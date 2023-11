ESENTIAL Miercuri, 01 Noiembrie 2023, 14:50

3

Mai mulți palestinieni și cetățeni români au fost chemați la poliție înainte și după mitingul de susținere din București, care a avut loc pe 21 octombrie în Piața Universității, pentru a discuta despre manifestație și să le transmită să „nu încalce legea”, conform Libertatea.

Miting de susținere cu poporul palestinian în București Foto: Inquam Photos / George Călin

Un palestinian care locuiește în provincie a fost chemat la o secție de poliție, dar fără a primi un document oficial. Pentru că nu s-a prezentat la secția indicată, un echipaj de poliție a venit la ușa bărbatului pentru o „discuție prietenoasă”, după cum o descrie palestinianul.

„Mi-au cerut trei lucruri: să nu mă duc la mitingul din București – deși nici nu aveam de gând -, să nu vorbesc nici cu români, nici cu alți străini despre război, despre Israel sau Palestina și să nu postez nimic pe Facebook despre ce se întâmplă acolo”, a susținut bărbatul.

Și alți palestinieni au fost contactați de poliție. Un alt participant la miting a afirmat că un ofițer a avut o interacțiune asemănătoare, doar că la telefon.

„Un prieten român, care se ocupă cu siguranța, m-a sunat înainte de protest să-mi spună să nu fac postări ilegale. Dar nu a fost o ameninţare. Am înţeles rugămintea lui, pentru că România este o ţară democrată, unde noi avem libertate şi nu vrem să pierdem drepturile de care ne bucurăm. Mi s-a spus doar să nu încalc legea. E normal”, a relatat palestinianul pentru Libertatea, sub protecția anonimatului.

Ziarul a relatat miercuri că a stat de vorba cu mai mulți palestinieni care au confirmat că au avut astfel de interacțiuni cu Poliția Română sau că știu alte persoane care au făcut acest lucru.

Și cetățeni care susțin Palestina au declarat că au fost abordați de Poliția Română.

„Să fim prudenți cu ce postăm”

Ruxandra, care a publicat știri și clipuri din Fâșia Gaza, a primi o invitație telefonică din partea unui comisar-şef din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR). Inițial nu știa de ce a fost chemată, aflând motivul după ce a ajuns a doua zi la sediul IGPR din Șoseaua Ștefan cel Mare, unde discuția s-a transformat într-un fel de interogatoriu.

„M-au întrebat cum am început să susțin Palestina, dacă am rude și prieteni în Gaza, dacă cunosc palestinieni din România. M-au întrebat dacă am fost la miting – le-am spus că nu -, apoi m-au întrebat dacă l-am urmărit online și cum mi s-a părut. M-au întrebat inclusiv dacă prietenii mei postează așa de des ca mine”, a descris Ruxandra interacțiunea cu poliția.

Ruxandra a afirmat că ea nu s-a simțit intimidată, dar soțul ei, da, care i-a cerut să nu mai posteze online conținut pro-Palestina.

„Să fim prudenți cu ce postăm, că la unii s-a ajuns la amenințări”, i-ar fi spus polițiștii la finalul discuției.

Și Cristian, un bărbat de 53 de ani, care spune că este activist pentru drepturile palestinienilor din 2016, a declarat că a fost chemat la sediul IGPR, dar că nu a fost surprins de acest lucru.

„S-au arătat preocupați să se asigure că nu facem nu-știu-ce nebunii, lucruri ilegale. I-am asigurat că suntem pașnici, că tot ce facem e în mod legal”, a spus Cristian.

Purtătorul de cuvânt al IGPR, Octavian Dan, a negat acţiunea Poliţiei.

„Nu pot confirma. Sunt zvonuri acestea. O să mai verific, dar nu am nicio informaţie pe tema asta. Oricum, noi nu ne ocupăm de aşa ceva”, a spus comisarul-şef pentru Libertatea.

Reacția IGPR, după informația apărută în presă

Miercuri la prânz, după publicarea articolului de Libertatea, IGPR a transmis oficial că polițiștii acționează „pentru a preveni orice risc care ar putea pune în pericol ordinea publică” în baza unor date și informații, iar „instituțiile din România sunt atente, mobilizate și pregătite să intervină, dacă situația o va impune”.

Redăm în continuare punctul de vedere al IGPR transmis în urma apariției informațiilor privind chemarea cetățenilor români și palestinieni la sediul poliției.