​Consiliul Județean Iași cumpără la prețuri duble agende și pixuri de la firma vicepreședintelui PNL ●Bistrița: un comisar a plătit cu funcția pentru că a îndrăznit să amendeze Primăria ●Sătmărean țepuit cu mii de lei de ucraineni ●Crimele din orfelinatele României ●Greu de demis din sistemul public: profesorul anti-vaxxer s-a întors la catedră ●Sfatul lui Jeff Bezos în pragul unei crize economice ●La ce să fii atent când te cazezi în camera de hotel ●IGSU confirmă că barocamerele de 5 milioane de euro nu au tratat niciun pacient în 4 ani ● Cum se transformă AUR în partid conservator ●Corespondență din Turcia. Ce se ascunde în spatele atacului de la Istanbul ●DIICOT a închis dosare cu prejudicii de 1,1 miliarde de euro ●Greu cu Bugetul: ”Veniturile extraordinare” aduse de inflație și criza energiei nu compensează frânarea economiei și rateurile din PNRR

​Consiliul Județean Iași cumpără la prețuri duble agende și pixuri de la firma vicepreședintelui PNL

Moldavian Advertising SRL Iași, controlată de Marius Ionuț Rîpanu, va furniza sute de produse de protocol pentru Consiliul Județean Iași la prețuri duble față de cele practicate pe piață. Societatea cu zero angajați nu a avut vreun concurent, atribuirea fiind făcută prin încredințare directă. Rîpanu este vicepreședinte al organizației municipale PNL Iași, condusă de Marius Dangă, „vicele” lui Costel Alexe la CJ.

Firma lui Rîpanu a fost înființată la cîteva zile după alegerile locale 2020, după ce PNL a câștigat șefia CJ Iași. Moldavian Advertising SRL a mai prins în cursul acestui an contracte pe bani publici, îndeosebi de la primării sau instituții controlate de oameni din PNL Iași. „Nu are nicio relevanță faptul că sunt în PNL Iași”, a reacționat Rîpanu la întrebările adresate de 7IAȘI.

Bistrița: un comisar a plătit cu funcția pentru că a îndrăznit să controleze și să amendeze Primăria

Comisariatul județean al Gărzii de Mediu Bistrița-Năsăud are un alt șef după ce Grațian Morariu a îndrăznit să aplice o sancțiune Primăriei municipiului Bistrița în valoare de 50 de mii de lei și să dispună măsura complementară a demolării construcției ilegale reprezentată de Stația de asfalt. Pe surse, noul șef este Ioan Borș, foarte bun prieten cu primarul.

Context: Pe scurt, Primăria Municpiului Bistrița a cumpărat o stație nouă de asfalt pe care a început să o monteze, de capul ei, fără să ceară avizele necesare și nici autorizație de construcție. În luna mai 2022, primarul Ioan Turc făcea postări pe Facebook cu stadiul avansat al lucrărilor. Direcția de Servicii Publice a solicitat acordul de mediu pentru autorizarea construcției abia la sfârșitul lunii mai a.c., când lucrările erau aproape de final (70% realizate). Agenția pentru Protecția Mediului BN a fost prima instituție care le-a dat peste nas celor din Primărie, respingându-le solicitarea pentru acord de mediu, întrucât legislația nu permite evaluarea construcțiilor deja începute, scrie Săptămâna Online.

Sătmărean țepuit cu mii de lei de ucraineni

Un sătmărean neatent a fost țepuit cu câteva mii de lei după ce a fost contactat prin aplicația Whatsapp de către mai mulți ucraineni. Totul a început după ce sătmăreanul a încercat să vândă unele bunuri pe olx. Din cauza războiului, indivizii nu pot să fie identificați și, cel mai probabil, vor continua activitatea infracțională.

Totul a început în data de 13.01.2022, în jurul orelor 22:00, atunci când persoana vătămată a postat spre vânzare, pe site-ul specializat în vânzare-cumpărare online OLX mai multe articole de îmbrăcăminte. În aceeaşi dată a fost contactată pe aplicația de mesagerie electronică ”Whatsapp” de către o persoană care s-a recomandat a fi din localitatea Bacău și care s-a arătat interesată de achiziționarea respectivelor articole, scrie presasm.ro.

Crimele din orfelinatele României, incluse într-o inițiativă europeană. Ce urmează

Sirmanca Beladi, născută Fekete, este o supraviețuitoare a căminului spital de la Cighid, ajungând acolo la vârsta de 3 ani, în 1986. „La Cighid au murit 138 de copii în 2 ani, din cauza lipsei mâncării și a infecțiilor. Uneori mă duc să-i vizitez la cimitir și mă întreb de ce m-a salvat Dumnezeu tocmai pe mine. Dar sunt foarte bucuroasă că sunt o supraviețuitoare și știu: într-o zi vreau să fiu îngropată în același loc, pentru a fi pentru totdeauna alături de prietenii mei.”

