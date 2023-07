ESENTIAL Miercuri, 05 Iulie 2023, 13:01

​Marți, temperaturile maxime s-au apropiat de 50 de grade Celsius în Algeria, valoare extrem de mare chiar și pentru locuri obișnuite cu căldură extremă. În acest an temperaturile au depășit 50 de grade C în Iran, Oman și Mexic.

Canicula Foto: Shutterstock

Marți au fost +49,6 C la Adrar, +48,9 C la In Salah și +48,6 C la Timimoun, toate în Algeria.

La Adrar, cea mai mare temperatură măsurată vreodată a fost +49,9 C, măsurată în iulie 2021. La In Salah au fost +49,8 C în iulie 2018.

Luni a fost măsurată la nivel global cea mai mare temperatură medie zilnică de când există date meteo: 17,1 C.

Temperatura aerului, care oscilează zilnic între o medie de aproximativ 12°C și 17°C pe parcursul anului, a înregistrat o medie de 16,20°C la începutul lunii iulie între 1979 și 2000.

