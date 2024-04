ESENTIAL Miercuri, 03 Aprilie 2024, 19:29

HotNews.ro

0

Klaus Iohannis spune că România a avut creștere economică și că „va performa economic bine”, el răspunzând astfel întrebat despre faptul că țara noastră a avut cea mai mare inflație din UE, pentru a treia lună consecutiv. „Este clar că anumite măsuri ar fi foarte bune, dar sunt greu de luat în an electoral”, a mai susținut șeful statului.

Bani Foto: Dreamstime

În conferinţa de presă susținută miercuri seară alături de preşedintele Consiliului European, Charles Michel, Klaus Iohannis a fost întrebat ce traiectorie vede pentru economie și dacă Guvernul ar fi putut lua alte măsuri fiscale anul trecut, în contextul în care, pentru a treia lună consecutiv, România are cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, iar Comisia Europeană este de părere că deficitul bugetar ar putea ajunge la 7% din PIB la sfârșitul acestui an.

„Acum nu aș vrea să intru în zona Guvernului, dar chiar în condițiile unei inflații destul de ridicate, aveți dreptate. Și bine ar fi să coboare cât mai repede. Am avut creștere economică și, în perspectivă, cred că România va performa economic bine. Și sunt convins că după toate alegerile pe care le avem în acest an vom avea un guvern care va ști să redreseze rapid și zona de creștere, și zona de inflație. Este clar că anumite măsuri ar fi foarte bune, dar sunt greu de luat în an electoral, însă aceste chestiuni sunt conștientizate și la nivel de Guvern și la nivel de Coaliție, și sunt convins că redresarea va fi destul de rapidă, poate surprinzător de rapidă”, a declarat Iohannis.

În februarie, România a înregistrat cel mai ridicat nivel al indicelui armonizat al prețurilor de consum (un indicator al inflației care permite comparații ale inflației la nivel european) din UE, de 7,1%, fiind urmată de Islanda (5,3%).

Cele mai mici rate ale inflației le-au avut Letonia, Danemarca și Italia (sub 1% fiecare), potrivit Eurostat.