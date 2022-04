ESENTIAL Joi, 21 Aprilie 2022, 10:03

Sodexo este deja lider mondial în soluții pentru calitatea vieții, pe care le pune la dispoziție angajatorilor. Aceștia pot descoperi oferte personalizate, menite să crească productivitatea și retenția la locul de muncă. Conform unui studiu desfășurat de APET (Asociaţia Profesională a Emitenţilor de Tichete) 9 din 10 companii consideră că tichetele le oferă angajaților o motivație în plus, iar un pachet salarial care oferă aceste beneficii este mult mai atractiv. Sodexo pune în prim plan nevoile angajaților, când securitatea și sănătatea revin pe primul loc în ierarhia de nevoi umane.

Starea de bine a angajaţilor tăi contează Foto: Sodexo

Gusto Pass Plus de Sănătate și Gusto Pass Plus de Echilibru răspund acestor nevoi și oferă angajatorilor șansa de a oferi o schimbare pozitivă în viețile de zi cu zi ale angajaților, dar și o stabilitate necesară. Pe termen lung, beneficiile extrasalariale pot duce la performanță ridicată, reziliență, satisfacție, dar și la mai puține concedii medicale, fiecare dintre cele două pachete bazându-se pe sănătate preventivă.

Calitatea muncii, productivitatea și proactivitatea sustenabilă a angajaților sunt în strânsă legătură cu sănătatea și starea de bine. Așa ne arată și studiul Wellbeing at work, care punctează pe necesitatea unui echilibru între aceste aspecte, și nu pe o separare potențial distructivă. Noile spații de muncă, adaptate pandemiei, evidențiază nevoi de siguranță cu accent pe sănătate fizică și mentală.

Manuel Fernandez Amezaga, Country CEO Sodexo România&Bulgaria, împreună cu echipa sa, au dezvoltat aceste produse pentru a îmbunătăți calitatea vieții. „Am construit aceste oferte personalizate (...) în urma unor studii și cercetări de piață, astfel încât să răspundem nevoilor reale ale angajaților din România, dar şi ale angajatorilor, urmând tendințele globale de preocupare tot mai accentuată pentru starea de bine a oamenilor. Acestea vin să susțină misiunea noastră de a îmbunătăți calitatea vieții angajaților din România și ne dorim să aibă un impact pozitiv semnificativ în stilul de viață al angajaților și al familiilor acestora,” declară Manuel.

Așadar, pe lângă cardul de masă, angajatorii pot opta pentru unul dintre cele două noi pachete introduse de Sodexo. Gusto Pass Plus de Sănătate oferă 20 de specializări medicale disponibile 24/7, inclusiv stomatologie, medicină generală și ginecologie, prin platforme dedicate de telemedicină, oferite de medici specialiști din partea Telios Care. Studiul realizat de Comisia Europeană în 2018, „Market study on telemedicine”, dezvăluie că peste 70% din vizitele medicale pot fi înlocuite cu servicii de telemedicină, iar beneficiarii cardului Gusto Pass Plus de Sănătate pot accesa aceste servicii medicale de oriunde, inclusiv consultații, trimiteri și rețete. Serviciile sunt disponibile atât pentru angajați, cât și pentru rudele de gradul I ale acestora.

Gustul Pass Plus de Echilibru completează serviciile de telemedicină, oferind consultații de nutriție și acces la extra consiliere psihologică pe trei specializări. Pachetul oferă angajaților starea de bine pentru a-i ajuta să își îndeplinească obiectivele profesionale și personale, încurajează un stil de viață sănătos și asigură calitatea vieții angajaților. „Gusto Pass Plus de Sănătate și Gusto Pass Plus de Echilibru sunt mai mult decât un card de masă, ele aduc programe personalizate de diete, de menținere a sănătății și de well-being, în scopul educării angajatorilor și angajaților pentru o viață mai sănătoasă”, a spus Daniela Coman, Product Manager, Sodexo Romania.

Cele două produse noi sunt deja disponibile în oferta Sodexo și pot fi acordate numai împreună cu cardul de masă Gusto Pass, atât clienților existenți, cât și celor noi. Întreaga gamă de produse Sodexo poate fi consultată aici.