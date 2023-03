ESENTIAL Luni, 13 Martie 2023, 22:57

HotNews.ro

1

Directorul general al CFR Călători, Traian Preoteasa, recunoaște că între trenul de călători și trenul de marfă a avut loc un impact, în prima reacție după accidentul feroviar de dimineță din Rorișiorii de Vede, după ce inițal compania pe care o conduce a vorbit doar despre o frânare bruscă a mecanicului cauzată de deraierea garniturii care transporta mașini Ford. Preoteasa spune că mecanicul trenului de călători a făcut ceea ce se numeşte ”o depăşire controlată”, intrând pe culoarea roşie a semnalului de cale ferată. ”Dacă dormea, era mai bine, că îl frâna sistemul de siguranţă”. El spune că persoanele rănite în urma evenimentului feroviar au suferit răni după ce trenul de persoane a frânat brusc, nu din cauza impactului cu marfarul.

Tren al CFR Calatori Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

”Mecanicul de locomotivă, din diferite motive pe care le va explica comisiei de anchetă, a depăşit controlat (...) semnalul pe culoarea roşie. De ce a făcut treaba asta, va da explicaţii comisiei de anchetă, eu am discutat cu mecanicul, ştiu despre ce e treaba, dar, mai departe, nu pot să spun deocamdată. Când a văzut că nu i se face cale liberă şi a observat trenul de marfă în faţă, a frânat total trenul. Din frână, se vede că impactul dintre locomotivă şi ultimul vagon din trenul de marfă, nu are nimic nici locomotiva, nici ultimul vagon de marfă. Nu vreau să spun nimic, evenimentul este de gravitate maximă, numai că, din fericire, consecinţele au fost, cel puţin în prima fază, mici. Deci a lovit vagonul de marfă, vagonul de marfă a creat o undă de şoc, dat fiind că trenul de marfă are mai largă cupla de legare şi tampoanele şi a ridicat puţin penultimul vagon din tren. Mecanicul de la trenul de marfă a constatat impactul, că a zis că a avut un şoc şi a văzut că creşte viteza de la 8 la 10 kilometri, dar nu a oprit trenul şi a continuat să meargă, ceea ce pe un macaz şi o curbă care au intrat în circulaţie acolo, a făcut să ridice şi să se aducă vagoanele în starea în care le-aţi văzut. Distanţa dintre locul impactului şi locul în care aţi văzut vagoanele răsturnate este de aproape un kilometru. Deci nu a fost din şocul şi din tamponarea cu locomotiva de la CFR Călători tot ce s-a văzut, cum arată vagoanele de marfă”, a declarat Traian Preoteasa, luni seară, într-o intervenţie telefonică la Euronews România, potrivit News.ro.

Ce spune directorul CFR despre răniți

Directorul CFR Călători a menţionat că persoanele care au fost rănite nu au suferit leziuni din cauza impactului dintre cele două garnituri feroviare, ci din cauza frânei foarte puternice.

”Când mecanicul a constatat că distanţa dintre el şi trenul de marfă este atât de mică încât a frânat total, şocul a fost destul de mare. Nu au fost răniţi din cauza impactului cu trenul de marfă. Răniţii au apărut în momentul când el a frânat brusc, lumea era în somn, patru dimineaţa, nu se protejau cu nimic şi doi dintre ei am înţeles că s-au lovit de nişte bare. La ora actuală am înţeles că nu mai e nimeni în spital”, a explicat Preoteasa.

El a precizat că mecanicul trenului de călători nu a lăsat să funcţioneze sistemul de siguranţă, fapt care arată că nu dormea în momentul producerii accidentului.

”Dacă dormea, era mai bine, că îl frâna sistemul de siguranţă. Or el a depăşit controlat. Deci exclud somnul sau socializare (faptul că mecanicul ar fi fost distras de reţelele de socializare – n.r.), pentru că el a depăşit controlat semnalul. Dacă dormea, din punct de vedere al impactului, se frâna pe loc şi nu ajungeam la acest caz. Deci dacă dormea, era mai bine decât să depăşească controlat semnalul”, a adăugat directorul CFR Călători.

Directorul CFR Călători a ţinut să precizeze că ”nu se poate muşamaliza la calea ferată un eveniment”.

Cele trei vagoane de marfă deraiate, repuse pe şine

Purtătorul de cuvânt al CFR SA, Oana Brânzan, a spus că cele trei vagoane de marfă deraiate în urma accidentului feroviar din judeţul Teleorman au fost repuse pe şine, luni seară, iar marţi vor fi făcute verificări şi reparaţii la liniile de cale ferată din zonă.

”Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA vă informează că la ora 21.10 s-au finalizat operaţiunile de repunere pe şină a celor 3 vagoane deraiate din compunerea trenului privat de marfă. Astfel, marţi, 14 martie 2023, personalul feroviar de specialitate va verifica liniile de cale ferată din zona deraierii şi va executa lucrările de reparaţii la infrastructura feroviară afectată, astfel încât circulaţia trenurilor în staţia Roşiori Nord să poată fi reluată în condiţii normale si de siguranţă şi pe liniile 4, 5 şi 6”, a transmis purtătorul de cuvânt al CFR SA, Oana Brânzan.

Potrivit sursei citate, traficul feroviar pe raza staţiei Roşiori Nord se desfăşoară în continuare, până la finalizarea tuturor intervenţiilor necesare, doar pe liniile 1, 2 şi 3, însă fără implicaţii majore în circulaţie.

Inițial CFR vorbea doar de o deraiere a trenului de marfă, fără impact între cele două garnituri

Inițial, comunicatele CFR SA și CFR Călători vorbeau doar despre o frânare bruscă a trenului de călători, mecanicul făcând asta pentru a evita coliziunea cu trenul de marfă, dar o ciocnire chiar s-a produs, iar acest lucru a fost confirmat și explicat și de CFR Infrastructură după ora 13.00

Directorul AGIFER, Agenția de investigare feroviară română, a confirmat că a existat tamponare între cele două trenuri. „Trenul 1822 al CFR Călători, la intrarea în stația Roșiori Nord, a trecut peste un semnal care indica oprire”, a spus, pentru Radio România Actualități, Laurențiu Dumitru.

AGIFER va face o anchetă detaliată și va dura ceva timp până când vor fi comunicate rezultatele oficiale. Circulația feroviară a fost afectată pe magistrala 100, au fost întârzieri mari, însă, din cauza unei probleme de soft, de câteva zile nu mai sunt afișate întârzierile trenurilor în timp real pe portalul Infofer și pe aplicația CFR Călători.

Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR și al ministrului Transporturilor, a acuzat CFR Călători că „tace” în ceea ce privește accidentul feroviar de luni dimineață. „Acolo a fost o eroare umană. Practic, locomotiva, sau trenul accelerat, a trecut pe roșu. Noroc că au acționat sistemele automate de frânare și nu s-a produs o tragedie”, a spus reprezentantul MT, la emisiunea „News Pass” de la B1 TV.