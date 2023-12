ESENTIAL Miercuri, 13 Decembrie 2023, 10:29

2

​La Malaga s-a înregistrat marți una dintre cele mai ridicate temperaturi de decembrie în Europa și record pentru luna a-12-a în Spania. La Malaga au fost +29,9 C, iar la aeroportul din oraș au fost +29,4 C, cu 5 grade peste recordul anterior.

Malaga Foto: Aleksandar Todorovic, Dreamstime.com

Cele mai ridicate temperaturi au fost de +29,9 C la Malaga, +29,4 C la Huercal Overa, +29,1 C la Lorca și +28,9 C la Cieza - Parque De Bomberos.

La aeroportul din Malaga a fost depășit cu aproape 5 grade recordul anterior de căldură în decembrie, ce data din 1998.

Și noaptea a fost extrem de caldă, cu minime de 17-20 C în sudul Spaniei.

Sursa foto:

Dreamstime.com