Curtea de Conturi solicită Primăriei Capitalei să anuleze avizul tehnic acordat în 2010 pentru barierele auto care asigură accesul pe Aleea Dealul Mitropoliei, deoarece nu respectă legea. Pe alee nu există o parcare oficială, dar bariera păzită de jandarmi funcționează zilnic și permite accesul doar pentru anumite autovehicule.

La poalele dealului pe care se află Patriarhia Română, în centrul Capitalei, la câteva sute de metri de Palatul Parlamentului, au fost reamplasate, în urmă cu aproape 14 ani, bariere care asigură accesul auto.

„Nu aveți voie să intrați”

Solicitarea a venit chiar din partea Arhiepiscopiei Bucureștilor, a confirmat pentru HotNews.ro Comisia tehnică de Circulație din Capitală. Pentru instalarea lor, Comisia menționată a dat un aviz tehnic favorabil în decembrie 2010.

Un al doilea rând de bariere de acces se află chiar în apropierea Patriarhiei Române, în vârful dealului, dar la acestea se ajunge doar dacă ai trecut de cea instalată la baza dealului.

Controlul asupra barierei revine unui jandarm. Vineri, 8 martie, l-am întrebat pe jandarmul de serviciu care sunt regulile privind accesul auto: „Nu aveți voie să intrați”.

În dreptul barierei nu există vreun marcaj distinct sau vreun semn care să indice care autovehicule au acces. Totul pare că este făcut la mica înțelegere sau în urma unui acord care nu este valabil pentru toți bucureștenii.

„Sunt reguli de restricționare pentru traficul auto, nu vi le pot comunica. Sunt stabilite de Patriarhie împreună cu Jandarmeria. Este o parcare specială, nu aveți voie să intrați, căutați alt loc de parcare”, ne răspunde jandarmul aflat în tură, când îl întrebăm cum alege mașinile care au acces pe Aleea Dealul Mitropoliei.

Sute de mașini sunt parcate zilnic pe partea stângă și dreapta a drumului care urcă și coboară spre Patriarhia Română, după bariera specială. Niciuna nu are în parbriz vreun ecuson și nici nu plătește vreun tarif pentru parcare. De altfel, în zonă nu există un marcaj special specific unei parcări care aparține Primăriei Municipiului București sau vreunei instituții.

Dacă urmărești zona, poți constata că pe partea dreapta, urcarea spre Patriarhie, sunt mașinile Arhiepiscopiei Bucureștilor sau ale unor preoți. Pe partea dreapta, coborârea, sunt mai multe mașini ale riveranilor.

Curtea de Conturi: accesul auto este blocat prin amplasarea unor bariere care nu respectă Hotărârea de Guvern

Curtea de Conturi a descoperit, în urma unui audit finalizat în februarie, că „blocarea accesului pe Aleea Dealul Mitropoliei prin amplasarea unor bariere” nu respectă întocmai legea.

În raportul consultat de HotNews.ro, Curtea de Conturi recomandă Administrației Străzilor să trimită o solicitare către Comisia tehnică de Circulație pentru anularea avizului tehnic nr. 17285 din 3 decembrie 2010 de reamplasare a barierelor de acces auto pe ambele laterale din Aleea Dealul Mitropoliei.

Curtea de Conturi precizează că avizul nu respectă Hotărârea de Guvern 1486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi. Termenul acordat pentru remediarea situației este 30 iunie 2024.

Administrația Străzilor: Nu știm cine a montat bariera, nu există o parcare administrată în zonă

Marian Bârgău, director general al Administrației Străzilor, a declarat pentru HotNews, în 7 martie, că a primit raportul de audit realizat de Curtea de Conturi în urmă „cu doar două zile”.

„În 2010, a fost un aviz dat de Comisia tehnică de circulație. Curtea de Conturi invocă faptul că acolo nu există parcare avizată și consideră că nu are rost să fie nici bariera montată. Bariera nu a fost montată de Administrația Străzilor, nu am cunoștință despre ce s-a întâmplat la momentul respectiv”, a adăugat oficialul.

El a spus că va trimite o solicitare către Comisia tehnică de Circulație din Primăria Capitalei pentru anularea avizului.

„Nu este administrată parcarea după barieră, nu există aviz de parcare. Mașini sunt parcate și după barieră și înainte de barieră. Nu știu cine a montat bariera”, a mai afirmat Bârgău.

El susține că situația nu este unică în București.

„Anul trecut, pe Drumul Sării am reabilitat trotuarele și pe un trotuar lângă o casă era pusă o barieră de mulți ani. Am înlăturat bariera. În acest București fiecare a cam făcut ce a dorit, se vede clar acest lucru, am poze, am dovezi! Cu siguranță nu este un caz singular”, este concluzia trasă de directorul general al Administrației Străzilor din București.

Comisia Tehnică din Primărie invocă HG menționată și de Curtea de Conturi. Interpretările sunt diferite

Comisia Tehnică de Circulație din Primăria Capitalei, susține, într-un răspuns pentru Hotnews, că anexa 4 la HG 1486/2005 prevede asigurarea mijloacelor, dotărilor și echipamentelor tehnice de control acces în obiective și interzicere a pătrunderii în forță a autovehiculelor.

Sursa citată consideră că avizul din 2010 a respectat prevederile Hotărârii de Guvern din 2005, lucru contrazis de raportul Curții de Conturi.

La întrebarea dacă vor elimina barierele instalate pe Aleea Drumul Mitropoliei, Comisia Tehnică de Circulația a răspuns: „Vom decide în perioada următoare și vom dispune Administrației Străzior soluția de dus la îndeplinire”.

Arhiepiscopia Bucureștilor: Bariera este „clamată de nevoi reale și imediate” și este necesară

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Bucureștilor susține, într-un punct de vedere pentru HotNews.ro, că, „având în vedere însemnătatea Dealului Mitropoliei în cadrul activităților religioase naționale și internaționale, necesitatea existenței unor bariere de limitare a accesului în zonă este clamată de nevoi reale și imediate, deservind unor activități de utilitate publică”.

Sursa citată precizează că amplasarea actualelor bariere s-a făcut în urma avizului primit de la Comisia Tehnică de Circulație a Primăriei Municipiului București în 2010.

Adaugă că paza oferită de Jandarmerie se face în baza legii. Arhiepiscopia Bucureștilor susține că infrastructura necesară desfășurării activității specifice a Jandarmeriei se face cu sprijinul bisericii.

„Barierele amplasate spre și dinspre Dealul Mitropoliei reprezintă un factor deosebit de important în conservarea în bune condiții a întregului ansamblu din această zonă. Facilitarea accesului vehiculelor personale, după bunul plac al conducătorilor auto, pe esplanada Catedralei Patriarhale ar presupune transformarea acestui loc, destinat slujbelor religioase și, implicit, liniștii sufletești și căutărilor spirituale, într-o zonă cu nimic diferită de intersecțiile supra-aglomerate și gălăgioase din București”, este poziția Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Cu toate acestea, subliniază că va înlătura barierele instalate pe Aleea Dealul Mitropoliei dacă autoritățile locale din București vor decide în acest sens.