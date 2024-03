INTERVIU Miercuri, 13 Martie 2024, 19:10

4

​Un proiect de lege ce prevede ca pisicile fără stăpân să fie strânse de pe străzi, duse în adăposturi și eutanasiate în cazul în care nu sunt adoptate în 30 de zile, după modelul câinilor, a fost depus la Parlament. Inițiator este Daniel-Liviu Toda, deputat ales în 2020 pe listele USR-PLUS, în prezent membru REPER. Contactat de HotNews.ro pentru a explica argumentele care au stat în spatele inițierii acestui proiect de lege și de ce ar fi necesară eutanasierea pisicilor, Toda e evitat, inițial, un răspuns clar, susținând că până acum „nu puteai să adopți decât câini”, iar această lege ar permite și adopția pisicilor.

Pisici pe stradă Foto: Aleksej Sarifulin | Dreamstime.com

În cele din urmă, întrebat insistent de HotNews.ro care sunt argumentele pentru intenția de a eutanasia pisicile străzii și de ce ar fi necesar acest lucru, deputatul a afirmat că „Acestea sunt argumentele. Au fost oameni care au venit și au spus: vrem ca pisicile să fie și ele în legea respectivă, la fel cum sunt câinii. Să aibă aceleași drepturi.”

„Până astăzi, s-a reglementat exclusiv modul de gestionare al populației de câini de rasă comună. S-a pierdut din vedere populația tot mai numeroasă de pisici de rasă comună. Chiar dacă acestea nu pun în pericol oamenii, trebuie să avem în vedere că numărul lor mare determină, în ciuda sancționării penale a uciderii lor sau a relelor tratamente aplicate, imposibilitatea procurării hranei și transmiterea unor maladii specifice care se traduc prin suferințe comune.” - fragment din expunerea de motive a proiectului de lege

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a animalelor fără stăpân, inițiată de Daniel-Liviu Toda, poate fi consultată aici: https://senat.ro/legis/PDF/2024/24b139FG.PDF?nocache=true.

Expunerea de motive a proiectului de lege poate fi consultată aici: https://senat.ro/legis/PDF/2024/24b139EM.PDF?nocache=true.

Deputatul Daniel-Liviu Toda / Foto: Inquam Photos - Octav Ganea

HotNews.ro a stat de vorbă cu deputatul Daniel-Liviu Toda în încercarea de a înțelege ce își propune acest proiect de lege și care sunt argumentele pentru care el era necesar.

HotNews.ro: Ați depus la Parlament un proiect de lege despre animalele fără stăpân. Am văzut și expunerea de motive, dar nu am înțeles clar argumentele. Ne puteți explica ce vă propuneți cu acest proiect?

Daniel-Liviu Toda: Până acum au fost doar câinii puși în chestia asta - să poți să îi aduni de pe stradă, să poți să îi pui în adăposturi - iar, ca să adopți, nu puteai să adopți decât câini, pentru că doar pentru ei a fost făcută toata legea aceea.

Dar pisici se adoptau și până acum și se adoptă și acum. Sunt oameni care adoptă direct de pe stradă, sunt ONG-uri care, cu eforturi proprii, cu strângeri de fonduri, iau și acum pisici de pe stradă, le sterilizează și le caută adoptatori, inclusiv cu contract de adopție. Oricine poate adopta și acum o pisică de pe stradă.

Nu este adopție, asta înseamnă că cineva a pierdut o pisică și dumneavoastră ați luat-o.

Dacă pisica este luată acasă, hrănită și dusă la veterinar nu vorbim despre adopție?

Există persoane care și-au pierdut pisica, altcineva a luat-o și persoanele alea nu mai au pisică. E foarte simplu ce se întâmplă. Momentan nu există o cale de adopție normală: adică să te duci la un adăpost și să adopți o pisică așa cum adopți un câine. Nu există un cadru legal pentru asta.