Recent, Consiliul Europei a invitat doi supraviețuitori din țări diferite să își spună povestea: România și Germania. Sirmanca Beladi a vorbit despre crimele din România: „Povestea mea începe în timpul comunismului lui Ceaușescu. În 1988, când aveam 3 ani, am fost dusă într-un cămin pentru persoane cu handicap, deși nu eram deloc handicapată. Eram doar puțin mai slabă decât alți copii de vârsta mea. Dar Ceaușescu voia o țară plină de copii puternici și sănătoși. Cei care păreau slabi nu erau considerați folositori și, astfel, eram trimiși în instituții ca să murim. Această instituție numită Cighid, cu aproape 100 de copii, era de fapt un leagăn al morții”, scrie PressHub.

Greu de demis din sistemul public: profesorul anti-vaxxer s-a întors la catedră.

Augustin Vieru a contestat concedierea și, cât ține procesul, are dreptul să predea. A fost mutat de la Răducăneni la Mogoșești-Siret. Directoarea școlii spune că îl știe din anii anteriori, când a făcut mari probleme, dar că acum e liniștit deocamdată. „Stăm cu ochii pe el”. Augustin Vieru e vicepreședinte la partidul extremist Noua Dreaptă, amenința că o aduce pe Diana Șoșoacă în școală și își teroriza elevii pe grupul de Whats App. Cu toate acestea, nu poate fi oprit să predea. Legea îl apără!, scrie ReporterIS.

Prefectura Capitalei are un nou sediu, de miercuri. Ce servicii vor fi indisponibile în perioada următoare

Prefectura Capitalei va avea de miercuri, 16 noiembrie, un nou sediu. Instituția prefecturii se va muta în centrul Bucureștiului, pe strada Batiștei, la numărul 13, în Casa Nicolae Filipescu, unde a avut sediul ambasada Statelor Unite ale Americii la București. Totuși, numerele de telefon, adresele de e-mail, site-ul Prefecturii și programul acesteia nu suferă schimbări.

Prefectura Capitalei va funcționa în fostul sediu al ambasadei Statelor Unite ale Americii la București. Astfel de miercuri, 16 noiembrie, Prefectura se va afla pe Strada Batiștei 13, în Casa Nicolae Filipescu. Biroul Apostilă și Registratura vor funcționa în aceeași clădire. Totuși, această mutare va afecta activitatea apostilei, primirea și eliberarea acesteia nefiind disponibilă în data de 16 noiembrie, deoarece este necesară mutarea aparaturii electronice, scrie B365.ro.

Sfatul lui Jeff Bezos în pragul unei crize economice

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a avertizat recent consumatorii și companiile că ar trebui să ia în considerare amânarea achizițiilor mari în lunile următoare, deoarece economia globală se confruntă cu o recesiune. Bezos i-a îndemnat pe oameni să amâne cheltuielile mari, cum ar fi cele pentru mașini noi, televizoare și electrocasnice, observând că amânarea achizițiilor este cea mai sigură modalitate de a păstra niște „pulbere uscată” în cazul unei crize economice prelungite. Între timp, întreprinderile mici ar putea dori să evite să facă cheltuieli mari de capital sau achiziții în acest timp nesigur, a adăugat Bezos, potrivit Adevărul.

La ce să fii atent când te cazezi în camera de hotel: dezvăluirile unui expert din industria hotelieră

Halee Whiting deține o companie de asistență pentru vânzări hoteliere în SUA și a realizat un clip care a devenit viral despre locul pe care turiștii ar trebui să îl verifice înainte de a petrece noaptea într-o cameră de hotel.

„Iată cum ar trebui să vă verificați camera de hotel înainte de a despacheta”, începe ea să spună în videoclipul care a adunat 5,2 milioane de vizualizări de când a fost încărcat cu titlul „Cum să cauți ploșnițe de pat într-un hotel”.

„Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să te asiguri că în cameră este întuneric. Stingeți luminile, închideți orice jaluzele și folosiți lanterna de la telefon. Și, în timp ce totul este stins, vei veni aici, sub pătură...[și] vei verifica sub toate pliurile... De obicei, le place să stea în colțuri și în pliuri”, scrie Adevărul.

IGSU confirmă într-un răspuns pentru Libertatea că barocamerele de 5 milioane de euro nu au tratat niciun pacient în 4 ani

Într-un răspuns oficial al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), instituția recunoaște că mașinile care au costat peste 1,2 milioane de euro bucata, aproximativ 5 milioane de euro în total, nu au fost folosite în beneficiul niciunui pacient. Libertatea a scris, luni, 14 noiembrie, că cele 4 TIR-uri zac nefolosite, iar procurorii anchetează deja cazul. În comunicat, IGSU spune că procurorii „nu au descins”, ci documentele au fost cerute, aceasta fiind, în accepția instituției, neconform cu realitatea în ce a scris ziarul, scrie Libertatea.

