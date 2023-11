ESENTIAL Joi, 02 Noiembrie 2023, 17:16

Peste două sute de persoane s-au strâns joi după amiază, pe Calea Victoriei, în zona Bibliotecii Centrale Universitare, la un miting pentru eliberarea israelienilor răpiţi de organizaţia teroristă Hamas.

Protest pro Israel la Bucuresti Foto: Hotnews / Alexandra Coslea

La eveniment a fost prezent şi ambasadorul Israelului în România, Reuven Azar, care a ţinut să transmită un mesaj cu acest prilej.

„Hamas se ascund sub spitale şi sub şcoli. Folosesc populaţia drept scuturi umane. Hamas împiedică evacuarea civililor în siguranţă. Chiar ieri au trimis un grup de 100 de femei şi copii în faţa forţelor noastre armate pentru a opri ofensiva noastră. Am văzut din nou cât de parşivi sunt, dar acest fapt nu ne va descuraja. Forţele de apărare israeliene vor continua să îndeplinească misiunea atribuită de guvern. O vom face în mod responsabil şi în conformitate cu Dreptul Internaţional. Vom distruge Hamas şi ne vom aduce înapoi acasă ostaticii. Toţi ostaticii, femei, copii, bebeluşi. Hamas încearcă să foloseasă ostaticii pentru a opri operaţiunea noastră pentru că vor să se pregătească să ne atace din nou şi din nou, să ne ucidă civilii, copiii, să ne violeze femeile, să ne intimideze, iar liderii lor au declarat asta. Nu se va întâmpla, Israelul va lupta şi va învinge”, a afirmat ambasadorul Israelului în ţara noastră, potrivit News.ro.

Foto: Hotnews.ro

În finalul discursului, Reuven Azar a ţinut să mulţumească preşedintelui Klaus Iohannis, premierului Marcel Ciolacu, Guvernului României şi tuturor românilor pentru solidaritatea manifestată faţă de Statul Israel.

„România este o ţară prietenă foarte puternică a Statului Israel”, a adăugat ambasadorul Israelului în România.

Cei prezenţi la miting poartă steagurile Statului Israel. De asemenea, sunt afișate fotografii ale celor luaţi ostatici de Hamas.