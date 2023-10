ESENTIAL Marți, 17 Octombrie 2023, 21:20

​Filelist nu se va mai închide în cele din urmă, cel mai mare site de torrente din România urmând să fie preluat de o altă echipă de admini.

Filelist se inchide dupa 16 ani de piratat Foto: Captura de ecran

Vestea a fost anunțată marți seara de către „EboLLa”, administratorul de sistem al Filelist:

„Am fost copleșiți de urările și de mesajele voastre! Știți că de-a lungul anilor mereu am spus despre comunitate ca are un cuvânt greu de spus. Cuvintele voastre au contat mereu și nu am fost nepăsători la ele niciodată. Vocea voastră s-a auzit și acum. Mă bucur să vă anunț că site-ul nu se va închide! Din acest moment sunt pornite și donațiile înapoi, deci totul revine la normal”.

El a explicat de asemenea că unul din fondatorii site-ului, „God”, a revenit si va prelua partea tehnică din nou pentru „ca site-ul să fie în continuare în viață”.

„Este de încredere, loial și cu siguranță lucrurile vor merge bine din punctul ăsta de vedere. Era totuși nevoie și de o persoană care să facă cealaltă parte din treabă. Oana se va ocupa de azi înainte de tot ce ține de staff, plata serverelor și toate lucrurile interne pe care le face un SysOp. Deci va primi promote la clasa de SysOp. Este mai mult decât capabilă și competentă ca să mențină frâiele și să se asigure că totul va merge bine din punct de vedere intern. Felicitări!”, a transmis Ebolla.

El a dat asigurări că cei doi vor continua munca necesară menținerii în viață a Filelist.

„Acestea fiind spuse, acest anunț va fi și ultimul meu anunț. Eu, EboLLa, mă retrag definitiv din comunitate. Vreau să vă mulțumesc și eu personal pentru toate mesajele private și pentru toate urările pe care mi le-ați adresat. Au fost enorm de multe și vă mulțumesc din inimă pentru ele!”, a mai transmis acesta.

Filelist revine asupra deciziei închiderii la doar două zile de la anunț

Decizia privind închiderea Filelist a fost anunțată duminică seara tot de către EboLLa, acesta notând că „aici se încheie activitatea trackerului nostru”.

„Este important să înțelegeți și să acceptați această decizie. Deși a fost una dificilă, a fost luată în urma unor evaluări atente și din motive bine întemeiate. Din nefericire nu mai dispun de timpul necesar pentru a mă ocupa de site”, a explicat acesta.

El a adăugat că „un asemenea site necesită o implicare destul de mare și prioritățile mele din viața de zi cu zi s-au schimbat în ultimii ani. Timpul este cea mai prețioasă resursă pentru noi toți iar eu am investit suficient timp aici” și că nu are cui să îi lase mai departe site-ul.

„Responsabilitatea este mare, avem un număr imens de useri care au și date sensibile ce nu pot fi lăsate pe mâinile oricui. Se pot face abuzuri mari și cine are puterea absolută poate decide orice cu privire la tot ce ține de comunitate, deci evident este nevoie de un om de încredere, capabil dar care să aibă și cunoștințe tehnice foarte avansate pentru a asigura securitatea userilor și buna funcționare a site-ului”, a justificat el.

Filelist urma să se închidă la începutul anului viitor, potrivit anunțului făcut cu două zile în urmă.

Filelist a fost închis doar o dată în istoria sa de 16 ani

Deși a înregistrat de mai multe ori căderi care au durat zile întregi, cel mai vechi și cunoscut site de torrente din România a fost închis o singură dată în istoria sa de 16 ani: pentru câteva zile în 2020, când Procurorii de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au obținut punerea sub sechestru a sa.

Filelist.ro nu a mai putut fi accesat la începutul lunii mai a anului respectiv, iar cei care intrau totuși pe Filelist.ro erau întâmpinați de mesajul: „Acest nume de domeniu este sechestrat în conformitate cu dispoziţiile art.249 din Codul de procedură penală. Prezentul nume de domeniu face obiectul unei cauze penale.”

A fost singura dată în istoria de peste un deceniu de funcționare a site-ului de torrente când autoritățile române au încercat să ia o măsură împotriva acestuia, deși activitățile sale erau arhicunoscute.

Filelist s-a redeschis însă 3 zile mai târziu pe un domeniu nou, Filelist.io, în locul Filelist.ro.