Cum se transformă AUR în partid conservator

AUR vrea să intre în liga oficială a extremiștilor europeni, așa că și-a făcut un institut politic și a invitat radicali de dreapta de pe tot continentul pentru a demonstra că Europa e într-o „fază de degenerare”. Cu 14% din opțiunile de vot (potrivit unui sondaj CURS din octombrie 2022), Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) merge la firul ierbii în țară pentru a convinge oamenii de generozitatea sa, continuă să-și dezvolte influența în mediul virtual și lucrează pe plan extern pentru a-și demonstra abilitatea doctrinară. Ca orice partid populist are doar strategii electorale, nu și soluții concrete, dar pe fondul inflației crescute, problemelor energetice, bătăliei dintre PSD și PNL și slăbiciunilor din USR, ar putea prinde un culoar liber, scrie DW.

PSD și PNL nu mai majorează impozitele pe proprietate. Așteaptă să treacă alegerile din 2024

Surse din Coaliția de guvernare au declarat pentru Europa Liberă că impozitul pe proprietate se va majora de la 1 ianuarie 2025, când se va aplica grila notarială. Până atunci, PSD și PNL nu intenționează ca Parlamentul să majoreze impozitele pe proprietate.

Comisia de buget din Camera Deputaților va da marți raportul final asupra Ordonanței care vizează majorarea impozitelor locale. Coaliția de guvernare trebuie să decidă dacă menține forma plecată de la Palatul Victoria - Guvern, cea votată în Senat sau va veni cu o nouă propunere, scrie Europa Liberă.

Corespondență din Turcia. Ce se ascunde în spatele atacului de la Istanbul

Corespondenta PressOne Carolina Drüten scrie, din Ankara, despre primele ecouri ale atacului de ieri, 13 noiembrie, din Istanbul, care a ucis șase oameni și a rănit peste 80.

Teroarea s-a întors la Istanbul. Pe videoclipurile de pe internet se aude o explozie puternică, urmată de o flacără. Imaginile arată un crater negru și oameni care zac pe jos. Cel puțin șase persoane au murit și peste 80 au fost rănite în explozia de duminică după-amiază de pe o populară stradă comercială din metropola turcă. Unele dintre victime sunt încă tratate în spitale.

La scurt timp după eveniment, ministrul de interne al Turciei a susținut că gruparea kurdă PKK este responsabilă pentru atac. Persoana care a plasat bomba a fost arestată, a declarat Süleyman Soylu. Anterior, oficiali guvernamentali vorbiseră despre o femeie suspectă care stătea de trei sferturi de oră pe o bancă de pe strada comercială și care s-ar fi ridicat cu puțin timp înainte de detonare, scrie PressOne.

Efectul costisitor al prescrierii: DIICOT a închis dosare cu prejudicii de 1,1 miliarde de euro

DIICOT va închide 288 de dosare aflate în faza de urmărire penală și 317 dosare trimise deja în judecată, prejudiciul stabilit în aceste cauze fiind de 1,1 miliarde de euro, arată Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, într-un răspuns oferit asociației Forumul Judecătorilor din România.

Dosarele vor fi închise ca urmare a deciziei Curții Constituționale și a ÎCCJ privind prescrierea faptelor, dar și a faptul că parlamentarii nu au modificat la timp un articol care reglementa acest lucru.

Anterior, DNA anunțase că pagubele produse de închiderea dosarelor penale din cauza prescrierii sunt de 1,2 miliarde de euro, anunță PressHub.

Directorul CIA s-a întâlnit cu șeful serviciului de informații externe din Rusia. Moscova spune că SUA au inițiat „negocieri”

Directorul agenției americane de informații, William Burns, se află la Ankara, luni, unde a avut o întrevedere cu omologul său rus, Serghei Narîșkin, despre capacitatea Rusiei de a controla riscurile cu care se confruntă și despre situația cetățenilor americani aflați în închisoare în această țară.

Totodată, Burns i-a vorbit lui Narîșkin despre „consecințele folosirii armelor nucleare de către Rusia”.

Un purtător de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al Statelor Unite a confirmat pentru CNN întâlnirea de la Ankara dintre șefii celor două servicii de informații, scrie SpotMedia.

Greu cu Bugetul: ”Veniturile extraordinare” aduse de inflație și criza energiei nu compensează frânarea economiei și rateurile din PNRR

Guvernul nu a reușit să încaseze la buget cât și-a propus în trimestrul al treilea al acestui an, de vină pentru ratarea țintei de venituri fiind evoluția sub așteptări a sumelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și o evoluție sub așteptări a veniturilor din economia internă, cel mai probabil un rezultat al crizei costului vieții.

Veniturile bugetului general consolidat au însumat 114,8 miliarde de lei (8,4% din PIB) în al treilea trimestru al anului 2022, cu 3,45 miliarde de lei sub nivelul prognozat, reflectând un grad de realizare a programului de încasări de 97,1%, reiese dintr-un raport al Ministerului Finanțelor Publice (MFP), scrie Cursdeguvernare.ro.