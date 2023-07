ESENTIAL Joi, 27 Iulie 2023, 10:54

Un polițist din Oradea crede că datele sale personale au fost accesate în mod ilegal, chiar din interiorul instituției pentru care lucrează, în interesul unui influent om de afaceri din oraș, potrivit Recorder. MAI a anunțat că a declanșat verificări în acest caz.

Polițist de la investigații criminale Foto: Shutterstock

Ofițerul Paul Filimon susține că a fost șicanat de șefi și amenințat în stil mafiot de mai bine de un an și jumătate.

Polițistul, care s-a decis sa-și facă publică povestea, adună dovezi și face plângeri penale, iar o parte dintre polițiștii audiați recunosc accesarea datelor.

După ce i-au fost accesate datele personale, polițistul a primit semnale prin care i se sugerează să se oprească, însă acesta a decis să meargă mai departe și cere stabilirea adevărului.

„Principalul motiv pentru care mă aflu în fața dumneavostră: mă tem pentru integritatea mea și a familiei mele și pentru libertatea mea. M-am temut pentru prima dată că acești oameni, la un moment dat, sunt dispuși să facă orice. Or, acest gând mă bântuie non-stop. Dumneavostră trebuie să întelegeți asta. Și am ajuns acum să risc pentru adevăr, pentru simplul fapt că nu am înțeles să îmi pun familia preș la picioarele cuiva”, a povestit pentru Recorder subcomisarul de poliție care lucrează la Serviciul Rutier Bihor.

Paul Filimon a fost de acord să-și asume identitatea, dar a solicitat Recorder ca filmarea să fie făcută în semi-întuneric, astfel încât să nu devină o persoană ușor de recunoscut în spațiul public.

„Nu-mi doresc să mă știe lumea pe stradă că eu sunt cel care a discutat despre nu știu cine. Îmi doresc ca toți cei care vor afla despre situația mea să-și ia măsuri de precauție în momentele în care vor avea de înfruntat astfel de instituții ale statului, pentru că va fi un calvar pentru ei, vor râmâne singuri împotriva unei cârdășii care va căuta să-i înghită. Societatea trebuie să cunoască toate lucrurile astea”, a mai spus ofițerul de poliție din Oradea.

Coșmarul polișțitului a pornit după ce colegii lui i-ar fi dezvăluit datele personale unui om de afaceri influent, Marius Dronca, după un incident banal, cu a cărui soție avusese o ceartă într-o parcare, în timp ce superiorii ar fi încercat să-l facă să renunțe la plângerea penală pe care a depus-o împotriva afaceristului pentru amenințare.

Deși era îmbrăcat în civil și cu mașina înmatriculată pe alt nume, omul de afaceri a aflat în timp record că bărbatul este polițist, cum îl cheamă și numărul de telefon.

Reacția Ministerului de Interne

Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a transmis joi că a solicitat Poliției Române să înceapă urgent verificări în acest caz după ce Recorder a semnalat cazul.

În funcție de rezultatele verificărilor, vor fi luate măsurile care se impun, conform legii, menționează ministerul.

„Conducerea MAI atrage atenția tuturor celor care dețin funcții de comandă, la orice nivel sau structură, că este datoria lor să sprijine și să protejeze polițiștii onești, indiferent de numele și influența persoanelor cu care se confruntă.

Legea și procedurile polițienești trebuie să fie respectate în toate situațiile, fără excepție. Nicio abatere de la acest principiu nu va fi tolerată!”, a transmis MAI.

Despre cazul prin filtrul căruia Poliția Română se vede ca o instituție eșuată, care, în loc să aplice aceleași legi pentru toți cetățenii, le acordă un tratament preferențial celor puternici și îi pedepsește pe cei care solicită prea insistent să li se facă dreptate, pe larg pe Recorder.