Vă referiți la faptul că nu există cadru legal, dar adopții există și acum.

Eu sunt de acord. Oamenii pot să facă lucrurile acestea fără niciun fel de lege: orice animăluț poate fi luat de pe stradă, deparazitat și așa mai departe, dar el nu... Nu ai niciun fel de...

Bineînțeles că puteți lua de pe stradă orice animal doriți dumneavoastră, dar dacă asta numiți adopție...

Principala modificare pe care ar aduce-o proiectul de lege inițiat de dumneavoastră, în eventualitatea în care ar trece de Parlament, nu ar fi neapărat că putem să adoptăm o pisică, pentru că lucrul acesta îl putem face și acum, ci că pisicile ar fi strânse în mod organizat de pe străzi, duse în adăposturi și eutanasiate după 30 de zile - un lucru care nu este posibil în prezent. Aceasta este principala modificare, despre care vă rog să discutăm.

Dar nu am schimbat proiectul de lege care face treaba aceasta și pentru câini. Tot ce am adăugat este să fie și pisicile incluse în acel registru, în toate chestiile.

Dumneavoastră spuneți că nu trebuie legi în România, noi putem face lucrurile oricum, așa cum vrem noi - luăm de pe stradă, pentru că scopul e nobil.

Credeți că oamenii care adoptă o pisică în România sau deja au adoptat se întreabă dacă există sau nu o lege care le permite acest lucru, atunci când au luat decizia adopției?

La veterinar nu există cadru pentru pisica aia, dumneavoastră puteți să veniți la mine în casă, să îmi luați pisica și să spuneți că ați adoptat-o. E ok, nu? Adica asta e ideea.

Adică eu vin la dumneavoastră în casă și vă iau pisica?

Păi da, puteți, ați adoptat-o. Adică e adoptată, după ce ați luat-o de la mine, e adoptată.

Pisici pe stradă / Foto: Ornella Zucchiatti | Dreamstime.com

Vă rog să lămurim ce mai spune proiectul dumneavoastră, în afară de partea aceasta despre adopții: spune că dacă pisicile sunt ținute 30 de zile într-un adăpost și nu sunt revendicate, adică nimeni nu le adoptă, sunt eutanasiate. Aceasta este principala modificare pe care o aduce proiectul de lege pe care l-ați inițiat. Încercăm să înțelegem argumentele din spatele acestei inițiative, adică de ce este necesar să fie eutanasiate?

Nu e necesar, dar nu pot să schimb proiectul și să scot anumite bucăți. Adică pot să schimb, dar atunci trebuie schimbată partea aia. Dacă introduc pisicile în proiectul de lege și apoi scoatem o bucată, pică la toți: și la câini, și la pisici, și la șoricei și la orice.

Expunerea de motive nu explică care este motivul pentru care pisicile ar trebui eutanasiate după 30 de zile petrecute la adăpost. De ce ați considerat că este necesar acest lucru, care sunt argumentele din spate?

Dar nu e în proiectul meu de lege chestia asta! Asta este trecut în proiectul de lege cu câini. Eu doar am adăugat pisicile în proiectul de lege cu câini. Dumneavoastră spuneți acum că eu am adăugat în lege să fie executate pisicile, ceea ce este o aberație, este foarte urât ce spuneți! Eu am adăugat pisicile în proiectul în care sunt câinii. Nu am modificat proiectul acela în niciun fel. Doar am adăugat pisicile unui proiect care era deja pentru câini.

Legea prevede că câinii adunați de pe stradă și duși în adăposturi, dacă nu sunt revendicați în 30 de zile, adică nu vrea nimeni să îi adopte, sunt eutanasiați. Dumneavoastră ați adăugat și pisicile în această lege, ceea ce înseamnă, odată ce le-ați adăugat, că ele nu vor fi doar strânse de pe stradă și duse în adăpost și adoptate, ci prevederile proiectului le vizează în totalitate: după ce petrec 30 de zile în adăpost, sunt eutanasiate, pe modelul câinilor. Proiectul se aplică în totalitate și pisicilor, dacă el va trece de Parlament, în momentul în care dumneavoastră le-ați adăugat în proiect. Îmi este foarte greu să cred că ați făcut un proiect de lege și nu știți ce ați adăugat în el și ce v-ați propus.

