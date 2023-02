ESENTIAL Marți, 07 Februarie 2023, 12:40

gsp.ro

Félix Mathaus, 32 de ani, fundaș la Petrolul, a rămas impresionat de România, dar spune că sunt unele lucruri care nu-i plac la țara noastră.

Minge de fotbal Foto: Rich Graessle/Icon Sportswire / AP / Profimedia

Într-un interviu pentru Libertatea, fostul jucător de la Mediaș spune că „m-am întors în România pentru că mi-a plăcut campionatul și țara, dar să știți că nu mi-e prea ușor. Eu tot sper să iasă bine. Am învățat română într-un an. Cu băieții în vestiar. Mie îmi place să învăț. Cu toate că mai greșesc, nu e foarte ușor să vorbești corect o limbă străină”.

Întrebat dacă rămâne în Superliga, a spus: „Eu sunt sincer. Dacă vor continua problemele cu banii…. (râde) Există vorba aia la voi: am sărit din lac în fântână. Dacă vor continua problemele financiare și la Petrolul Ploiești, nu știu cât pot rezista. Am vorbit cu viitoarea soție, am convenit să mai rămân aici, să încerc… Muncesc un an și jumătate aici, în România. Din 18 luni cred că am luat patru sau cinci salarii. Ce vrei să fac?! Nu vreau să mă gândesc că va continua tot în rău, că mă duc în cap”, a explicat Mathaus.

