medicul.

Personalul clinicii relatează întreaga poveste aici.