Au venit la mine în audiență oameni care s-au plâns că pisicile nu au aceleași drepturi ca și câinii. Și eu am adăugat în proiectul de lege pentru câini și pisicile.

Au venit oameni la dumneavoastră să se plângă că pisicile nu au dreptul să fie eutanasiate, așa cum au câinii?

Din nou, înțeleg că mediei îi place să facă tot felul de...

Nu este vorba despre asta. Sunteți deputat în Parlamentul României, ați depus un proiect de lege, încercăm să înțelegem care sunt argumentele din spatele acestui proiect.

Acestea sunt argumentele. Au fost oameni care au venit și au spus: vrem ca pisicile să fie și ele în legea respectivă, la fel cum sunt câinii. Să aibă aceleași drepturi.

Care sunt drepturile pe care le oferă acest proiect pisicilor? Vă rog să ne explicați.

Dumneavoastră m-ați sunat ca să mă atacați și după aceea să faceți un articol urât despre mine. Am înțeles. Îmi pare rău că v-am dezamăgit și nu am făcut un proiect care să fie mai bun. Din nou, ideea din spate este că, dacă vrem să modificăm partea aceea ( despre eutanasiere - n.red. ) trebuie să modificăm și pentru câini. Nu lăsăm doar anumite animale, care sunt... Dacă vrem să nu eutanasiem, să mergem pe modelul acesta, trebuie să nu facem asta nici la câini. Nu să scoatem pisicile, să lăsăm câinii, să... Trebuie schimbată legea respectivă ca să nu mai aibă porțiunea aia. Asta ar trebui să facem, dacă vrem să facem chestia asta pentru pisici și pentru câini.

Dar cunoașteți motivul pentru care au fost introdusă o lege ce prevede ca câinii să fie strânși de pe străzi și eutanasiați? În anumite situații, haitele de câini pot fi agresive. Au fost cazuri de oameni atacați de haite de câini ai străzii care au murit sau au fost mutilați. Cunoașteți cazuri de pisici care să fie agresive, să atace copii în parc?

Ok, am înțeles. Într-adevăr, pisicile nu sunt în haite, sunt animale solitare, care vânează individual. Așa este.

Sunteți iubitor de câini? Considerați nedrept faptul că sunt eutanasiați câinii?

Am trei pisici. Nu este vorba despre asta. Nu înțeleg de ce avem discuția aceasta.

Avem discuția aceasta deoarece ați depus la Parlament un proiect de lege pe care încercăm să îl înțelegem și să îl explicăm.

Da, am depus ca să avem reguli. Nu știu, în general, țările au reguli după care se guvernează. Nu lăsăm totul să pice din cer. Acum, dumneavoastră spuneți că nu sunt bune regulile și că săracele animăluțe... Da, eu sunt de acord și îmi pare rău să fie pe străzi. Ar trebui să fie oamenii educați, să nu lase pisicile și câinii pe străzi și nu am avea niciun fel de problemă. Însă nu avem chestiile astea. Dar nu vrem să facem nici altceva. Acum o să fiu eu urât de toate grupurile de protecție a animalelor și voi fi eu acel deputat care e foarte rău.

V-ați inspirat dintr-un model dintr-o altă țară? Există un model similar?

Se adaugă la legea curentă, să nu fie doar câini, să fie și pisici. Pur și simplu să avem legislație, la fel cum avem câinii să avem și pisicile. Nu știu care este răspunsul pe care îl căutați. Vreți mai mult, dar nu știu ce vreți mai mult.

Foto: Dreamstime.com, Inquam Photos.